Gobiernos estatales y municipales deben aclarar 51,000 millones del gasto 2024

En el Estado de México la situación es similar: en el municipio de Almoloya de Alquisiras, se determinaron 117.3 millones de pesos pendientes de aclarar “por no proporcionar los registros contables y presupuestarios ni la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones financiadas con los recursos de las Participaciones Federales a Municipios”, además de lo entregado por concepto de FAISMUN y FORTAMUN.
En Acambay de Ruiz Castañeda, también en el Estado de México se detectó un “probable daño a la Hacienda Pública Federal” por un importe de 2.,4 millones de pesos; en Acolman, 17 millones de pesos en Almoloya de Juárez fue de 65.1 millones de pesos; en Almoloya del Río 81.7 millones de pesos y en Amatepec 143,4 millones de pesos, entre muchos casos más.
Las entidades, bajo sospecha
Después del nivel municipal, son las entidades del país las que acumularon el segundo lugar en observaciones por montos por aclarar: 15,675 millones de pesos.
Fue el Estado de México la entidad con más dudas sobre el ejercicio de sus recursos pues aún están pendientes por aclarar 6,037 millones de pesos.
Le sigue Nuevo León, con 2,204 millones de pesos sin evidencia suficiente de su ejercicio y el estado de Chiapas en tercer sitio, con 1,231 millones de pesos pendientes de aclarar.
De las auditorías practicadas a las entidades federativas, la Auditoría halló que 26 de las 32 registraron observaciones con posible impacto económico.
Y de los 15,675.7 millones de pesos que podrían confirmarse como destino desconocido, la ASF determinó que las entidades no presentaron documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales, y en esa condición se contabilizaron 5,168 millones de pesos.
En tanto, sobre 3,084 millones de pesos aún la falta de autorización o justificación de las erogaciones.
En otro monto por 2, 215 millones de pesos se halló la “falta o inadecuada formalización de contratos o convenios”.
En el caso de 1,626.8 millones de pesos se determinaron incumplimientos de la normativa en obra pública y servicios relacionados con la misma.
Los pagos improcedentes o en exceso se determinaron en 1,373.5 millones de pesos y los incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios se detectaron en el caso del ejercicio de 794.8 millones de pesos.
Respecto a incumplimientos en el pago de servicios personales sumaron 644.5 millones de pesos y quedaron como “otros conceptos de irregularidad” los que se detectaron al ejercer 767.1 millones de pesos.