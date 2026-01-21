Sheinbaum: reforma electoral se construye con opinión ciudadana, no a partir del PT y Verde

A unos días de que se presente la iniciativa de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la propuesta se vaya a construir a partir de las negociaciones con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), aliados de Morena. Aclaró que se hará con las opiniones de los ciudadanos vertidas en foros y encuestas.
“Es una decisión a partir de los foros que se hicieron de la reforma electoral. No es un ‘toma y daca’, de que ‘a ver cómo le hacemos’. Tiene que ver con lo que piensa la gente”, indicó.