Desde López Portillo hasta Sheinbaum, los cambios electorales que plantearon

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que presentará una reforma electoral en las próximas semanas. Aquí un repaso de los cambios constitucionales que ha habido en el sistema electoral mexicano.
mar 20 enero 2026 06:00 PM
Desde el siglo pasado, los mandatarios mexicanos han buscado cambiar el sistema electoral. (Fotos: Especiales/Cuartoscuro )

Los presidentes de México siempre han querido dejar su sello electoral, por lo que durante su gestión impulsaron reformas para cambiar el sistema de elecciones.

Desde José López Portillo hasta Andrés Manuel López Obrador, los mandatarios federales presentaron diversas iniciativas en esta materia ante el Congreso de la Unión. No siempre pasaron, pues no contaban con la mayoría legislativa o no generaron los acuerdos necesarios.

Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta, hará lo propio. Entre enero y febrero, la mandataria dará a conocer una reforma político-electoral y entre las propuestas que podría incluir está la reducción de los legisladores plurinominales y el recorte de presupuesto para los partidos políticos.

En 1977, el entonces presidente José López Portillo presentó una reforma electoral, la cual fue impulsada por el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. Con esta iniciativa se buscó la consolidación de un sistema electoral mixto, pues se propuso incrementar a 400 diputados federales, de los cuales 100 serían electos por representación proporcional o “pluris”.

Las modificaciones fueron a la Ley Federal de Organizaciones políticas y Procesos Electorales, en donde se elevó el rango de los partidos políticos a entidades de interés público, por lo que se les garantizó el acceso a medios de comunicación y financiamiento público. Además que se facilitó el registro de nuevos partidos políticos. Estas propuestas fueron aprobadas por el Congreso de la Unión.

Miguel de la Madrid, otro priista, también presentó una reforma electoral, la cual pasó. En 1986 planteó que la Cámara de Diputados aumentara a 500 legisladores, de los cuales 200 eran electos por representación proporcional, y se establecieron límites para evitar la sobrerrepresentación de los partidos, por lo que ningún podía exceder las 350 curules totales, que es 70%.

Con la modificación electoral se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el cual fue el primer órgano jurisdiccional especializado para resolver las impugnaciones en materia electoral.

Después de la crisis electoral de 1988, cuando se anunció la caída del sistema en el conteo de voto, llegó otro paquete de reformas que fueron aprobadas. El priista Carlos Salina de Gortari presentó iniciativas para crear el Instituto Federal Electoral (IFE), el cual se haría cargo de realizar las elecciones. Además se creó un nuevo padrón electoral y se introdujo la credencial para votar con fotografía.

También se amplió el número de senadores para que fueran 128 en total, de los cuales 96 serían elegidos por la mayoría de votos y 32 por primera minoría, que es a quienes hayan quedado en segundo lugar por entidad. Todos ellos serían electos cada seis años.

En el 2000 llegó el primer presidente de la oposición: el panista Vicente Fox. Durante su gobierno, presentó una reforma para permitir que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pudieran votar para las elecciones presidenciales. Esta fue avalada.

En 2006 llegó el segundo gobierno panista. Esta vez fue Felipe Calderón Hinojosa el que ganó el Poder Ejecutivo. Él impulso una reforma para que los diputados y senadores fueran reelectos, se redujera el número de legisladores, pero no pasó ante la falta de votos.

Tras el triunfo de los panistas durante dos sexenios, en 2012 nuevamente el PRI obtuvo el triunfo y Enrique Peña Nieto llegó al Poder Ejecutivo. Él presentó diversas reformas, entre ellas una electoral, la cual fue avalada. Entre los cambios realizados estuvo permitir la reelección legislativa hasta por cuatro periodos en el caso de los diputados, y por dos periodos en el caso de los senadores.

En la propuesta también se estableció adelantar la toma de protesta presidencial para octubre y no diciembre con el fin de que el nuevo mandatario federal tuviera tiempo para preparar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

Además, el IFE se convirtió en Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que se le otorgaron mayores facultades para la organización de las elecciones, y se abrió la posibilidad de formar gobierno de coalición.

En 2018 llegó Andrés Manuel López Obrador, quien planteó dos veces reformas electorales, pero ninguna fue discutida ante falta de consenso con la oposición. El primero conocido como Plan A, planteaba convertir el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como disminuir de 11 a siete consejeros electoralres y eliminar desaparecer a los diputados y senadores plurinominales.

La segunda propuesta, conocida como Plan B, planteó reducir el aparo administrativo del INE, disminuir el número de oficinas distritales del INE y la salida de más de 80% del Servicio Profesional Electoral Nacional. Tampoco avanzó.

Ahora Claudia Sheinbaum ha señalado que presentará una reforma electoral. A diferencia de su antecesor, Morena junto con sus aliados el PVEM y el PT cuenta con los votos para que pase una reforma constitucional o secundaria.

La mandataria ha adelantado que en esta reforma se propondrá reducir el presupuesto a partidos políticos y el número de legisladores por representación proporcional. Los aliados, sin embargo, han rechazado que eso vaya a prosperar.

