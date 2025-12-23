El Senado prepara periodo extraordinario para ingreso de Marines de EU a México

De acuerdo al artículo 76, fracción III de la Constitución es el Senado de la República el que tiene la atribución de autorizar el paso de tropas extranjeras y estancias de buques de guerra extranjeros en territorio nacional; además tiene la atribución exclusiva de autorizar la salida de personal militar del país.

Se espera que la Comisión de la Defensa Nacional del Senado sesione el lunes 29 diciembre de para dictaminar ambas solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum y que a fin de que, tentativamente el periodo extraordinario se realice el 13 de enero.

La convocatoria a periodo extraordinario sería discutida y votada en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el miércoles 7 de enero, según informó el vicecoordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier.

Por ahora, está descartado el análisis de otros temas, aunque el Senado cerró sesiones con muchos pendientes y tampoco se prevé periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, indicó el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

No obstante, el vicecoordinador morenista señaló que podría recibir y turnar para su análisis la iniciativa de Reforma Electoral por parte de la presidenta Sheinbaum.

“Nos han anunciado que probablemente a mediados de enero llegue la reforma, la iniciativa (electoral). Si llegara la iniciativa a mediados de enero, depende a qué Cámara llegue (…) si llegara aquí a la Cámara iniciaríamos de inmediato la discusión en las comisiones”, indicó.

La capacitación de los Marines

El pasado 13 de diciembre la presidenta Claudia Shenbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso su solicitud para que entre territorio nacional una delegación conformada por 19 elementos de la Fuerza de Operaciones Especiales Navy SEAL's y 10 elementos del 7mo de Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos.

La delegación ingresaría con armamento a bordo de una aeronave militar "Hércules C-130" de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América y aterrizaría el 12 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.

El regreso a Estados Unidos sería del mismo lugar el 15 de abril de 2026, tras la participación en el evento emergente denominado "Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales", en el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México; el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM) en Champotón, Campeche y en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche.

La primera etapa se realizaría del 19 de enero al 13 de febrero en el CENCAEIM del estado de México; la segunda sería del 16 de febrero al 6 de marzo de 2026; la tercera fase del 9 al 20 de marzo de 2026 en el CENCAEIM en Champotón, Campeche y la cuarta fase del 23 de marzo al 15 de abril en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche.

Los pendientes

El Senado se quedó con una veintena de minutas remitidas por la Cámara de Diputados que debe desahogar para que sean promulgadas las reformas, entre ellas en materia de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; Ley General de Turismo; Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, entre muchas otras.

Sin embargo se prevé que solamente se aborden las autorizaciones para la salida de elementos castrenses mexicanos y el ingreso de Marines estadunidenses.