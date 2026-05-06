Legisladores se confrontan por casos Chihuahua y Sinaloa

PAN pide desaparición de poderes

Senadores y diputados del PAN exigieron la detención inmediata con fines de extradición del gobernador con licencia en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y juicio político contra los otros políticos investigados por Estados Unidos, así como la desaparición de poderes en el estado.

''Hoy hay evidencias, hay pruebas contundentes para sostener que Morena se convirtió en un narco partido, en el brazo político de cárteles de la droga”, declaró el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, en conferencia de prensa.

El panista recordó que la desaparición de poderes en Sinaloa es una facultad del Senado, por lo que pidió que se convoque un periodo extraordinario para ello. ''El narcotráfico no solo se infiltró en el Poder Ejecutivo, sino en el Poder Legislativo y Judicial a nivel local'', dijo.

En tanto, el diputado Marcelo Torres Cofiño comentó que si las acusaciones que hace Estados Unidos contra los 10 funcionarios se acreditan, se está frente el uso sistemático de estructura del Estado para favorecer al crimen organizado, por lo que pidió que las autoridades mexicanas investiguen el caso y emitan alertas migratorias para evitar fugas.

"Lo indignante es que la Fiscalía parezca más preocupada por cuestionar a Estados Unidos que por investigar a los señalados. La actuación de la Fiscalía empieza a parecerse más a una defensa anticipada de los acusados, que a una institución de procuración de justicia", declaró.