Gobierno borra refugios de mujeres del presupuesto; "es retroceso", reclama ONG

“No es un simple ajuste técnico, sino un retroceso político y simbólico: borra a los refugios e invisibiliza una política pública feminista que salva vidas y que está contemplada en instrumentos nacionales e internacionales”, se lee en un pronunciamiento de la Red Nacional de Refugios.

Por ello, demandan a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cámara de Diputados transparentar los recursos o dar marcha atrás a la fusión de programas.

Integrada por más de 76 espacios, la Red Nacional de Refugios es clave desde hace 20 años para la prevención, atención y protección de las mujeres, niñas y niños. Su trabajo es fundamental porque 85% de los refugios son operados por organizaciones civiles y solo 15% por instituciones del gobierno.

Entre 2019 y 2025 atendieron a más de 190,000 mujeres, niñas y niños. Sin embargo, enfrentan obstáculos para acceder al presupuesto público o recortes presupuestales en algunos momentos.

Estos espacios recibían recursos a través de una convocatoria emitida por la Secretaría de Salud. Pero en 2019 la dependencia canceló la iniciativa a fin de acatar el mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de no transferir recursos a ninguna organización social, sindical o civil.

Tras una serie de reclamos, porque la medida ponía en riesgo a miles de mujeres que viven en los refugios, la Secretaría de Salud reculó y continuó con la convocatoria. Después, la administración del presupuesto para los refugios pasó a la Secretaría de Gobernación.

El programa presupuestario específico para los refugios entró en vigor en 2021. No obstante, la Red sigue batallando cada año para la asignación de dinero o su entrega en tiempo y forma.