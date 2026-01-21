Publicidad

presidencia

Sheinbaum: reforma electoral se construye con opinión ciudadana, no a partir del PT y Verde

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la iniciativa tomará en cuenta la opinión de los ciudadanos que participaron en foros o fueron encuestados.
mié 21 enero 2026 10:46 AM
sheinbaum-reforma-electoral-.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó una reunión con integrantes de PT y PVEM para dialogar sobre la propuesta para la iniciativa de reforma electoral. (Foto: Presidencia de México.)

A unos días de que se presente la iniciativa de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la propuesta se vaya a construir a partir de las negociaciones con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), aliados de Morena. Aclaró que se hará con las opiniones de los ciudadanos vertidas en foros y encuestas.

“Es una decisión a partir de los foros que se hicieron de la reforma electoral. No es un ‘toma y daca’, de que ‘a ver cómo le hacemos’. Tiene que ver con lo que piensa la gente”, indicó.

Rumbo a la presentación de la propuesta de reforma, los aliados de Morena manifestaron inconformidades con algunas propuestas como la reducción de los plurinominales en el Poder Legislativo. Incluso advirtieron que, sin sus votos, no será aprobada la iniciativa.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión con miembros del PT, en la que acordaron "construir juntos" la propuesta. Además, se reunió con la dirigencia del Verde, con quienes pactó mantener una comunicación constante sobre el contenido de la iniciativa.

El líder de Morena, Ricardo Monreal, advierte que la reforma electoral podría cancelarse, sin consenso con aliados.
En su conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta explicó que la iniciativa que construye la Comisión Presidencial a cargo de Pablo Gómez contendrá aspectos que para los ciudadanos son importantes, como la disminución del costo de elecciones y el financiamiento a partidos políticos, cambios a la elección de plurinominales y que se permita que mexicanos en el extranjero elijan a sus diputados.

“No les gusta a la gente la lista de gente que no conoce y que por el porcentaje obtenido queden como diputados”, comentó.

La presidenta señaló que dependerá del Congreso si aprueba o no la iniciativa que se presentará en los primeros días de febrero.

Sobre la posibilidad de recibir a los líderes del PT y el PVEM, para dialogar sobre la reforma electoral, la mandataria federal rechazó una posible reunión.

“No. Se les ha recibido en otras ocasiones pero no es para decir a ver cómo le hacemos para que estén de acuerdo con la reforma. Los hemos recibido para la agenda legislativa en otras ocasiones”, refirió.

La secretaria de Gobernación se mantendrá como el vínculo para dialogar sobre la reforma electoral con los integrantes de partidos políticos y otros actores.

