Congreso

Sin moverle una coma, Comisión avala dictamen de Presupuesto 2026

La mayoría de Morena y sus aliados prevén cambios fast track, pero hasta el pleno, donde mañana inicia la discusión presupuestal.
lun 03 noviembre 2025 05:36 PM
presupuesto-2025-diputados
Morenistas tendrán la última palabra en el Presupuesto 2026. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

La Comisión de Presupuesto 2026 aprobó sin mover una coma el dictamen del Proyecto de Presupuesto 2026 y éste a su vez no modificó la propuesta de asignación de 10.1 billones de pesos hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De forma exprés, en poco más de una hora, los diputados dieron una rápida discusión y aprobación en lo general con 39 votos a favor y 15 en contra. Acordaron presentar sus reservas ante el pleno, por lo que las adecuaciones al gasto, que se calculan entre 17 y 18 mil millones de pesos, se realizarán sobre la marcha, en tribuna y sin que se analicen previamente.

Acción Nacional (PAN) presentó 34 reservas al dictamen, pero Morena y sus aliados rechazaron la posibilidad de discutirlas en la Comisión y la presidenta de la Comisión, Merilyn Gómez Pozos, dio por aprobado “en lo general y en lo particular” el dictamen.

“Sé que tienen desesperación para irse, pero todos debemos estar comprometidos para dar un justo análisis”, advirtió el panista Héctor Saúl Téllez, pero la morenista aceleró la clausura.

Gómez Pozos dijo en entrevista que podrían presentarse unas mil reservas, pero mañana el pleno de la Cámara sólo discutirá y votará el dictamen de Presupuesto en lo general, sin cambios.

El coordinador de los diputado de Morena, Ricardo Monreal, insistió en que las modificaciones podrían ser entre 17 y 18 mil millones de pesos, producto de recortes al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los recursos serían reasignados a cultura, campo, agua, infraestructura y medio ambiente.

Se confrontan por gasto a seguridad

En esta ocasión, a diferencia de hace diez días en que acudió sólo un diputado presencialmente, acudieron todos los diputados de la Comisión de Presupuesto, pero sesionaron a velocidad.

Con una ronda de posicionamientos de cinco minutos y luego intervenciones de tres minutos a favor y tres en contra, los diputados hicieron su análisis sobre cómo se deben distribuir más de 10 billones de pesos.

Ahí, la oposición denunció sobre todo recorte a seguridad pública y salud, cultura; turismo; agricultura y desarrollo rural; mujeres; trabajo y previsión social, por mencionar algunos.

Para seguridad el dictamen establece recursos por 60,110 millones de pesos en 2026, pero es una reducción de 17.5% respecto a 2025. Morena y Partido del Trabajo aseguraron que no hay tal ajuste y habrá más recursos a esos rubros.

Mario Zamora, del PRI, sintetizó con el caso del alcalde de Uruapan asesinado el sábado, Carlos Manzo: ''ahí se reunieron tres factores: abandono al campo, abandono a los alcaldes e inseguridad''.

“Uruapan es el municipio que mayor producción de aguacate tiene y vean lo que nos acaba de pasar en Uruapan. El total abandono a los municipios Y vean lo que le pasa a los alcaldes valientes que se atreven a señalar y a decir las cosas como son'', agregó.

“Y un total abandono a la seguridad. Y vean lo que sucede cuando estas tres cosas se juntan. Quitémonos las vendas de los ojos. Esto no es una visión partidista, esta es la responsabilidad como representantes de los mexicanos que tenemos. No es posible que el campo hoy esté recibiendo menos que lo que recibía en el 2016”.

Recordó que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch pidió reforzar a las policías municipales y estatales, pero no se les dan recursos.

”Lo digo con toda con todo respeto. Ojalá haya muchas batichicas. Pero apoyemos en el presupuesto a Omar García Harfuch. Apoyemos a la Secretaría de Seguridad Pública para que pueda dar resultado”.

Margarita Zavala, del PAN, aseguró que si hay 11 mil millones de pesos menos de presupuesto a salud.

“Morena miente porque sí hay un recorte en 2026, porque lo que hicieron es reponer unos recortes pero no los suficientes, de modo que hay 987 mil millones, sí, pero es menor 95 mil millones de pesos, que en 2024. Ahora en vez de recursos llaman presupuestos modificados. Quitan 11 programas a la Secretaria de Salud, le restan dinero a los institutos de salud y piden que atiendan al doble de personas”.

Además acusó que con la reforma judicial “prometieron que en ese despido masivo de miembros del Poder Judicial iban a indemnizarlos y no hay presupuesto”.

Por Movimiento Ciudadano, Gloria Núñez evidenció que los recortes existen, pero la presentación de Hacienda, con el argumento de evitar duplicidades, quitó programas.

“Tras el estudio del proyecto de Presupuesto para el 2026, hemos detectado que en 18 de 27 ramos administrativos, es decir en dos terceras partes de los mismos, se proponen disminuciones en términos reales, enfatizo en términos reales, al gasto destinado a la operación de las instituciones del gobierno federal que proporcionan servicios en materia de salud, protección al medio ambiente, desarrollo agrario, cultura, entre otros”.

Contrario a esa visión, la morenista Antares Vázquez aseguró que no hay recorte a salud. “Casi una cuarta parte del presupuesto se está destinando a salud, que son 141 mil millones más que este año para 2026”, expuso.

El petista Reginaldo Sandoval aseguró que el presupuesto va hacia un modelo de bienestar y es responsable.

Por el Partido Verde los legisladores se asumieron como la “pollo bancada” por su gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo y respaldaron todo en sus términos.

