Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Sin respaldo de PT y Verde, Reforma Electoral de Sheinbaum avanza en Comisiones de Diputados

La Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum será discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados este miércoles 11 de marzo.
mar 10 marzo 2026 07:58 PM
Reforma Electoral Discusión Comisiones
Víctor Hugo Lobo Román; Leonel Godoy y Reginaldo Sandoval, durante la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral en la que comenzó la discusión de la Reforma Electoral 2026 enviada por el Ejecutivo federal. (Foto: Cuartoscuro)

Comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron esta noche la procedencia de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y la remitieron para su votación en el pleno este miércoles 11 de marzo, en medio de las divisiones que la propuesta ha causado entre Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo y Verde.

En Comisiones, la iniciativa obtuvo 45 votos a favor y 39 en contra, entre los que destacaron los de integrantes del PT y del Verde, pues hasta ahora habían acompañado todas las propuestas hechas por los gobiernos morenistas.

Publicidad

Los partidos de oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, también rechazaron el dictamen.

De mantenerse esa correlación de fuerzas en el pleno de la Cámara de Diputados, Morena no alcanzaría la mayoría calificada para aprobar el dictamen de reformas a la Constitución, con lo que éste sería desechado.

En sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Asuntos Político Electorales, realizada esta noche, y tras una discusión de menos de 40 minutos, el presidente de la primera, Leonel Godoy, procedió a someter a votación el dictamen entre reclamos del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano, por no permitir mayor discusión.

El debate se esperaba de cuatro rondas y cerca de dos horas de discusión, pero aún no llevaban una hora y se aceleró la votación.

Reforma Electoral Discusión Comisiones
Morenistas respaldaron la propuesta electoral de Sheinbaum. (Foto: Cuartoscuro )

En la discusión, fue el Partido del Trabajo (PT), en voz de Reginaldo Sandoval, el que expresó que la reforma no propicia la pluralidad y recordó la lucha de ese partido por “dar voces a las minorías acalladas con el apabullante carro completo de otro partido de Estado''.

Recordó que desde la creación de la figura de representación proporcional y su ampliación, el PT buscó extender las formas de participación. “Tal vez no recuerden”, dijo al mencionar las luchas.

Publicidad

''Tal vez no recuerden, pero en 1989 con el extinto PRD, nuestra querida maestra Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Heberto Castillo y Andrés Manuel López Obrador'', dijo sobre los protagonistas de la apertura democrática.

El PVEM votó en contra pero dio un debate mesurado y señaló que los cambios en el modelo de financiamiento no pueden ser apoyados. Ricardo Astudillo, por ejemplo, mencionó que “en esta ocasión no podemos acompañar” la propuesta.

Ernesto Núñez Aguilar, también del PVEM, hizo historia de las reformas políticas para concluir que su partido no está a favor de la propuesta presidencial.

Por el PAN, el vicecoordinador Federico Döring reclamó que no se haya incluido en la Reforma Electoral el freno al dinero del crimen organizado en la política.

“Nada más eso nos faltaba, que el partido del fentanilo, del huachicol, que se le cancelan las visas, que tiene una diputada con las cuentas canceladas, quiera hablar de democracia'', dijo.

El panista Fernando Torres Graciano demandó incluir la nulidad de elecciones donde se compruebe intervención del crimen organizado. "Súmense diputados... naufragó la Ley Maduro-Sheinbaum", anticipó.

Homero Ricardo Niño de Rivera, del PAN, advirtió que la iniciativa es un “panfleto ideológico trasnochado" que no alcanzó ni siquiera el consenso de los partidos políticos aliados.

La intervención del panista fue considerada “violencia política” en contra de la presidenta Sheinbaum, pues mencionó que Pablo Gómez incluyó entre otros elementos que el país nunca ha tenido democracia, lo que incluye el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo creo que la presidenta no alcanzó a leer, porque no hubiera firmado”, aseveró. Pero diputadas de Morena anticiparon que lo acusarán de violencia para que no pueda ser abanderado. “Se quedó sin candidatura”, cantaron en el micrófono, ya en la votación.

La morenista Olga Sánchez Cordero votó en pro pero precisó que deben incorporarse acciones afirmativas para acceder a postulaciones.

Denuncia petista acoso de "hermanos"

La discusión de la Reforma Electoral de la presidenta Sheinbaum comenzó horas antes, cuando en la presentación de una iniciativa, en el pleno de la Cámara, la diputada del PT Lilia Aguilar Gil denunció que por la postura de su partido en contra de la propuesta presidencial ha vivido un clima de violencia en redes.

Aguilar criticó: "asumimos el ataque. Nunca pensamos que vendría de nuestros hermanos de clase, nunca".

Recordó además que es de dentro de la izquierda como podría afectarse al movimiento, en las disputas internas o incluso corrupción.

Publicidad

Tags

Congreso Mexicano Reforma electoral Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad