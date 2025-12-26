2025: año que marcó el inicio del distanciamiento del PT y Morena

En esos temas el PT marcó su raya e incluso legisladores de ese partido argumentaron lo mismo que la oposición y, aunque consiguió modificaciones, por ejemplo, en torno a la Ley de Aguas o la ley antiextorsión, se mantuvieron votos disidentes.

Sin embargo, en entrevista, el coordinador de la bancada petista, Reginaldo Sandoval aseveró que no hay posibilidad de rompimiento pues no hay partido más obradorista que el PT.

“Nosotros somos aliados y la presidenta de la República Claudia Sheinbaum es nuestra presidenta, pero nosotros somos un partido independiente, nosotros no somos de Morena”, expresó el legislador quien recordó que su partido apoyó a Andrés Manuel López Obrador desde antes de que existiera Morena y él fuera presidente.

En enero, durante la plenaria de su bancada, el coordinador de los petistas en San Lázaro, advirtió que una reforma electoral con reducción plurinominales, podría afectar su coalición.

“Para lograr la unidad, se requiere que las iniciativas que empujemos no nos confronten a nosotros, y en esa no tengo duda que si se empuja la reforma electoral como se plantea, o como le hemos escuchado, va a hacer que no caminemos juntos”, dijo esa ocasión aunque en reiteradas ocasiones se ha negado a refrendar lo dicho entonces.

En la Cámara de Diputados hay 47 legisladores del PT y en el Senado 9. De haber un distanciamiento, en ambas cámaras Morena dejaría de tener mayoría calificada, necesaria para reformas constitucionales.

Hasta hoy, estos son algunos de los votos divididos del PT, ninguno en reformas constitucionales:

El caso de Cuauhtémoc Blanco

El 25 de marzo el pleno de la Cámara de Diputados decidió rechazar la solicitud de retirar el fuero al diputado y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien fue acusado por presunta violación en grado de tentativa en contra de su media hermana Nidia Fabiola.

En esa ocasión, votaron a favor del rechazo de la solicitud 291 legisladores, entre ellos 33 del PRI, pero en contra votaron 38 del PT, 2 del PVEM y 25 de Morena y todos los diputados del PAN y MC.

La decisión partió al bloque de la Cuarta Transformación y en medio, el PT reclamó que se le pidiera voto a favor de Blanco con el argumento de que se presentaría en la Fiscalía de Morelos a comparecer.

“Se dice que el diputado va a ir a presentarse a la Procuraduría, ¿con fuero? Pues, con todo respeto, que nos digan ¿cuál quieren que nos chupemos?. Porque lo que debería de ser lo sensato es que el diputado pida licencia y se presente a la justicia, si es que, como él dice, no es culpable”, reclamó la petista Lilia Aguilar Gil.

Ya han pasado nueve meses y la Fiscalía, hoy con nuevo titular, no ha reportado ninguna actividad sobre el caso del exfutbolista.

En diciembre la diputada petista Martha Aracely Cruz se confrontó con Blanco a quien exigió que saliera del pleno durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en respuesta el exfutbolista le lanzó un beso.