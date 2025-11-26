Publicidad

Congreso

Diputada del PT denuncia a Cuauhtémoc Blanco por violencia sexual

"Fui objeto de una forma de violencia sexual: la simulación de un beso o un gesto que algunos intentan minimizar, pero que constituye una modalidad clara de acoso", dijo la diputada Aracely Cruz.
mié 26 noviembre 2025 06:05 PM
cuauhtemoc-blanco
Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, observa el tablero de votación, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la que se fue desechado el dictamen para el desafuero por su presunto delito de violencia sexual. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Martha Aracely Cruz, diputada del PT, denunció al morenista Cuauhtémoc Blanco ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, luego de que él le mandara un beso en plena sesión.

Kenia López, presidenta de la Cámara Baja, informó que se inició el procedimiento para que el Comité de Ética, instalado esta semana, proceda de acuerdo con las normas.

Cruz exigió que haya respeto dentro del recinto legislativo. La acción de Blanco ocurrió justo en el día para erradicar la violencia hacia las mujeres.

"Fui objeto de una forma de violencia simbólica y sexual: la simulación de un beso o un gesto que algunos intentan minimizar, pero que constituye una modalidad clara de acoso sexual", dijo Aracely Cruz.

La diputada del PT ha señalado a Blanco por la denuncia que tiene en contra por la presunta violación cometida en contra de su media hermana, caso por el que en marzo pasado se rechazó retirarle el fuero para ser investigado.

El diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, quien libró esa solicitud de desafuero por presunto intento de violentar a una familiar, fue increpado por la diputada Cruz el martes 25 de noviembre e invitado a abandonar el pleno durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

“Cuauhtémoc es 25N, salte del pleno porque pues eres un violentador y no puedes estar aquí y vamos a empezar con la efeméride”, le dijo la diputada petista Aracely Cruz, antes de iniciar la conmemoración, pero en respuesta el aludido se alejó y le “aventó” un beso al aire.

Cruz, diputada por Oaxaca, dijo que esa respuesta fue una agresión y recordó "(Blanco) se va a la esquina y me manda un beso. A mí eso se me hace violento porque ¿me quiere callar con eso?, ¿O cuál es su intención?".

Hoy en el pleno y en entrevista refrendó que la conducta del exfutbolista está cargada de violencia de género.

"La violencia simbólica no es un juego, el acoso sexual no es un malentendido y la revictimización no es una simple falta de empatía, es una forma de violencia que legitima a los agresores y silencia las víctimas, por eso hablo hoy'', dijo la petista en la sesión de este miércoles.

"Lo grave no es solo el acto en sí, que pretendió ridiculizarme, desautorizarme y recordarme que para algunos mi presencia política sigue siendo un espacio que creen tener derecho a invadir", reclamó Cruz, diputada por Oaxaca, quien anticipó que podría proceder legalmente más adelante.

Sin embargo, más tarde el mismo diputado Blanco rechazó haber sido violento o haber tenido intención de ofender o menospreciar.

"Rechazo categóricamente que haya habido una falta de respeto o una conducta que pudiera considerarse violenta", dijo en su red social X.

Congelan "nueva" investigación contra Cuau

Cruz Jiménez recordó en entrevista que a su juicio Blanco debió enfrentar un desafuero para ser investigado, pero gracias “al sistema”, es decir a los votos de Morena que rechazaron dar inicio a un proceso de desafuero, libró el proceso.

En marzo pasado, con una mayoría de 291 votos a favor de Morena, una parte del PT y Partido Verde, pero 158 votos del PT y la oposición en contra, además de dos abstenciones, el pleno desechó por ''notoriamente improcedente'' la solicitud de desafuero de Blanco, acusado de tentativa de violación sexual por su media hermana Nidia Fabiola Blanco.

El asunto regresó a la Fiscalía de Morelos, pues el argumento fue que no había pruebas suficientes y lejos de ser una exoneración se buscaba fortalecer el expediente.

La diputada del PT expuso que lo grave es que muchas mujeres salen en defensa de Blanco y la dejan sola en su protesta.

Pero dijo que insistirá cada vez que vea a Blanco, “porque esa es la única oportunidad que tengo para hacer visible las injusticias y la violencia que vivimos las mujeres y las niñas indígenas en México”.

