México

PAN y PRI también buscaron eliminar los “pluris” cuando gobernaron el país

Los partidos de oposición ahora se oponen a la reducción de los "pluris", pues consideran que la medida afectará su representación en el Congreso.
lun 19 enero 2026 03:09 PM
Morena quiere eliminar a los plurinominales, pero PAN y PRI se oponen desde que están en la oposición
En la actualidad, los partidos de oposición se oponen a la reducción de los "pluris", pues consideran que esta medida afectaría su representación en el Congreso de la Unión. (Andrea Murcia | Cuartoscuro)

La eliminación o reducción de los legisladores elegidos por representación proporcional, conocidos como “pluris”, es una propuesta que la mayoría de los partidos políticos ya plantearon desde hace años. Esta vez, Morena presentará la iniciativa, pero tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) la impulsaron en su momento cuando gobernaron el país, siempre con el mismo argumento de reducir los recursos públicos.

En la actualidad, esos mismos partidos –hoy desde la oposición– se oponen a la reducción de los "pluris", pues consideran que la medida afectará su representación en el Congreso.

Los legisladores plurinominales son electos según el porcentaje de votos que recibe su partido. Es decir, a mayor apoyo electoral, más diputados y senadores plurinominales obtiene un partido.

Iniciativas previas

En diciembre de 2009, el presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa de reforma político-electoral que proponía la eliminación o reducción de los legisladores plurinominales. En su propuesta, planteaba suprimir los 32 senadores plurinominales y reducir de 200 a 160 los diputados de representación proporcional.

Calderón aseguró entonces que esto ayudaría a construir acuerdos con mayor rapidez, mejoraría la toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía, superaría la parálisis legislativa y generaría ahorros presupuestales. Sin embargo, la propuesta no tuvo éxito por la falta de consenso, aunque no fue la única vez que un panista presentó una idea similar.

En octubre de 2012 –también con Felipe Calderón en la presidencia– legisladores panistas propusieron eliminar los 32 senadores plurinominales, lo cual implicaba una reforma al artículo 56 de la Constitución para reducir el Senado a 96 miembros, todos elegidos por mayoría relativa.

Los panistas argumentaron que las senadurías plurinominales se usaban para colocar a legisladores que no representaban a la ciudadanía. Afirmaron que el sistema de representación proporcional se volvió antidemocrático, pues los senadores electos por lista nacional respondían más a los intereses del partido que a los de los votantes.

Ese mismo año, en mayo, Enrique Peña Nieto también presentó una propuesta para reducir el número de legisladores plurinominales. Su plan consistía en un Senado de 96 miembros, de los cuales 64 serían elegidos por mayoría relativa y uno por primera minoría, eliminando los 32 senadores plurinominales. Además, planteó que la Cámara de Diputados estuviera integrada por 400 legisladores, de los cuales 300 serían elegidos por mayoría relativa y 100 por representación proporcional, lo que implicaba eliminar 100 curules plurinominales.

En enero de 2017, el PRI, aún bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, retomó la propuesta de reducir a los legisladores plurinominales. César Camacho, líder de los diputados priistas, presentó de nuevo la iniciativa: argumentó que la realidad política y económica del país cambió y que la reducción de diputados y senadores contribuiría a fortalecer la democracia y respondería a la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Cambio de postura

A pesar de que tanto el PAN como el PRI apoyaron la eliminación o reducción de los legisladores plurinominales cuando estaban al frente del gobierno federal, actualmente se oponen a esta propuesta.

El PAN en el Senado rechazó la iniciativa de Morena para eliminar a los legisladores plurinominales, incluso la llaman "Ley Maduro". Enrique Vargas, vicecoordinador de los senadores del blanquiazul, argumentó que esta medida atentaría en contra de la representación política y provocaría una sobrerrepresentación de Morena en el Congreso. Acusó que buscan silenciar a la oposición y concentrar el poder en un solo partido.

Rubén Moreira, coordinador de los priistas en la Cámara de Diputados, afirmó por su parte que la eliminación de los legisladores plurinominales eliminaría la representación de quienes no votan por el partido en el poder. Aseguró que este planteamiento conduciría a una “dictadura”, pues eliminaría el debate y permitiría tomar decisiones sin la oposición.

Incluso algunos legisladores que antes apoyaban la reducción de los "pluris" ahora se oponen. Jorge Carlos Ramírez Marín, ahora senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respaldó en 2017 la iniciativa del PRI, pero actualmente se opone a la propuesta de Morena: argumenta que la eliminación de los plurinominales afectaría la representación de las minorías.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum aún no presenta su iniciativa político-electoral, pero ya adelantó que uno de los puntos que incluirá será la reducción del número de legisladores plurinominales, así como la disminución en el presupuesto destinado a los partidos políticos.

