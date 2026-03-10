Publicidad

Congreso

El plan electoral de Sheinbaum puede reducir 15 millones de spots; ven guiño a concesionarios

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum perfila pasar de 48 a 35 minutos los tiempos de spots durante el periodo de campañas, espacios que las concesionarias podrían comercializar o regresar al gobierno.
mar 10 marzo 2026 11:59 PM
spots .jpg
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum puede reducir la "spotiza" en periodo electoral. (Crédito: YouTube )

La reducción de 48 a 35 minutos de los tiempos oficiales en radio y televisión para transmitir spots durante de las campañas electorales, como se propone en la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, podrá reducir alrededor de 15 millones de spots, estimaron especialistas en la materia.

De ser aprobado el cambio, los expertos señalan que ese tiempo aire podría quedar libre con dos fines: ser devueltos a la industria de la radio y la televisión para su comercialización o bien, quedar a la disposición del Ejecutivo y sus dependencias en plena época electoral.

Debido a ello, advierten, que con la propuesta se podría reforzar la relación de la titular del Ejecutivo con los concesionarios (al liberar espacios comercializables), pero también puede ir en contra de la equidad en la difusión de partidos y candidatos, así como afectar a la promoción del voto.

El pasado miércoles 4 de marzo, la presidenta Sheinbaum remitió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral en la que propuso reducir los spots que se deben emitir en periodo de elecciones.

“A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del INE 35 minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión”, señala la iniciativa.

Actualmente se emiten en ese mismo periodo 48 minutos. Aunque se trata de “solo” 13 minutos menos, esta reducción será diariamente y en cada estación de radio y televisión, por lo que la medida tendrá impacto en las 4,052 concesionarias de radio y televisión que están constitucionalmente obligadas a emitir los promocionales que el INE paute.

Los spots se emiten desde que inician precampañas hasta la jornada electoral, es decir durante 145 días (40 precampaña, 45 de intercampaña y 60 de campaña).

La reducción implica un recorte de 26 mensajes diarios –actualmente los spots se pautan en mensajes de 30 segundos– en todos los canales de televisión y estaciones de radio, por lo que se estima que habrá, al menos, 15.2 millones menos spots con mensajes de partidos y autoridades electorales.

El director de la consultora Integralia, Luis Carlos Ugalde, advierte que con la propuesta se podrían reducir los promocionales partidistas, pero el gobierno tendrá más espacios para difundir los suyos.

“Que se reduzcan tiempos oficiales al INE a los partidos será bien recibido por la 'spotización' de las campañas que genera hartazgo. Pero esos tiempos se los queda el gobierno. Y entonces ahora habrá 'spotización' de promoción de logros del gobierno a favor del partido oficial, sea cual sea”, señala.

En tanto que Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), señala que al reducir esos tiempos se abre la posibilidad que los concesionarios puedan volver a comercializarlos, por lo que considera que es "un guiño" a los empresarios de la radio y la televisión.

"La reforma que creó el modelo de comunicación buscó evitar abusos, tarifas muy altas para unos y bajas para otros, cierre de espacios (…) ahora podríamos estar regresando un poco a eso y todo en aras de que los concesionarios respalden el proyecto político de la presidenta”, señala.

¿Hartazgo ciudadano o guiño a concesionarias?

El ministro en retiro Arturo Zaldívar, integrante de la Comisión Presidencial para la elaboración de la reforma, explicó que la propuesta busca no saturar con spots y al mismo tiempo afectar lo menos posible a las concesionarias.

"También pensando en afectar lo menos posible pues también a las empresas mexicanas, que hay que decirlo, están en una competencia a veces bastante desigual por una globalización de los medios, la televisión restringida. Vamos a darles (los minutos) a los partidos. Se tratará de no afectar a los partidos”, dijo en entrevista con Ciro Gómez-Leyva.

Fue la misma presidenta quien, a fines de 2025, invitó a los empresarios de la (Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión) a reunirse con la Comisión Presidencial y platicar sobre los tiempos oficiales que, durante años, han pedido volver a comercializar.

“Los invito a reunirse con la comisión para hablar de los tiempos, que tanto les importan, de los partidos en época de elección”, les dijo.

Durante la administración pasada, el expresidente Andrés Manuel López condonó una parte de las obligaciones fiscales de los empresarios de la radio y la televisión y profundizó el respaldo mutuo con la industria.

El impacto en la equidad

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel Cuevas, considera que un recorte de este tipo puede ir “en detrimento del derecho de acceso a la información de la ciudadanía”, al recordar que un requisito de la democracia es promover el voto informado.

También podría ir en detrimento de la información que éstas dan y por ende en detrimento del derecho de acceso a la información de la ciudadanía,
Dania Ravel, consejera del INE.

La consejera recuerda que los spots gratuitos para las fuerzas políticas fueron producto de la experiencia por casos en los que a la oposición se le negaban espacios o se les vendían más caros, por lo que fue para darles un piso de equidad.

En la propuesta presidencial aún no está claro a quien aplicará esa reducción de tiempos, si al INE y otras autoridades electorales o a los partidos, pero ya sea a uno u otro puede afectar a los ciudadanos y a la equidad.

Ravel Cuevas explica que en esos tiempos, es con los que el INE y autoridades electorales informan las fechas y plazos para la credencialización, se convoca a los interesados en ser observadores, se recuerda a los ciudadanos cuyo mes de nacimiento y apellido serán visitados, las fechas de visita, el llamado a capacitarse, la prevención de delitos electorales, dónde denunciar, o bien, orientación para no dejarse coaccionar.

A su vez, el consejero Martin Faz Mora señala que contrasta el argumento de que la ciudadanía participe más, pero se busque limitarle información, tanto de los partidos como de la organización electoral.

“Es paradójico porque en los términos en que está planteado dice que fuera del proceso electoral no se van a reducir los tiempos de radio y televisión, pero sí en el proceso electoral, que es cuando más se necesita que haya promoción para los partidos políticos, para difundir las candidaturas y sus plataformas”, advierte.

Es durante el proceso electoral, expone, en el que se requiere difundir no sólo propuestas “también se necesita que las autoridades electorales tengan espacio para promover el voto e informar a la ciudadanía”.

