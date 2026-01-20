Desde López Portillo hasta Sheinbaum, los cambios electorales que plantearon

En el 2000 llegó el primer presidente de la oposición: el panista Vicente Fox. Durante su gobierno, presentó una reforma para permitir que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pudieran votar para las elecciones presidenciales. Esta fue avalada.

En 2006 llegó el segundo gobierno panista. Esta vez fue Felipe Calderón Hinojosa el que ganó el Poder Ejecutivo. Él impulso una reforma para que los diputados y senadores fueran reelectos, se redujera el número de legisladores, pero no pasó ante la falta de votos.

Tras el triunfo de los panistas durante dos sexenios, en 2012 nuevamente el PRI obtuvo el triunfo y Enrique Peña Nieto llegó al Poder Ejecutivo. Él presentó diversas reformas, entre ellas una electoral, la cual fue avalada. Entre los cambios realizados estuvo permitir la reelección legislativa hasta por cuatro periodos en el caso de los diputados, y por dos periodos en el caso de los senadores.

En la propuesta también se estableció adelantar la toma de protesta presidencial para octubre y no diciembre con el fin de que el nuevo mandatario federal tuviera tiempo para preparar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

Además, el IFE se convirtió en Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que se le otorgaron mayores facultades para la organización de las elecciones, y se abrió la posibilidad de formar gobierno de coalición.

En 2018 llegó Andrés Manuel López Obrador, quien planteó dos veces reformas electorales, pero ninguna fue discutida ante falta de consenso con la oposición. El primero conocido como Plan A, planteaba convertir el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como disminuir de 11 a siete consejeros electoralres y eliminar desaparecer a los diputados y senadores plurinominales.

La segunda propuesta, conocida como Plan B, planteó reducir el aparo administrativo del INE, disminuir el número de oficinas distritales del INE y la salida de más de 80% del Servicio Profesional Electoral Nacional. Tampoco avanzó.

Ahora Claudia Sheinbaum ha señalado que presentará una reforma electoral. A diferencia de su antecesor, Morena junto con sus aliados el PVEM y el PT cuenta con los votos para que pase una reforma constitucional o secundaria.

La mandataria ha adelantado que en esta reforma se propondrá reducir el presupuesto a partidos políticos y el número de legisladores por representación proporcional. Los aliados, sin embargo, han rechazado que eso vaya a prosperar.