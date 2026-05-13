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Congreso

Elecciones judiciales para 2028, una posibilidad que avanza en el Congreso de la mano del INE

El plazo para que se apruebe una reforma constitucional en material electoral es a finales de mayo, ya que debe concretarse tres meses antes de que inicie un nuevo proceso.
mié 13 mayo 2026 04:27 PM
Reunión INE cámara de diputados
Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, se reunió con Guadalupe Taddei Zavala, consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

Tras reunirse con consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el coordinador de los diputados de Morena y líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, aseguró que un tema en el que coincidieron es que la elección judicial no sea concurrente con los comicios de 2027.

“Uno de los temas fundamentales, donde todos coincidieron, fue la no concurrencia, es decir, no llevar a cabo el mismo día de junio del 2027 la elección de diputados y gobernadores con la elección del Poder Judicial”, señaló en conferencia de prensa.

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El diputado explicó que los legisladores harán su deliberación y que se reunirá con la consejera de la Presidencia, Luisa María Alcalde, sobre el tema, pero aseguró que ve positiva la propuesta.

"Lo escuché y lo respeté y obviamente en gran parte tienen razón y obviamente nosotros haremos nuestra parte en la deliberación que sostendré estos días con personal de la Cámara, con coordinadores de grupos parlamentarios y también con la Consejería Jurídica de la Presidencia, que tengo una fluida relación con ellos. Yo lo veo positivamente", afirmó.

Monreal dijo que lo deben definir máximo el próximo miércoles ya que “los tiempos se agotan”, pues el plazo para que se apruebe una reforma constitucional en material electoral (y pueda aplicarse en 2027) es a finales de mayo, ya que debe concretarse tres meses antes de que inicie un nuevo proceso electoral, que en este caso es en septiembre.

"Tenemos un término fatal para definir, debe de ser de aquí al miércoles, porque los tiempos se agotan y tenemos que hacerlo antes del 3 de junio y es reforma constitucional que implica también acudir a los estados y sus Congresos", detalló.

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Organizaciones y expertos piden consensos para aplazar elección judicial a 2028

Monreal sostuvo que lo ideal si se pospone es que también se modifiquen ciertas reglas electorales y evitar los “tan cuestionados” acordeones, es decir que se se modifiquen los requisitos de los aspirantes.

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La petición se suma a la solicitud que hicieron previamente organizaciones y expertos de aplazar elección judicial a 2028, es decir que no sean el mismo día de las elecciones donde se elegirán 500 diputados federales, 17 gubernaturas, cientos de diputados locales, presidentes municipales y regidores, en que competirán más de 20,000 candidatos.

La propuesta de las organizaciones es también para que los candidatos a cargos judiciales sean evaluados con criterios homologados y se les exija certificación de la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ).

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Va por México Poder Judicial de la Federación Reforma al Poder Judicial Ricardo Monreal Guadalupe Taddei Zavala

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