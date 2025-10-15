El ABC de los cambios que diputados hicieron a la Ley de Amparo

¿La reforma a la Ley de Amparo será o no retroactiva?

Tras 12 horas de sesión en el Congreso, el diputado de Morena, Hugo Eric Flores Cervantes, presentó en tribuna la propuesta para "revivir" en el tercer artículo transitorio de la minuta la retroactividad de la reforma.

El diputado propuso que al tratarse de una ley procesal, las partes se rijan por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos, mientras que las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor al decreto, se rijan por las disposiciones de la nueva ley de amparo, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esto, señaló, "sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.

La redacción de este nuevo artículo transitorio implica que se considere que la Ley de Amparo es una ley procesal, solo de procedimientos y reglas, y conforme a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) susceptible de aplicarse retroactivamente en lo que toca a procesos.

Además significa que en el caso de los juicios de amparo actualmente en curso las etapas que ya han transcurrido siguen firmes. Pero todas las actuaciones que sigan, por ejemplo la emisión de suspensiones definitivas o la resolución final de los casos, seguirán con lo aprobado en la reforma.

Durante toda la sesión, la oposición advirtió que el destinatario final de esta reforma es el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien tendría adeudos con el fisco por 74,000 millones de pesos, según Morena, cuyos legisladores confirmaron en el debate que hacer que pague es la intención.

Con la aplicación de la “retroactividad procesal”, en ese y todos los casos aún sin sentencia definitiva quedarían firmes suspensiones provisionales, pruebas, alegatos, pero la resolución final deberá tomar en cuenta, cuando entre en vigor, la nueva reforma a la Ley de Amparo.

Y esta incluyó por ejemplo que no se avalará que un juzgador sea recusado para intervenir en un caso cuando “se advierta que existan elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión”.

Hasta el momento el empresario había solicitado, por ejemplo, que quedaran recusados casi todos los ministros de la anterior integración de la SCJN, razón por la que se no se han resuelto varios litigios que tramita ahí.

También se estableció que ya no procederá la suspensión provisional de actos reclamados si se daña el sistema financiero o si se trata de actos de ejecución o cobro de contribuciones de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias firmes por resolución de autoridad competente.

En el Código Fiscal se estableció que no procederá la revocación si se exige el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieren sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente.

Por todas estas disposiciones el mismo coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguro que la reforma se dirige a los grandes deudores fiscales, “queremos que paguen lo justo para el erario, para la satisfacción de necesidades colectivas que la patria requiere”.