Se registran 43 aspirantes para encabezar la FGR; destaca Ernestina Godoy

Los aspirantes

Entre las personas que se registraron esta Ernestina Godoy, quien actualmente es la encargada de despacho en la FGR tras la salida de Gertz Manero. Ella tiene una historia dentro de Morena, pero sobre todo cerca de Andrés Manuel López Obrador y después de Claudia Shienbaum.

Cuando López Obrador era jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal, Ernestina Godoy estaba en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF como directora general Jurídica y de Estudios Legislativos.

Cuando Claudia Shienbaum fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Godoy ocupó el cargo de fiscal general de la ciudad. Ya en el sexenio presidencial actual, fue la consejera jurídica de Sheinbaum.

Otro morenista que se registró fue Hamlet García Almaguer, quien ha sido diputado y senador por el partido oficialista. Él es cercano al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues durante la campaña para elegir al candidato presidencial de Morena en 2024, lo apoyó.

Ricardo Peralta Saucedo, exsubsecretario de Gobernación, se anotó a la carrera.

En el listado también se encuentra Luis Pérez de Acha, abogado constitucionalista y fiscalista. Fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de 2017 a 2019.

En un video que publicó en redes sociales enalteció su respaldo a las tres campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, de quien dijo que su plan de gobierno es el más conveniente para México.

“Mi propuesta es fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de la Fiscalía General de la República y trabajar de manera coordinada pero autónoma con las diversas autoridades federales y estatales del país”, dijo en la grabación.

En 2016 fue finalista para integrar el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no quedó. También ha participado en causas de control constitucional y rendición de cuentas.

En el listado está Miguel Nava Alvarado, quien fue presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Querétaro y fue representante legal de 40 familias afectadas por el incendio de la Guardería ABC. También fue candidato a la gubernatura de Querétaro por el partido Redes Sociales Progresistas, pero no ganó.

También Maribel Bojorges Beltrán, quien fue fiscal Especializada en Combate Anticorrupción del Estado de México y coordinadora general de Investigación Territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la CDMX.

Pasos a seguir

Una vez que ya hay aspirantes para el cargo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) validará el registro y verificará los expedientes para seleccionar a al menos 10 personas y los pondrá a consideración del Pleno del Senado para que sea votado y aceptado por dos terceras partes de los senadores presentes.

Una vez aprobada, la lista será enviada al Poder Ejecutivo, donde la presidenta Claudia Sheinbaum elegirá a tres personas. Estas personas comparecerán en el senado ante el Pleno del Senado de forma separada.

Al finalizar, los senadores votarán por cada una mediante cédula, que es colocando un papel en una urna. La persona que resulte con más votos a favor será designada como titular de la FGR.

Actualmente, Ernestina Godoy es la encargada de despacho de la FGR. Aunque ocupa ese cargo de forma temporal, puede participar en el proceso de elección para encabezar definitivamente la Fiscalía.