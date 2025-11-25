Gobierno lanza campaña contra abuso sexual: busca tipificarlo como grave y castigar hasta con 7 años de cárcel

Van por tipificar delito

En las 32 entidades del país, el abuso sexual será un delito grave que se perseguirá de oficio y tendrá sanciones de hasta siete años.

A propuesta de la presidenta Sheinbaum, se realizó una revisión sobre cómo se castiga el abuso sexual en el país, por lo que se propone homologar el delito y las sanciones a quienes incurran en ese ilícito.

La propuesta de reforma para las entidades plantea que “Comete el delito de abuso sexual quien sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo. Se entiende por acto sexual los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas”.

En la conferencia matutina de este martes se presentó el compromiso para homologar el delito de abuso sexual. (Foto: Presidencia de México.)

A quienes cometan ese delito se les impondrá una sanción de tres a siete años de prisión y una multa de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, será obligatorio acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia en contra de las mujeres o realizar servicio comunitario orientado a las medidas de no repetición y a la promoción del cambio cultural hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

De cada 10 víctimas de violencia sexual, nueve son mujeres y una es hombre.

Buscan convenio con aplicaciones para transporte seguro

Desde este 25 de noviembre y hasta el próximo 10 de diciembre, el gobierno encabezará 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, en las que se incluirá la firma de un convenio para garantizar el transporte seguro de mujeres.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia, Ingrid Gómez, informó que antes de que concluya noviembre se prevé tener el convenio.

“El día 27 la firma de un convenio con plataformas digitales para garantizar la movilidad segura y la protección para mujeres en situación de violencia”, indicó.

Durante la jornada de 16 días, se proponen acciones como:

26 de noviembre. Entrega masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres en espacios públicos.

27 de noviembre. Firma de convenio con plataformas digitales para garantizar movilidad segura y protección para las mujeres en situación de violencias y descarga de la Cartilla de Derechos de las Mujeres en sus plataformas .

28 de noviembre. Cine Debate en Centros LIBRE y diversos espacios de atención.

29 de noviembre. Caminatas con mujeres para la identificación de riesgos que contribuyan a la recuperación de espacios públicos libres de violencias.