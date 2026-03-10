Sin respaldo de PT y Verde, Reforma Electoral de Sheinbaum avanza en Comisiones de Diputados

''Tal vez no recuerden, pero en 1989 con el extinto PRD, nuestra querida maestra Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Heberto Castillo y Andrés Manuel López Obrador'', dijo sobre los protagonistas de la apertura democrática.

El PVEM votó en contra pero dio un debate mesurado y señaló que los cambios en el modelo de financiamiento no pueden ser apoyados. Ricardo Astudillo, por ejemplo, mencionó que “en esta ocasión no podemos acompañar” la propuesta.

Ernesto Núñez Aguilar, también del PVEM, hizo historia de las reformas políticas para concluir que su partido no está a favor de la propuesta presidencial.

Por el PAN, el vicecoordinador Federico Döring reclamó que no se haya incluido en la Reforma Electoral el freno al dinero del crimen organizado en la política.

“Nada más eso nos faltaba, que el partido del fentanilo, del huachicol, que se le cancelan las visas, que tiene una diputada con las cuentas canceladas, quiera hablar de democracia'', dijo.

El panista Fernando Torres Graciano demandó incluir la nulidad de elecciones donde se compruebe intervención del crimen organizado. "Súmense diputados... naufragó la Ley Maduro-Sheinbaum", anticipó.

Homero Ricardo Niño de Rivera, del PAN, advirtió que la iniciativa es un “panfleto ideológico trasnochado" que no alcanzó ni siquiera el consenso de los partidos políticos aliados.

La intervención del panista fue considerada “violencia política” en contra de la presidenta Sheinbaum, pues mencionó que Pablo Gómez incluyó entre otros elementos que el país nunca ha tenido democracia, lo que incluye el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo creo que la presidenta no alcanzó a leer, porque no hubiera firmado”, aseveró. Pero diputadas de Morena anticiparon que lo acusarán de violencia para que no pueda ser abanderado. “Se quedó sin candidatura”, cantaron en el micrófono, ya en la votación.

La morenista Olga Sánchez Cordero votó en pro pero precisó que deben incorporarse acciones afirmativas para acceder a postulaciones.

Denuncia petista acoso de "hermanos"

La discusión de la Reforma Electoral de la presidenta Sheinbaum comenzó horas antes, cuando en la presentación de una iniciativa, en el pleno de la Cámara, la diputada del PT Lilia Aguilar Gil denunció que por la postura de su partido en contra de la propuesta presidencial ha vivido un clima de violencia en redes.

Aguilar criticó: "asumimos el ataque. Nunca pensamos que vendría de nuestros hermanos de clase, nunca".

Recordó además que es de dentro de la izquierda como podría afectarse al movimiento, en las disputas internas o incluso corrupción.