México

La Auditoría Superior se prepara para el relevo de su titular con una fiscalización debilitada

El 15 de marzo David Colmenares concluye su periodo al frente de la Auditoría Superior de la Federación, en medio de señalamientos por falta de autonomía y fiscalización.
mar 17 febrero 2026 05:05 PM
Auditor Colmenares
El auditor David Colmenares termina su periodo al frente de la ASF en marzo. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com)

La Cámara de Diputados emitirá la convocatoria para el relevo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un escenario de alta percepción de corrupción en el país, más auditorías pero menos hallazgos y una caída en el número de denuncias presentadas.

De acuerdo con el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción (OSNA), en el periodo de David Colmenares disminuyeron las irregularidades detectadas en las auditorías y los procesos de aclaración y solventación se alargaron.

De 2003 a 2018, la Auditoría presentó un promedio de 62 denuncias de hechos al año y a partir del primer año de fiscalización de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia decayeron ese tipo de acciones.

Gerardo Lozano Dubernard, presidente del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción (OSNA), exauditor y exdirector del área de Cumplimiento Financiero de la ASF hasta 2021, considera que con Colmenares la Auditoría Superior no ha tenido avances relevantes.

La fiscalización en este país hoy no tiene consecuencias. Y la impunidad es el alimento de la corrupción,
Gerardo Lozano Dubernard, del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción.

El exauditor explica que de 2017 a 2021 el universo fiscalizable fue de casi 10 billones de pesos de 8,146 auditorías, en las que se reportaron 6,332 asuntos con posible irregularidad, lo que derivó en 16 denuncias correspondientes al ejercicio de 2018, el último año gobierno de Enrique Peña Nieto.

De entonces a la fecha, solo se han presentado tres denuncias, entre ellas la de la revisión a la Cuenta Pública 2021 por presuntas irregularidades en el Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa, S.A. de C.V., es decir el caso Segalmex estimado en alrededor de 15,000 millones de pesos.

ASF lozano
México

Cambios en reglamento de la Auditoría perfilan debilitamiento, denuncian

Además, de acuerdo al Sistema de Consulta de Auditorías de la ASF resultado de la revisión a la Cuenta Pública 2023, cuyo tercer y último informe se presentó hace un año, no se promovió ninguna denuncia penal.

De la revisión de la Cuenta Pública 2024, el último de López Obrador, la ASF detectó 65,169 millones de pesos pendientes de aclarar; se han recuperado 5 millones de pesos, mientras los entes fiscalizados justificaron 71.5 mdp.

Ignacio Labra Delgadillo, doctorante y maestro en derecho por la Universidad Marista, explica que el Plan Estratégico Institucional 2018–2026 de la ASF –el mapa de navegación que fija metas institucionales y define indicadores cualitativos y cuantitativos por proyecto– deja explícito que los montos observados ya no ocupan un lugar central en la evaluación del desempeño, lo que se refleja en que se audita más, pero se detecta proporcionalmente menos daño económico.

"La paradoja es evidente: mientras la fiscalización se vuelve más amplia, el daño económico detectable se vuelve más estrecho. En ese desplazamiento, la corrupción no desaparece; simplemente deja de ser identificada", escribió en el artículo Auditar más y observar menos: una paradoja de la ASF en México.

Bloqueo el combate a la corrupción

La Auditoría Superior de la Federación se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en todos los entes públicos y los privados que hayan usado, recibido o administrado dinero del erario, lo que sirve para detectar posibles irregularidades y, en su caso, proceder a su recuperación.

La ASF forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, precisamente por su papel en la fiscalización de los recursos, sin embargo, Lozano Dubernard acusa que el SNA ha sido boicoteado por el auditor superior.

