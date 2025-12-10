Senado aprueba aranceles a productos asiáticos

Los aranceles tienen el fin de brindar certidumbre y condiciones de mercado justas a los sectores de la industria nacional que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, derivado de las prácticas que alteran y afectan el comercio internacional y, así, fomentar el desarrollo de la industria nacional y apoyar el mercado interno.

Marko Cortés, del PAN, intentó detener la discusión de esta reforma al señalar que la minuta llegó este 10 de diciembre por la mañana, por lo que no pudieron, dijo, analizarla como sucedió en la Cámara de Diputados.

Cortés aseguró que en la colegisladora tuvieron 45 días para analizarla, discutirla y votarla, ya que realizaron cuatro mesas de trabajo, reuniones con 27 cámaras de sectores productivos y con 50 entes económicos.

“En la Cámara de Diputados sí se analizó ampliamente y posteriormente se votó en el Pleno. Senadores de Morena, PVEM y PT, ¿por qué le faltan al respeto al Senado de la República? El dictamen apenas llegó hoy en la mañana”, señaló el panista.

La senadora Alejandra Barrales explicó que con esta propuesta arancelaria se define con quién va a “jugar” México, pues estos impuestos son para los productos que vienen de país sin tratado comercial como China.

“De ir adelante con estos aranceles, se va a encarecer la cadena productiva, porque nuestro país depende en mucho de insumos que hoy no podemos sustituir, y sobre todo a la industria automotriz. Otra consecuencia es que no se está haciendo ninguna diferencia a la aplicación de estos aranceles con los diferentes sectores: es decir es un arancel generalizado; va a afectar industrias donde México no tiene capacidad de sustitución”, dijo la emecista.

En tanto, la senadora Cristina Ruiz Sandoval mencionó que este cambio en la política comercial afectará a las familias y empresas mexicanas, pues dijo que la economía mexicana está “aletargada” y la inversión se contrae.

El morenista Ricardo Sheffield defendió la modificación al sostener que es una medida que se dirige a las naciones con las que México no tiene acuerdos comerciales y donde el intercambio comercial, dijo, ha sido "profundamente desigual" por más de tres décadas.

"El ejemplo más claro es China, nuestro déficit comercial alcanzó los 120 mil millones de dólares, seis veces el que se registró en 2006. Es ya una locura. Se ha pasado China de rosca con México. Ningún país puede permitirse una brecha de esa magnitud y no hacer nada", comentó.

Sin embargo, no solo los partidos de oposición estuvieron en contra de esta reforma, también los senadores del PT, pues votaron en abstención. Es decir, la coalición de Morena y sus aliados se dividió.

Los artículos transitorios señalan que estos aranceles entrarán en vigor el 1 de enero de 2026. La reforma fue enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Los gravámenes -avalados con 76 a favor, 5 en contra y 35 abstenciones- afectarán importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales como China, Corea, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua y Emiratos Árabes.