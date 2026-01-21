Publicidad

Congreso

El Partido Verde busca reparto equitativo de recursos en reforma electoral

El Verde propone una reforma electoral que garantice la equidad en la distribución de recursos entre partidos para lograr igualdad en la competencia y una nueva fórmula para asignar fondos.
mié 21 enero 2026 05:04 PM
La dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se reúne de nuevo este miércoles con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para abordar los términos en los que se puede concretar la reforma electoral. (X/@RaulBCCue)

Raúl Bolaños Cacho, diputado del Partido Verde, reiteró que, aunque aún no se presenta una propuesta oficial de la reforma electoral para fijar una postura definitiva, su partido trabajará para garantizar las condiciones de equidad en la competencia política y promover una nueva fórmula para la asignación de recursos.

Este miércoles, la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se reúne de nuevo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para abordar los términos en los que se puede concretar la reforma electoral, sobre la cual aún no existen acuerdos entre Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde.

“Tenemos una postura clara, y todos aquellos que han expresado públicamente su opinión han coincidido en la importancia de la equidad. Sí, habrá reducción de recursos para los partidos, pero debe ser de manera ecuánime, asegurando igualdad de condiciones para todos”, comentó Bolaños.

La postura histórica del PVEM es la de modificar la actual fórmula de asignación del financiamiento público a los partidos, buscando que todos reciban la misma cantidad de recursos y partan desde la misma capacidad económica en la competencia.

En la actualidad, las prerrogativas para gastos ordinarios de los partidos se dividen en dos partes: un 30% se distribuye de manera equitativa entre todos los partidos y el 70% restante se asigna en función del porcentaje de los votos que obtuvieron en la última elección de diputados. Esto significa que a mayor cantidad de votos, mayor financiamiento.

El Verde ha propuesto desde hace años que el 100% de los recursos se reparta de forma equitativa entre todos los partidos, tanto para gastos ordinarios (como salarios, renta, servicios) como para actividades específicas (como capacitación o tareas editoriales). Esta propuesta implicaría un cambio sustancial que aumentaría los recursos de todos los partidos, excepto para Morena, que actualmente acapara casi un tercio del financiamiento público destinado a los partidos.

Para el 2026, Morena recibirá 2,615 millones de pesos solo para su gasto ordinario, de un total de 7,737 millones de pesos distribuidos entre los seis partidos políticos, de los cuales una parte se reparte equitativamente y otra según los votos obtenidos.

Los senadores del Verde reiteran que no apoyarán una reforma electoral que implique la reducción de los plurinominales. Con la propuesta del PVEM, al menos la que impulsó en 2017 y 2021, si se consideraran seis partidos, cada uno recibiría 1,289 millones de pesos del total de los recursos destinados a los partidos para este año. En cambio, el instituto recibe actualmente unos 857 millones de pesos para sus gastos ordinarios y actividades específicas.

En entrevista en la Cámara de Diputados, Bolaños aseguró que su partido no tiene "temas no negociables" en materia de reforma electoral. Sin embargo, destacó que entre los puntos de interés del Partido Verde se incluyen la distribución equitativa de los recursos, una representación adecuada de la pluralidad política del país, una representación idónea para los ciudadanos en el extranjero y la necesidad de eficientizar los gastos en los procesos electorales.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que las negociaciones sobre la reforma electoral se realizarán entre los partidos y la Secretaría de Gobernación. Monreal expresó además su confianza en que los acuerdos se alcanzarán dentro de ese marco y que serán acatados por las bancadas de Morena en ambas cámaras.

Aseguró que, debido a la coyuntura internacional y la situación del país, la prioridad en este momento es mantener la unidad de la coalición y preservar la mayoría calificada en el Congreso. Sin embargo, reconoció que la falta de acuerdos entre los aliados puede retrasar la reforma, especialmente con el plazo límite para modificar la Constitución en materia electoral, que debe concretarse antes de marzo de 2027.

El legislador descartó que los acuerdos dentro de la coalición excluyan la posibilidad de dialogar con los partidos de oposición. De hecho, ya ha tenido conversaciones con los líderes del PAN, José Elías Lixa, y del PRI, Rubén Moreira.

“He hablado con todos los coordinadores, para prepararnos cuando llegue la iniciativa. Yo sí quiero una reforma electoral, pero que sea consensuada y que beneficie a todos”, comentó.

