Gobiernos estatales y municipales deben aclarar 51,000 millones del gasto 2024

En todos los casos las dos principales faltas son la ausencia de documentación comprobatoria de las erogaciones, o que estos no reúnen requisitos fiscales; la falta de autorización o justificación de las erogaciones o bien, la falta o inadecuada formalización de contratos o convenios.

La ASF entregó el martes 17 de febrero el último informe de las revisiones a lo ejercido en 2024, lo que incluyó auditorías al gasto federalizado, que son los recursos transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

A ese tipo de gasto se aplicaron 1,846 auditorías y se revisó gasto del gobierno federal, pero también por las 32 entidades, todos los ayuntamientos, más las universidades, congresos estatales y poderes judiciales locales. Entre todos esos entes acumularon un monto por aclarar de 59,363 millones de pesos.

Y los que más incurrieron en posibles irregularidades son los municipios, que concentraron 35,074 millones de pesos que no aclararon es decir no se halló soporte documental sobre su ejercicio o bien no se lograron acreditar las compras o las obras públicas a los que se destinó ese dinero.

Para revisar los recursos federalizados a ese nivel de gobierno se auditaron dos fondos, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal (FAISMUN) 2024, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y en ambos se hallaron anomalías que aún están en etapa de solventación.

Algunos de los municipios en los que se halló esa irregularidad son los más pobres del país. Se concentraron en el Estado de México, con 7,068 millones de pesos no aclarados e nivel municipal; Chiapas, con observaciones por 2,667 millones de pesos y Veracruz, con 2,523 millones de pesos con dudas sobre su ejercicio.

Ejemplifican la afectación a poblaciones en pobreza Chilón, Chiapas, donde de acuerdo a la ASF “se desconoce el destino del gasto” por el total del monto ejercido en ambos fondos.

“Se determinaron 1,061,678,442.20 pesos pendientes por aclarar”, pues el municipio no proporcionó los registros contables y presupuestales, ni la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones financiadas con los recursos de ambos fondos.

En Chiapa de Corzo, Chiapas, se hallaron anomalías en contrataciones, la entrega-recepción y obras públicas destinadas a la población en condición de pobreza extrema, lo que sumó un total observado de 28.2 millones de pesos pendientes de aclarar.