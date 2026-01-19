Los legisladores plurinominales son electos según el porcentaje de votos que recibe su partido. Es decir, a mayor apoyo electoral, más diputados y senadores plurinominales obtiene un partido.

Iniciativas previas

En diciembre de 2009, el presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa de reforma político-electoral que proponía la eliminación o reducción de los legisladores plurinominales. En su propuesta, planteaba suprimir los 32 senadores plurinominales y reducir de 200 a 160 los diputados de representación proporcional.

Calderón aseguró entonces que esto ayudaría a construir acuerdos con mayor rapidez, mejoraría la toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía, superaría la parálisis legislativa y generaría ahorros presupuestales. Sin embargo, la propuesta no tuvo éxito por la falta de consenso, aunque no fue la única vez que un panista presentó una idea similar.

En octubre de 2012 –también con Felipe Calderón en la presidencia– legisladores panistas propusieron eliminar los 32 senadores plurinominales, lo cual implicaba una reforma al artículo 56 de la Constitución para reducir el Senado a 96 miembros, todos elegidos por mayoría relativa.

Los panistas argumentaron que las senadurías plurinominales se usaban para colocar a legisladores que no representaban a la ciudadanía. Afirmaron que el sistema de representación proporcional se volvió antidemocrático, pues los senadores electos por lista nacional respondían más a los intereses del partido que a los de los votantes.

Ese mismo año, en mayo, Enrique Peña Nieto también presentó una propuesta para reducir el número de legisladores plurinominales. Su plan consistía en un Senado de 96 miembros, de los cuales 64 serían elegidos por mayoría relativa y uno por primera minoría, eliminando los 32 senadores plurinominales. Además, planteó que la Cámara de Diputados estuviera integrada por 400 legisladores, de los cuales 300 serían elegidos por mayoría relativa y 100 por representación proporcional, lo que implicaba eliminar 100 curules plurinominales.

En enero de 2017, el PRI, aún bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, retomó la propuesta de reducir a los legisladores plurinominales. César Camacho, líder de los diputados priistas, presentó de nuevo la iniciativa: argumentó que la realidad política y económica del país cambió y que la reducción de diputados y senadores contribuiría a fortalecer la democracia y respondería a la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.