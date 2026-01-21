El Partido Verde busca reparto equitativo de recursos en reforma electoral

Los senadores del Verde reiteran que no apoyarán una reforma electoral que implique la reducción de los plurinominales. Con la propuesta del PVEM, al menos la que impulsó en 2017 y 2021, si se consideraran seis partidos, cada uno recibiría 1,289 millones de pesos del total de los recursos destinados a los partidos para este año. En cambio, el instituto recibe actualmente unos 857 millones de pesos para sus gastos ordinarios y actividades específicas.

En entrevista en la Cámara de Diputados, Bolaños aseguró que su partido no tiene "temas no negociables" en materia de reforma electoral. Sin embargo, destacó que entre los puntos de interés del Partido Verde se incluyen la distribución equitativa de los recursos, una representación adecuada de la pluralidad política del país, una representación idónea para los ciudadanos en el extranjero y la necesidad de eficientizar los gastos en los procesos electorales.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que las negociaciones sobre la reforma electoral se realizarán entre los partidos y la Secretaría de Gobernación. Monreal expresó además su confianza en que los acuerdos se alcanzarán dentro de ese marco y que serán acatados por las bancadas de Morena en ambas cámaras.

Aseguró que, debido a la coyuntura internacional y la situación del país, la prioridad en este momento es mantener la unidad de la coalición y preservar la mayoría calificada en el Congreso. Sin embargo, reconoció que la falta de acuerdos entre los aliados puede retrasar la reforma, especialmente con el plazo límite para modificar la Constitución en materia electoral, que debe concretarse antes de marzo de 2027.

El legislador descartó que los acuerdos dentro de la coalición excluyan la posibilidad de dialogar con los partidos de oposición. De hecho, ya ha tenido conversaciones con los líderes del PAN, José Elías Lixa, y del PRI, Rubén Moreira.

“He hablado con todos los coordinadores, para prepararnos cuando llegue la iniciativa. Yo sí quiero una reforma electoral, pero que sea consensuada y que beneficie a todos”, comentó.

