Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Congreso

Diputados aprueban cambios para acentuar igualdad y combatir violencia de género

Las reformas establecen acceso de las mujeres a vivienda, a atención médica, a educación, a protocolos en caso de violencia familiar y agilizan las declaratoria de alerta de género, todo sin un peso.
mar 02 diciembre 2025 06:03 PM
Diputados reforman leyes para profundizar combate a violencia de género.
Diputados reforman leyes para profundizar combate a violencia de género. (Foto: Cámara de Diputados)

La Cámara de Diputados aprobó un paquete de reformas a 18 leyes y ordenamientos en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género, con lo que la Secretaría de las Mujeres asumirá la rectoría y coordinación en la materia.

Las modificaciones buscan establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar las Violencias contra las Mujeres, pero también contempla modificaciones para ampliar el acceso de las mujeres, sin discriminación, a la salud, la educación, la vivienda, la cultura.

Publicidad

Con las reformas, de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Anaís Miriam Burgos, “la igualdad sustantiva ya no podrá quedarse en discursos ni en buenas intenciones, ahora deberá demostrarse con evidencia”.

Diputados de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano dieron su voto a favor en lo general, con 439 sufragios, pero alertaron que pese a la trascendencia de las modificaciones no se haya previsto ningún presupuesto adicional para garantizar que funcionen los cambios.

Te podría interesar:

Cámara de Diputados noviembre 2025, discusión presupuestal 2026
Congreso

Diputados reforman leyes para profundizar combate a violencia de género.

Por ejemplo, se asegura que habrá acceso de las mujeres a vivienda, a atención médica, a educación, a protocolos en caso de violencia familiar, se agilizarán la declaratoria de alerta de género. Pero todo eso será con el presupuesto ya autorizado para 2026.

Por ello los cambios en lo particular se avalaron con sólo 333 votos a favor y 70 en contra; 22 legisladores se abstuvieron.

Las reformas se hicieron a las leyes del IMSS e ISSSTE, a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; las leyes Generales de Desarrollo Social; de Salud; de Educación; de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras.

Más tarde el pleno avaló reformas a la Ley de Ascensos de la Armada de México, mediante las cuales las mujeres podrán acceder a subir en el escalafón al incorporarse explícitamente los principios constitucionales de igualdad sustantiva y no discriminación.

Cambios en materia de igualdad

Las propuestas fueron remitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La diputada de Morena María Teresa Ealy destacó que el paquete avalado “no es cosmético, es un rediseño institucional feminista''.

Te podría interesar:

Borran de presupuesto 2026 a los refugios de mujeres
México

Gobierno borra refugios de mujeres del presupuesto; "es retroceso", reclama ONG

“Con estas reformas, los tribunales deberán juzgar con perspectiva de género, las instituciones deberán proteger sin revictimizar, la violencia vicaria será reconocida y sancionada, la brecha salarial dejará de justificarse, las niñas recibirán educación sin estereotipos; y la salud, la vivienda, la ciencia, el deporte y la cultura deberán incluir plenamente a todas y cada una de las mujeres”, señaló.

Burgos, la presidenta de la Comisión, desglosó algunos cambios: se fortalecen órdenes de protección, seguimiento y trazabilidad, se diferencia la violencia vicaria de la violencia familiar, se armonizan protocolos nacionales y estatales, la Secretaría de las Mujeres “tendrá capacidad real de emitir y supervisar la alerta de violencia de género”.

Publicidad

Te podría interesar:

Cámara de Diputados noviembre 2025, discusión presupuestal 2026
Congreso

Diputados reforman leyes para profundizar combate a violencia de género.

En materia laboral se establece que salario por trabajo de igual valor sin importar sexo ni género; en seguridad social ninguna mujer volverá a ser tratada con desigualdad cuando acuda a un hospital, a una clínica o a una ventanilla del Estado.

“Tanto el IMSS como el ISSSTE deberán eliminar prácticas discriminatorias arraigadas durante décadas, capacitar a todo su personal con perspectiva de género y generar estadísticas”.

Además los programas de vivienda deberán incorporar criterios preferentes que garanticen acceso de las mujeres a reconocer su derecho a la propiedad en igualdad y asegurar medidas de seguridad en el diseño urbano.

“La ley ahora obliga a actuar con perspectiva de género y otorgar medidas de protección inmediatas para garantizar que ninguna mujer migrante vuelva a enfrentar sola los riesgos de la trata, la explotación y la violencia sexual o el abuso”.

Te podría interesar:

Conmemoran a las mujeres el 8 de marzo, pero les regatean recursos
México

Diputados reforman leyes para profundizar combate a violencia de género.

Transformación sin un peso

Sin embargo por la centralización que ahora se hará desde la Secretaría de las Mujeres, la panista Ana María Balderas Trejo alertó que aunque “prácticamente reescribe el funcionamiento de la política de igualdad en todo el país, presenta focos rojos que no se pueden ignorar”.

Se trata de “una recentralización de poder, ante un diseño que abre la puerta a usos políticos, que crea mandatos de gasto sin techo financiero y pone en riesgo derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la imparcialidad judicial”.

Aunque la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza, también de Acción Nacional (PAN), reconoció la visión de la presidenta con su propuesta, la igualdad sustantiva requiere presupuesto, profesionalización, instituciones sólidas y corresponsabilidad en los tres niveles de gobierno.

“Advertimos con firmeza que sin recursos, sin planeación financiera, sin indicadores obligatorios y sin atender omisiones fundamentales como la ausencia de derechos reproductivos, esta reforma corre el riesgo de ser monumental en papel, pero insuficiente en la práctica”, dijo.

“Las leyes que hoy se reforman necesitan músculo, no solo marco jurídico, necesitamos refugios, prevención, coordinación real, padrones limpios, indicadores, no solo discursos”, agregó Tania Palacios Kuri, también legisladora panista.

“No se puede pedir transformación con presupuesto de contención”, dijo.

Por el Revolucionario Institucional (PRI), Xitlalic Ceja García dijo que su bancada aprobaba los cambios, pero “siempre y cuando se garantice el presupuesto por ley, por derecho, para poder atender todos los casos de violencia en este país”.

Te podría interesar:

madres-pgr-0
Congreso

Diputados reforman leyes para profundizar combate a violencia de género.

El gran tema es presupuestal porque “la pregunta es cómo se van a financiar todas estas reformas'', destacó la diputada Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano.

En las reformas se reconocen las distintas formas de violencia de género en nuestro país y busca eliminar los estereotipos; pero consideró que hay muchos temas pendientes pues por ejemplo la vida de las mujeres en el campo es distinta, porque sufren violencia en el hogar y en el trabajo.

Publicidad

Tags

Congreso Mexicano Violencia de género

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad