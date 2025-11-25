CDMX presenta paquete legislativo para enfrentar violencia hacia las mujeres

El paquete incluye también modificaciones a la Ley de Turismo y a la Ley de Establecimientos Mercantiles, a fin de prevenir y sancionar la trata infantil y los feminicidios ocurridos en hoteles y moteles. Para estos lugares se establecerán nuevas obligaciones y un esquema de sanciones que va desde una amonestación hasta el cierre definitivo del negocio.

“Somos pioneras, somos de las ciudades de los avances legislativos en atender la violencia hacia las mujeres, decimos que la Ciudad de México es pionera en derechos y libertades y cuando se trata de avanzar hacia la igualdad sustantiva”, dijo la mandataria capitalina.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, expuso que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 76% de las mujeres capitalinas ha enfrentado algún tipo de violencia de género. El 65% ha vivido violencia sexual; el 57%, psicológica; el 42% ha sido víctima de violencia por parte de su pareja; el 39% ha sufrido agresiones físicas y el 15% ha enfrentado violencia en el ámbito familiar.

Brugada señaló que, desde 2022, la Fiscalía capitalina tiene registrados 14 feminicidios cometidos dentro de hoteles. Agregó que siete de cada diez denuncias por violencia familiar corresponden a agresiones contra mujeres, por ello consideró relevante estas reformas a la ley.

Reformas al código penal

Bertha Alcalde Luján, fiscal de la Ciudad de México, dijo que las reformas al Código Penal buscan actualizar conceptos y definir criterios para implementar sanciones más severas y agravantes en caso de violencia familiar, abuso sexual, acoso sexual y acoso sexual digital.

Violencia Familiar: Se propone que en el artículo 200 un nuevo capítulo denominado “violencia entre parejas” y se establezcan delitos por separado cuando se trate de violencia entre padres e hijos y parientes colaterales hasta el cuarto grado. También se amplía el término de “Pareja” para que se incluyan todo tipo de relaciones como: concubinato, unión libre y relaciones sexoafectivas.

Las reformas también prevén agravantes en violencia familiar cuando la víctima sea menor de edad, cuando la víctima sea mayor de edad, cuando esté en estado de embarazo o durante las primeras seis semanas posteriores al parto y cuando las heridas dejen cicatriz que tarden en sanar más de 15 días. Aquí se propone una pena de dos a siete años de cárcel.