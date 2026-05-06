El caso de los 10 políticos de Sinaloa investigados por Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado y la presencia de dos agentes estadounidenses en Chihuahua llegó al Congreso de la Unión, donde los legisladores de Morena y de la oposición se confrontaron y descalificaron.
Legisladores se confrontan por casos Chihuahua y Sinaloa
PAN pide desaparición de poderes
Senadores y diputados del PAN exigieron la detención inmediata con fines de extradición del gobernador con licencia en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y juicio político contra los otros políticos investigados por Estados Unidos, así como la desaparición de poderes en el estado.
''Hoy hay evidencias, hay pruebas contundentes para sostener que Morena se convirtió en un narco partido, en el brazo político de cárteles de la droga”, declaró el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, en conferencia de prensa.
El panista recordó que la desaparición de poderes en Sinaloa es una facultad del Senado, por lo que pidió que se convoque un periodo extraordinario para ello. ''El narcotráfico no solo se infiltró en el Poder Ejecutivo, sino en el Poder Legislativo y Judicial a nivel local'', dijo.
En tanto, el diputado Marcelo Torres Cofiño comentó que si las acusaciones que hace Estados Unidos contra los 10 funcionarios se acreditan, se está frente el uso sistemático de estructura del Estado para favorecer al crimen organizado, por lo que pidió que las autoridades mexicanas investiguen el caso y emitan alertas migratorias para evitar fugas.
"Lo indignante es que la Fiscalía parezca más preocupada por cuestionar a Estados Unidos que por investigar a los señalados. La actuación de la Fiscalía empieza a parecerse más a una defensa anticipada de los acusados, que a una institución de procuración de justicia", declaró.
PRI exige retirar registro a Morena
Sobre este mismo caso, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, al igual que el PAN, exigió al gobierno mexicano entregar y extraditar Rocha Moya al gobierno estadounidense, pues dijo que si no lo hacen, están “en contubernio” con el crimen organizado.
Además, señaló que el PRI pidió a Estados Unidos que declaré a Morena como organización terrorista por sus “claros” vínculos con los cárteles del crimen organizado y solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) para que éste pierda su registro como partido político, pues dijo que este es un cartel del crimen organizado.
“Vamos a ver de qué tamaño está hecho el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de al Federación, porque aquí esta la denuncia documentada”, señaló en conferencia y argumentó que la representación política de Morena son los cárteles del crimen organizado.
Morena acusa de traición a la patria a Maru Campos
El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, defendió a Rubén Rocha Moya al sostener que el mandatario estatal ya solicitó licencia al Congreso local para no comprometer al gobierno del estado, y la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga el caso.
El morenista prefirió hablar de lo acontecido en Chihuahua, donde dos agentes de la CIA participaron en un operativo contra el narcotráfico, pero sin conocimiento del gobierno federal, por lo que dijo que en ese estado se violó la Constitución y la Ley Nacional de Seguridad.
“Algo que esta señalado puntualmente en el Código Penal (es que) se violenta la soberanía, (cuando) se permite la participación de agentes extranjeros en tareas que le corresponden exclusivamente a la nación”, declaró el morenista en conferencia de prensa.
Aseguró que en este caso se justifican actos violando la Constitución; en tanto, en el asunto de Sinaloa, hay indicios, pero no pruebas que culpen a los 10 funcionarios de Sinaloa, entre ellos el morenista Rocha Moya.
Al ser cuestionado sobre la desaparición de poderes en Sinaloa que ha solicitado el PAN, Ignacio Mier respondió que se debe comenzar con Chihuahua, entidad encabezada por la panista Maru Campos.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, el senador Óscar Catón Zetina acusó a Maru Campos de haber cometido traición a la patria y explicó que el artículo 123 del Código Penal Federal establece que quien cometa traición a la patria tendrá una pena de prisión de cinco a 40 años y una multa de hasta de 50,000 pesos.