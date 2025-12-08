Diputados preparan alza arancelaria a productos de China y Corea

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda (SHCP) en la Ley de Ingresos 2026, derivado de un alza como la propuesta a diversas fracciones arancelarias, sumadas a las reformas a la Ley de Aduanas (ya aprobada), el potencial de aumento de la recaudación es por lo menos 102.9 mil millones de pesos, es decir un aumento real de 60.15 % en la recaudación por impuestos a las importaciones.

Esa meta podría modificarse, pero aún así se estima que el monto de recaudación será beneficioso al menos en términos de recaudación, pues el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CIEP) establece que además de ingresos por aranceles también podrían sumarse otros por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Si la aprobación de las iniciativas es efectiva en reducir el contrabando de mercancías sería posible que la recaudación se eleve en un monto mayor al estimado por la SHCP pues las aduanas del país han sido importantes en la recaudación no sólo de aranceles sino de otros impuestos como el IVA y el IEPS”, establece el estudio de José Luis Clavellinas Miller y Jonathan Hernández Reséndiz.

Hoy, previo a la dictaminación, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que “hay un estimado en la Ley de Ingresos pero no es real” y podría tener cambios, ya que es una reforma que “no se había echo nunca, no se había hecho jamás”, aunque los sectores habían demandado ese apoyo hace mucho.

"Hasta que se apruebe la Ley vamos a hacer estudios... ya hay estudios pero yo no me atrevo” a adelantar cifras, dijo.

Sin embargo algunos montos propuestos por la iniciativa podrían modificarse a la baja y otros gravámenes nuevos podrían incluirse, según el ante proyecto de dictamen circulado.

En el documento que será discutido por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, los diputados plantean alzas más moderadas a los impuestos a imponer a diversos productos en los que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso hasta 35 % de gravamen; pero al mismo tiempo se contempla incluir nuevas mercancías entre las sujetas a alza de arancel.

Entre los productos que la iniciativa de la presidenta no contemplaba con aumento de arancel y el predictamen sugiere gravar con 35% de impuesto están, entre otros, artículos de higiene o tocador y sus partes; puertas y ventanas, marcos, contramarcos; puntas para vulcanizar llantas; escarpias y armellas, roscadas; Agujas de coser, zurcir o bordar; combustibles líquidos ; cadenas antideslizantes; motocompresores herméticos diversas características y aspiradoras.

Otros productos a los que se proponían 35% de aranceles se plantea ahora gravar con 25% de impuesto, ente ellos chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos; artículos de oficina y papelería; cajas de papel o cartón corrugado; hilados de seda (excepto algunos); tejidos con contenido de seda (con excepciones); hilachos de lana o de pelo fino u ordinario; lana peinada a granel o con contenido de lana igual o superior a 85%.

La iniciativa propone modificar 1,463 fracciones arancelarias de la Ley referida y en diversos sectores: 141 de autopartes, 13 en autos ligeros, 308 en vestido, 79 en plásticos, 248 en siderúrgico, 18 en electrodomésticos, 37 en juguetes, 398 en textiles, 28 en muebles, 49 en calzado, 18 en productos de marroquinería, 47 en papel y cartón, 8 en motocicletas, 21 en aluminio, 1 en remolques, 25 en vidrio y 24 en jabones perfume y cosméticos.

De esas fracciones arancelarias actualmente 316 no pagan aranceles de importación pero 1,157 si mantienen algún tipo de tarifa arancelaria vigente. Y de acuerdo a la iniciativa 341 fracciones están gravadas con 35% y 302 fracciones con 10%.

La Comisión, que encabeza el diputado Miguel Ángel Salim Alle, de Acción Nacional (PAN), realizó foros con diversos sectores previo a la dictaminación, programada para hoy.

De acuerdo con el Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, de aprobarse será posible un aumento en la recaudación.

Pero “no se cuenta con los elementos suficientes para cuantificar dicho efecto, dado que no se dispone de información actualizada sobre los volúmenes de importación, elasticidades de la demanda, ni sobre el comportamiento esperado de los agentes económicos ante las modificaciones propuestas”.

