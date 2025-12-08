Publicidad

Diputados preparan alza arancelaria a productos de China y Corea

Los diputados proponen moderar el alza arancelaria a productos propuestos por el Ejecutivo, pero agregar nuevas mercancías sujetas a gravamen.
lun 08 diciembre 2025 05:08 PM
'Operación Limpieza' por productos chinos pone en la mira a negocios y plazas en CDMX
Las calles del Centro Histórico nuevamente están acaparadas por ambulantes que en su mayoría vende productos chinos, mismos que están en la mira de las autoridades ante los amagos de Donald Trump. (Fotos: David Santiago)

Los diputados se preparan para autorizar al gobierno federal el aumento en su recaudación de hasta en 60.15% en términos reales en 2026 por concepto de impuestos a las importaciones provenientes de los países con los que México no tiene acuerdos comerciales como China o Corea del Sur.

Ese porcentaje de aumento es el que se estima alcanzar con la aprobación de la iniciativa presidencial que propone modificar algunas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) durante el próximo año y que los legisladores proponen dictaminar hoy en sentido positivo, pero con cambios.

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda (SHCP) en la Ley de Ingresos 2026, derivado de un alza como la propuesta a diversas fracciones arancelarias, sumadas a las reformas a la Ley de Aduanas (ya aprobada), el potencial de aumento de la recaudación es por lo menos 102.9 mil millones de pesos, es decir un aumento real de 60.15 % en la recaudación por impuestos a las importaciones.

Esa meta podría modificarse, pero aún así se estima que el monto de recaudación será beneficioso al menos en términos de recaudación, pues el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CIEP) establece que además de ingresos por aranceles también podrían sumarse otros por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Si la aprobación de las iniciativas es efectiva en reducir el contrabando de mercancías sería posible que la recaudación se eleve en un monto mayor al estimado por la SHCP pues las aduanas del país han sido importantes en la recaudación no sólo de aranceles sino de otros impuestos como el IVA y el IEPS”, establece el estudio de José Luis Clavellinas Miller y Jonathan Hernández Reséndiz.

Hoy, previo a la dictaminación, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que “hay un estimado en la Ley de Ingresos pero no es real” y podría tener cambios, ya que es una reforma que “no se había echo nunca, no se había hecho jamás”, aunque los sectores habían demandado ese apoyo hace mucho.

"Hasta que se apruebe la Ley vamos a hacer estudios... ya hay estudios pero yo no me atrevo” a adelantar cifras, dijo.

Sin embargo algunos montos propuestos por la iniciativa podrían modificarse a la baja y otros gravámenes nuevos podrían incluirse, según el ante proyecto de dictamen circulado.

En el documento que será discutido por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, los diputados plantean alzas más moderadas a los impuestos a imponer a diversos productos en los que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso hasta 35 % de gravamen; pero al mismo tiempo se contempla incluir nuevas mercancías entre las sujetas a alza de arancel.

Entre los productos que la iniciativa de la presidenta no contemplaba con aumento de arancel y el predictamen sugiere gravar con 35% de impuesto están, entre otros, artículos de higiene o tocador y sus partes; puertas y ventanas, marcos, contramarcos; puntas para vulcanizar llantas; escarpias y armellas, roscadas; Agujas de coser, zurcir o bordar; combustibles líquidos ; cadenas antideslizantes; motocompresores herméticos diversas características y aspiradoras.

Otros productos a los que se proponían 35% de aranceles se plantea ahora gravar con 25% de impuesto, ente ellos chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos; artículos de oficina y papelería; cajas de papel o cartón corrugado; hilados de seda (excepto algunos); tejidos con contenido de seda (con excepciones); hilachos de lana o de pelo fino u ordinario; lana peinada a granel o con contenido de lana igual o superior a 85%.

La iniciativa propone modificar 1,463 fracciones arancelarias de la Ley referida y en diversos sectores: 141 de autopartes, 13 en autos ligeros, 308 en vestido, 79 en plásticos, 248 en siderúrgico, 18 en electrodomésticos, 37 en juguetes, 398 en textiles, 28 en muebles, 49 en calzado, 18 en productos de marroquinería, 47 en papel y cartón, 8 en motocicletas, 21 en aluminio, 1 en remolques, 25 en vidrio y 24 en jabones perfume y cosméticos.

De esas fracciones arancelarias actualmente 316 no pagan aranceles de importación pero 1,157 si mantienen algún tipo de tarifa arancelaria vigente. Y de acuerdo a la iniciativa 341 fracciones están gravadas con 35% y 302 fracciones con 10%.

La Comisión, que encabeza el diputado Miguel Ángel Salim Alle, de Acción Nacional (PAN), realizó foros con diversos sectores previo a la dictaminación, programada para hoy.

De acuerdo con el Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, de aprobarse será posible un aumento en la recaudación.

Pero “no se cuenta con los elementos suficientes para cuantificar dicho efecto, dado que no se dispone de información actualizada sobre los volúmenes de importación, elasticidades de la demanda, ni sobre el comportamiento esperado de los agentes económicos ante las modificaciones propuestas”.

También el CEFP reconoce que nuevos aranceles podrían implicar ajustes en los precios que deberán pagar los consumidores, pero “su efecto inmediato puede estar limitado”.

Esto, explicó el Centro, porque en la práctica los bienes sujetos a estas tarifas tienen una representación menor dentro del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), “lo que reduce significativamente su contribución potencial a la inflación agregada, ya que, la posibilidad de sustitución de importaciones desde países con Tratados de Libre Comercio atenúa la presión sobre los precios internos”.

En un escenario en el cual el 100% de la demanda interna dependiera de importaciones sujetas al nuevo arancel y el aumento se trasladara por completo a los precios finales, el CEFP señala que el efecto agregado “sería acotado, estimándose alrededor de 0.30 puntos porcentuales”, pero ese escenario no es real puede realizarse la sustitución de importaciones con el mercado nacional o mercancías provenientes de naciones con acuerdo comercial.

Por tanto el CEFP concluyó que el incremento arancelario “no se traduciría en un impacto significativo para los consumidores, contemplando que la estructura comercial y productiva del país permitiría mitigar el traspaso del arancel a los precios finales, manteniendo estable la dinámica inflacionaria”.

Las industrias beneficiadas, en cambio, serían las productoras de insumos estratégicos, como la textil (hilados, tejidos y cuero), la fabricación de seda, la manufactura de juguetes y la fabricación de muebles.

“La reducción en la importación de insumos extranjeros favorecería no solo la consolidación de estas cadenas productivas, sino también la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores nacionales, impulsando un efecto multiplicador en la economía”, según el Centro.

El CIEP, en tanto, indica que aunque se trata de impuestos aplicados a productos extranjeros, los aranceles son pagados por los consumidores nacionales y representan, bajo ciertas condiciones, una transferencia de recursos al gobierno y a los productores.

Por ello, “su aplicación debe ser temporal y calibrarse de forma que su efecto en los precios no sea elevado ni desincentive la inversión interna y externa”, recomendó.

El estudio del CIEP recuerda que de acuerdo a diversos teóricos cuando un país impone un arancel sobre ciertos productos, los fabricantes nacionales de esos bienes se ven beneficiados, pues al aumentar los precios de las importaciones, la industria nativa puede elevar tanto su producción como los precios, aunque otro efecto es que al subir su precio final se reduce la compra.

“Por otro lado, aunque para el gobierno los aranceles implican mayores ingresos, su cuantía debe ponderarse con las pérdidas de los consumidores y las ganancias de los productores. El resultado final depende de la importancia que las autoridades fiscales den a cada grupo”.

Eso se debe a que los productores nacionales también podrían ver incrementados sus costos de producción si sus materias primas son importadas con más aranceles.

Otros efectos estudiados cuando hay políticas proteccionistas son afectación al sector protegido por el componente importado o si otros sectores reclaman un trato similar o la reducción de la competencia, ya que puede que el sector protegido retrase su avance tecnológico y competitividad y que demande en el futuro mayor protección.

Además puede presentarse, indicó el Centro, una “reacción en cadena, pues las medidas proteccionistas pueden ocasionar represalias”.

