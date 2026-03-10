Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Diputados eligen a Aureliano Hernández como nuevo titular de la Auditoría Superior

El periodo durante el que será responsable de revisar el ejercicio de recursos federales es de ocho años, hasta 2034; tras la elección rindió protesta como nuevo auditor.
mar 10 marzo 2026 04:40 PM
La Cámara de Diputados eligió por cédula a Aureliano Hernández Palacios como titular de la ASF 2026-2034.
La Cámara de Diputados eligió por cédula a Aureliano Hernández Palacios como titular de la ASF 2026-2034. (Foto: Cámara de Diputados)

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada de todos los grupos parlamentarios el nombramiento de Aureliano Hernández Palacios Cardiel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hasta 2034.

Hernández, quien logró 472 votos, es cercano a Morena, pues su padre es Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, exlíder del 68 y exsecretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Publicidad

Votaron a favor de Hernández Palacios Cardiel no sólo los diputados de Morena y aliados, sino también los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

El electo como nuevo titular de la ASF se desempeña desde octubre pasado como auditor Especial del Gasto Federalizado de la misma Auditoría, designado por David Colmenares, quien buscó la reelección en el cargo pero no pasó a la terna de aspirantes aprobada hoy mismo por la mañana por la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara.

Noticias relacionadas:

Auditor Colmenares
México

La Auditoría Superior se prepara para el relevo de su titular con una fiscalización debilitada

El nuevo auditor asumirá funciones a partir del 15 de marzo próximo. Es economista, maestro en Políticas Públicas y ha sido administrador público en diversos cargos; desde 2018 se incorporó a la ASF, donde antes de ser auditor de gasto federalizado fue director general de la misma área.

El estado que guarda la ASF en 2026

Al asumir el cargo, Hernández Palacios Cardiel enfrentará una ASF señalada de inoperante, y que desde hace más de siete años, con Colmenares al frente, no se ha incorporado al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ni ha promovido la reactivación del Sistema Nacional de Fiscalización.

De acuerdo con los datos, la ASF sí ha incrementado el número de auditorías, pero no de carácter forense, que de acuerdo a expertos permiten una trazabilidad de recursos y operaciones necesaria para detectar irregularidades; en su lugar se realizan revisiones “de desempeño forense”, cuya profundidad ha sido cuestionadas.

Además ha caído el número de denuncias ante irregularidades detectadas, y se acusa la presunta “negociación” de resultados limpios.

Estos señalamientos han sido realizados por expertos en materia anticorrupción e incluso por exauditores de la ASF que han salido durante la gestión de ocho años de Colmenares, algunos por renuncia y otros removidos por el aún auditor. Ahora tres de ellos buscaron ser titulares de la ASF.

Noticias relacionadas:

Tercera Entrega Cuenta Pública
Congreso

La Auditoría Superior se prepara para el relevo de su titular con una fiscalización debilitada

Publicidad

Entre ellos Agustín Caso, quien fue cesado en 2024 por revelar que el costo de la cancelación del Aeropuerto en Texcoco ascendió a más de 300,000 millones de pesos, contrario a lo dicho por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

También Muna Dora Buchain, exresponsable de auditoría forense de la ASF y parte de cuyas revisiones detonaron el escándalo de corrupción conocido como la Estafa Maestra, pero fue removida por Colmenares.

Otro crítico es Gerardo Lozano Dubernard, exauditor especial de cumplimiento financiero de la ASF, quien renunció en 2021 en protesta por las reformas al reglamento de la Auditoría realizadas por Colmenares y con las cuales éste y personas afines concentraron las facultades para presentar denuncias, por lo que ha señalado presunta corrupción y negociaciones entorno a los resultados de auditorías.

Noticias relacionadas:

Los tres países están en la antesala de la renegociación del tratado comercial firmado el 30 de noviembre de 2018. (Fuente: IA / Facebook)
México

La Auditoría Superior se prepara para el relevo de su titular con una fiscalización debilitada

Parte de los señalamientos de éste último, quien encabeza el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción (OSNA) abarcan el área de gasto federalizado, precisamente en la que ha estado al frente Aureliano Hernández Palacios Cardiel.

Además del nuevo auditor la terna que fue sometida a votación del pleno (mediante cédula personal) estuvo integrada también por Elizabeth Barba Villafán, quien obtuvo un voto y Luis Miguel Martínez Anzures, con seis votos, quienes junto a Hernández palacios fueron los tres mejores evaluados durante el proceso realizado por la Comisión de Vigilancia de la ASF.

Publicidad

Tags

Congreso Mexicano Auditoría Superior de la Federación Corrupción

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad