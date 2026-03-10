Diputados eligen a Aureliano Hernández como nuevo titular de la Auditoría Superior

Votaron a favor de Hernández Palacios Cardiel no sólo los diputados de Morena y aliados, sino también los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

El electo como nuevo titular de la ASF se desempeña desde octubre pasado como auditor Especial del Gasto Federalizado de la misma Auditoría, designado por David Colmenares, quien buscó la reelección en el cargo pero no pasó a la terna de aspirantes aprobada hoy mismo por la mañana por la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara.

El nuevo auditor asumirá funciones a partir del 15 de marzo próximo. Es economista, maestro en Políticas Públicas y ha sido administrador público en diversos cargos; desde 2018 se incorporó a la ASF, donde antes de ser auditor de gasto federalizado fue director general de la misma área.

El estado que guarda la ASF en 2026

Al asumir el cargo, Hernández Palacios Cardiel enfrentará una ASF señalada de inoperante, y que desde hace más de siete años, con Colmenares al frente, no se ha incorporado al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ni ha promovido la reactivación del Sistema Nacional de Fiscalización.

De acuerdo con los datos, la ASF sí ha incrementado el número de auditorías, pero no de carácter forense, que de acuerdo a expertos permiten una trazabilidad de recursos y operaciones necesaria para detectar irregularidades; en su lugar se realizan revisiones “de desempeño forense”, cuya profundidad ha sido cuestionadas.

Además ha caído el número de denuncias ante irregularidades detectadas, y se acusa la presunta “negociación” de resultados limpios.

Estos señalamientos han sido realizados por expertos en materia anticorrupción e incluso por exauditores de la ASF que han salido durante la gestión de ocho años de Colmenares, algunos por renuncia y otros removidos por el aún auditor. Ahora tres de ellos buscaron ser titulares de la ASF.