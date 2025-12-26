Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

2025: año que marcó el inicio del distanciamiento del PT y Morena

El PT asegura que no habrá rompimiento, pero por primera vez los petistas emiten votos disidentes y argumentan junto con la oposición a iniciativas de Morena.
vie 26 diciembre 2025 05:30 AM
division-pt-morena-diputados.jpg
El PT se ha opuesto y votado diferente en varias iniciativas de Morena. (Mario Jaso/Cuartoscuro)

Tras un sexenio de votos disciplinados en el Congreso, el 2025 marcó el distanciamiento legislativo del Partido del Trabajo (PT) con Morena.

Aunque la dirigencia petista advierte que no hay ni habrá ruptura, este año hubo votos rebeldes del PT que fueron emitidos para desaforar al diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, en contra de la Ley General de Aguas, en rechazo al aumento de aranceles en mercancías provenientes de países como China, así como alertas por las reformas en materia de extorsión y vapeadores.

Publicidad

En esos temas el PT marcó su raya e incluso legisladores de ese partido argumentaron lo mismo que la oposición y, aunque consiguió modificaciones, por ejemplo, en torno a la Ley de Aguas o la ley antiextorsión, se mantuvieron votos disidentes.

Sin embargo, en entrevista, el coordinador de la bancada petista, Reginaldo Sandoval aseveró que no hay posibilidad de rompimiento pues no hay partido más obradorista que el PT.

Para saber más:

alberto-anaya-pt-amlo.jpg
elecciones 2024

El PT, un partido aliado (millonario y silencioso) de López Obrador

“Nosotros somos aliados y la presidenta de la República Claudia Sheinbaum es nuestra presidenta, pero nosotros somos un partido independiente, nosotros no somos de Morena”, expresó el legislador quien recordó que su partido apoyó a Andrés Manuel López Obrador desde antes de que existiera Morena y él fuera presidente.

En enero, durante la plenaria de su bancada, el coordinador de los petistas en San Lázaro, advirtió que una reforma electoral con reducción plurinominales, podría afectar su coalición.

“Para lograr la unidad, se requiere que las iniciativas que empujemos no nos confronten a nosotros, y en esa no tengo duda que si se empuja la reforma electoral como se plantea, o como le hemos escuchado, va a hacer que no caminemos juntos”, dijo esa ocasión aunque en reiteradas ocasiones se ha negado a refrendar lo dicho entonces.

En la Cámara de Diputados hay 47 legisladores del PT y en el Senado 9. De haber un distanciamiento, en ambas cámaras Morena dejaría de tener mayoría calificada, necesaria para reformas constitucionales.

Hasta hoy, estos son algunos de los votos divididos del PT, ninguno en reformas constitucionales:

Para saber más:

Conferencia Noroña Senado
México

Noroña: “Me preocupa que el PT esté preparando su ruptura con Morena”

El caso de Cuauhtémoc Blanco

El 25 de marzo el pleno de la Cámara de Diputados decidió rechazar la solicitud de retirar el fuero al diputado y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien fue acusado por presunta violación en grado de tentativa en contra de su media hermana Nidia Fabiola.

En esa ocasión, votaron a favor del rechazo de la solicitud 291 legisladores, entre ellos 33 del PRI, pero en contra votaron 38 del PT, 2 del PVEM y 25 de Morena y todos los diputados del PAN y MC.

La decisión partió al bloque de la Cuarta Transformación y en medio, el PT reclamó que se le pidiera voto a favor de Blanco con el argumento de que se presentaría en la Fiscalía de Morelos a comparecer.

“Se dice que el diputado va a ir a presentarse a la Procuraduría, ¿con fuero? Pues, con todo respeto, que nos digan ¿cuál quieren que nos chupemos?. Porque lo que debería de ser lo sensato es que el diputado pida licencia y se presente a la justicia, si es que, como él dice, no es culpable”, reclamó la petista Lilia Aguilar Gil.

Ya han pasado nueve meses y la Fiscalía, hoy con nuevo titular, no ha reportado ninguna actividad sobre el caso del exfutbolista.

En diciembre la diputada petista Martha Aracely Cruz se confrontó con Blanco a quien exigió que saliera del pleno durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en respuesta el exfutbolista le lanzó un beso.

Para saber más:

cuauhtemoc-blanco
Congreso

Diputada del PT denuncia a Cuauhtémoc Blanco por violencia sexual

Publicidad

La división por la Ley de Aguas

El 3 de diciembre en la aprobación de la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, aunque en menor medida, el PT volvió a dividirse.

En este caso, en lo general hubo tres votos en contra, tres abstenciones y tres se ausentaron, mientras que en lo particular cinco no estuvieron en la votación, hubo un voto en contra y una abstención.

Durante la dictaminación, el diputado petista Fernando García criticó la iniciativa nacida en un escritorio de la Ciudad de México, sin atender la realidad del campo: “¡Es una vergüenza!”, dijo.

