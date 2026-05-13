Elecciones judiciales para 2028, una posibilidad que avanza en el Congreso de la mano del INE

El diputado explicó que los legisladores harán su deliberación y que se reunirá con la consejera de la Presidencia, Luisa María Alcalde, sobre el tema, pero aseguró que ve positiva la propuesta.

"Lo escuché y lo respeté y obviamente en gran parte tienen razón y obviamente nosotros haremos nuestra parte en la deliberación que sostendré estos días con personal de la Cámara, con coordinadores de grupos parlamentarios y también con la Consejería Jurídica de la Presidencia, que tengo una fluida relación con ellos. Yo lo veo positivamente", afirmó.

En mi carácter de presidente de la Junta de Coordinación Politica de la @Mx_Diputados, recibí al Consejo General del @INEMexico, encabezado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quien me presentó una propuesta concertada sobre reformas en materia electoral. pic.twitter.com/9G0JmZ9oQJ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 13, 2026

Monreal dijo que lo deben definir máximo el próximo miércoles ya que “los tiempos se agotan”, pues el plazo para que se apruebe una reforma constitucional en material electoral (y pueda aplicarse en 2027) es a finales de mayo, ya que debe concretarse tres meses antes de que inicie un nuevo proceso electoral, que en este caso es en septiembre.

"Tenemos un término fatal para definir, debe de ser de aquí al miércoles, porque los tiempos se agotan y tenemos que hacerlo antes del 3 de junio y es reforma constitucional que implica también acudir a los estados y sus Congresos", detalló.

Monreal sostuvo que lo ideal si se pospone es que también se modifiquen ciertas reglas electorales y evitar los “tan cuestionados” acordeones, es decir que se se modifiquen los requisitos de los aspirantes.