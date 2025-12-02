Diputados aprueban cambios para acentuar igualdad y combatir violencia de género

Con las reformas, de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Anaís Miriam Burgos, “la igualdad sustantiva ya no podrá quedarse en discursos ni en buenas intenciones, ahora deberá demostrarse con evidencia”.

Diputados de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano dieron su voto a favor en lo general, con 439 sufragios, pero alertaron que pese a la trascendencia de las modificaciones no se haya previsto ningún presupuesto adicional para garantizar que funcionen los cambios.

Por ejemplo, se asegura que habrá acceso de las mujeres a vivienda, a atención médica, a educación, a protocolos en caso de violencia familiar, se agilizarán la declaratoria de alerta de género. Pero todo eso será con el presupuesto ya autorizado para 2026.

Por ello los cambios en lo particular se avalaron con sólo 333 votos a favor y 70 en contra; 22 legisladores se abstuvieron.

Las reformas se hicieron a las leyes del IMSS e ISSSTE, a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; las leyes Generales de Desarrollo Social; de Salud; de Educación; de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras.

Más tarde el pleno avaló reformas a la Ley de Ascensos de la Armada de México, mediante las cuales las mujeres podrán acceder a subir en el escalafón al incorporarse explícitamente los principios constitucionales de igualdad sustantiva y no discriminación.

Cambios en materia de igualdad

Las propuestas fueron remitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La diputada de Morena María Teresa Ealy destacó que el paquete avalado “no es cosmético, es un rediseño institucional feminista''.

“Con estas reformas, los tribunales deberán juzgar con perspectiva de género, las instituciones deberán proteger sin revictimizar, la violencia vicaria será reconocida y sancionada, la brecha salarial dejará de justificarse, las niñas recibirán educación sin estereotipos; y la salud, la vivienda, la ciencia, el deporte y la cultura deberán incluir plenamente a todas y cada una de las mujeres”, señaló.

Burgos, la presidenta de la Comisión, desglosó algunos cambios: se fortalecen órdenes de protección, seguimiento y trazabilidad, se diferencia la violencia vicaria de la violencia familiar, se armonizan protocolos nacionales y estatales, la Secretaría de las Mujeres “tendrá capacidad real de emitir y supervisar la alerta de violencia de género”.