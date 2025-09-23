Gobierno borra refugios de mujeres del presupuesto; "es retroceso", reclama ONG

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 no contempla recursos específicos para los refugios de mujeres víctimas de violencia el próximo año, a pesar de que este 2025 cuentan con 484.7 millones de pesos para su operación.
Por el contrario, el documento que revisan los diputados plantea la eliminación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, vigente desde 2021.
Aunque este programa se fusionará con otros para formar uno nuevo denominado “Programa para la prevención y detención de las violencias feminicidas y atención a las causas”, organizaciones civiles advierten el riesgo de no etiquetar dinero específico a los refugios.
Subrayan que la medida no solo es un retroceso en materia de políticas públicas enfocadas a la atención de mujeres víctimas de violencia, sino también invisibiliza la urgencia de salvar vidas, por lo que urgen a recuperar la "identidad política y presupuestal" del programa.