"No se le dio oportunidad al SNA para que funcione”, dice y recuerda que el auditor durante su gestión ni siquiera se presentó a sesiones del Sistema Anticorrupción, una situación que fue señalada por la expresidenta del SNA, Vania Pérez.

martes-27_entrevista-Vania_Perez(2).jpg
México

“No tenemos una política de Estado anticorrupción… no hemos dado resultados a la ciudadanía”

Colmenares no repara en minimizar el andamiaje anticorrupción. Durante la presentación de la Cuenta Pública 2024, el auditor fue cuestionado sobre las acusaciones de "dinamitar" al Sistema Nacional Anticorrupción, a lo que él contestó: "¿Qué es eso?".

En tanto, los avances de México contra la corrupción parecen estancados. Transparencia Internacional reportó recientemente que el país apenas alcanzó 27 de 100 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, lo que significó una ligera mejoría de un punto con relación al año previo, cuando se alcanzó el peor nivel en todos los años del ranking.

Desmantelamiento de la ASF

David Colmenares Páramo concluirá su periodo de ocho años el 15 de marzo próximo. Su gestión ha sido cuestionada además de la caída en las denuncias porque varios auditores cesados denunciaron irregularidades en la ASF, entre ellas la falta de autonomía, el presunto maquillaje de resultados y la concentración de facultades en personas afines al auditor.

Financiamiento ilegal
México

La Auditoría suma 30 denuncias por 5,000 mdp derivados de "La estafa maestra"

Uno de los casos más sonados fue el despido de la auditora Muna Dora Buchahin, directora General de Auditoría Forense, experta bajo cuya actuación se detectó uno de los mayores casos de corrupción en el país, la llamada Estafa Maestra, esquema de corrupción y triangulación de recursos detectado a través de las auditorías de la ASF.

En 2021, durante el gobierno de López Obrador, se generó otra polémica luego de que el entonces auditor especial Agustín Caso Raphael dio a conocer que de acuerdo a sus revisiones la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco costó al erario 331,000 millones de pesos, lo que desató la molestia del expresidente , quien insistió en que solo representó 100,000 millones de pesos.

Al final, el informe de esa auditoría se ajustó, mientras que Caso Raphael denunció que fue cesado por Colmenares Páramo . En su carta de renuncia acusó que se pretendió reducir las facultades auditoras de la ASF y un uso político de la Auditoría.

AMLO en la mañanera del 22 de febrero de 2021
presidencia

“Están mal sus datos”: AMLO acusa a la ASF de hacer campaña para sus adversarios

Se suma el caso de Lozano Dubernard, quien renunció en noviembre de 2021, tras denunciar una reforma al Reglamento Interior de la Auditoría que, entre otras cosas, concentró en una sola área la responsabilidad de presentar denuncias cuando se presumen desvíos y delitos, cuando eran las áreas auditoras las que podían presentar denuncias o iniciar procesos de responsabilidad administrativa.

"Ahora las áreas auditoras se volvieron maquiladoras de auditorías”, señala y comenta que turnan los resultados a una área de seguimiento para un proceso de supuesta solventación de observaciones.

Explica que a quien se dio la facultad de decidir qué se denuncia y qué no, aunque no realiza auditorías, es al auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, cercano al Colmenares.

Por su parte, Lozano Dubernard al frente del OSNA presentó una carta compromiso de cinco puntos que, espera, lo suscriban quienes busquen participar en el proceso de elección de nuevo titular de la Auditoría.

Destaca que se comprometan con la independencia que exige la función fiscalizadora, que se restablezcan el Consejo de Dirección, así como de la Unidad de Auditoría Interna y Evaluación de la Gestión de la ASF, y que el nuevo titular no pueda modificar por sí solo el Reglamento Interior de la ASF sino que sea revisado por el Consejo y por la Comisión de Vigilancia de la ASF, que integran diputados federales.

Además se busca que se regresen las atribuciones para elaborar los dictámenes técnicos para denuncias de hechos a las áreas auditoras sin esperar el cierre de la etapa de seguimiento cuando se cuente con elementos suficientes conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

