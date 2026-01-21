Sheinbaum: reforma electoral se construye con opinión ciudadana, no a partir del PT y Verde

Rumbo a la presentación de la propuesta de reforma, los aliados de Morena manifestaron inconformidades con algunas propuestas como la reducción de los plurinominales en el Poder Legislativo. Incluso advirtieron que, sin sus votos, no será aprobada la iniciativa.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión con miembros del PT, en la que acordaron "construir juntos" la propuesta. Además, se reunió con la dirigencia del Verde, con quienes pactó mantener una comunicación constante sobre el contenido de la iniciativa.

En su conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta explicó que la iniciativa que construye la Comisión Presidencial a cargo de Pablo Gómez contendrá aspectos que para los ciudadanos son importantes, como la disminución del costo de elecciones y el financiamiento a partidos políticos, cambios a la elección de plurinominales y que se permita que mexicanos en el extranjero elijan a sus diputados.

“No les gusta a la gente la lista de gente que no conoce y que por el porcentaje obtenido queden como diputados”, comentó.