“Si una iniciativa que se manda y se le hacen muchas modificaciones y se aceptan, quiere decir que esa iniciativa venía mal. Reconocido. Venía mal. (...) Mañana vamos a estar allá en los campos y allá lo van a reclamar”, dijo García, quien votó en contra de una postura de Morena en siete años, por primera vez.

Para saber más:

paquete-economico-2026
Congreso

Morenistas avalan cambios presupuestales para beneficiar programas de sus aliados

En contra, en vapeadores y extorsión

El 9 de diciembre se aprobaron reformas a la Ley de Salud para penalizar hasta con ocho años de prisión la producción y distribución de vapeadores, pero el PT sumado a la oposición, cuestionó la criminalización a consumidores.

La diputada del PT Margarita García amagó: “si esa reserva no es acorde a lo que nosotros pedimos también por el bien de México, lo dije claro, vamos a votar en contra. No vamos a permitir que esa reserva no se lleve a cabo porque nunca vamos a hacerle daño a México”.

El coordinador morenista, Ricardo Monreal, subió a presentar las reservas pero estos no dejaron conforme al PT, y al final, votaron en contra, junto con la oposición.

Las reservas se aprobaron con 292 votos a favor y se emitieron 163 votos en contra, entre esos, 32 fueron del PT, bancada que sólo dio 13 votos en pro.

El 28 de octubre se votó una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión y en la votación en lo particular el bloque de Morena y aliados se partió de nuevo, pues una morenista y nueve petistas votaron en contra, por no aumentar a 20 años de cárcel la pena a extorsionadores.

Junto con la oposición, el PT alertó que la pena mínima homologada de seis años de prisión abría la posibilidad de liberación de unas 600 personas sentenciadas por extorsión en seis entidades donde los años de cárcel eran de siete años o más. Esto quedó luego desactivado con correcciones en el Senado.

Te podría interesar:

Diputados avalan nueva Ley General para combatir la extorsión propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum
Congreso

Morenistas avalan cambios presupuestales para beneficiar programas de sus aliados

Ven erróneo incremento en aranceles

El 9 de diciembre se aprobó la propuesta presidencial de cambios a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación para aumentar el cobro de aranceles a 1,463 artículos: juguetes, textiles, autos ligeros, electrodomésticos, motocicletas, cosméticos, autopartes, entre otros.

Pero entre los países afectados están los que no tienen acuerdos comerciales con México, entre ellos China, con el cual el PT sostiene una añeja relación como nación de izquierda.

La reforma recibió 281 votos a favor, 24 en contra y 149 abstenciones que unificaron al PRI, PAN y PT.

En la tribuna, el coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, cuestionó que en un escenario internacional de dos bloques comerciales se concentre aún más el comercio con Estados Unidos, por lo que planteó diversificar.

“El PT irá en abstención por estos motivos. Un incremento abrupto en los aranceles, especialmente a bienes intermedios, puede, en el corto plazo, generar presiones inflacionarias”, alertó.

Los petistas se abstuvieron aunque Monreal clamó por su voto al recordar que todos los de la “Cuarta Transformación” le deben su cargo a la presidenta Sheinbaum.

“Quizás, sin ella, no estaríamos aquí ocupando esa curul”, dijo Monreal al solicitar correspondencia, pero el PT no hizo caso.

Te podría interesar:

Reforma electoral de Claudia Sheinbaum pone en riesgo alianza de Morena con el PVEM y PT para 2027
Congreso

Morenistas avalan cambios presupuestales para beneficiar programas de sus aliados

Publicidad

El distanciamiento por elecciones

Además del contenido de leyes y reformas, el PT ha cuestionado ciertas conductas y posturas de Morena, tanto en el ámbito legislativo como electoral.

En materia electoral el detonante fue el regateo de candidaturas para disputar las alcaldías de Veracruz, lo que hizo que Sandoval, líder de la bancada del PT, asegurara en abril que las relaciones con Morena estaban “congeladas” debido a “necedad y mucha soberbia por parte de nuestro aliado mayor, que es Morena”.

En materia diplomática, también fue la petista Margarita García, una de las más combativas de la bancada, la que acusó a morenistas de dejarse "sobornar" en el caso de un recibimiento diplomático, luego de que se recibió en sesión solemne al presidente de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, Rachid Talbi El Alami, en disputa política con aliados del PT, la República Árabe Saharaui.

Tampoco gustó al PT —que preside la Comisión de Relaciones Exteriores— haber sido ignorado en el viaje que, por esas fechas, hicieron al Vaticano en una supuesta invitación al diputado Pedro Haces y familia, además de Cristal Pelayo, funcionaria de la Cámara, quien viajó con su novio y hermana.

Tags

Congreso Mexicano Reforma electoral Morena Va por México Partido del Trabajo

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad