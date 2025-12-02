La lista deberá ser votada por el Pleno del Senado y una vez aprobada será enviada al Poder Ejecutivo, donde la presidenta Claudia Sheinbaum elegirá a tres personas.

Esta terna comparecerá en el senado ante el Pleno del Senado de forma separada y, posteriormente, los legisladores votarán mediante cédula, que es colocando un papel en una urna.

La persona que resulte con más votos a favor será designada como titular de la FGR.

¿Quiénes son los candidatos a fiscal?

Ernestina Godoy. Es la actual encargada de despacho en la FGR. Tiene una historia dentro de Morena. Cuando López Obrador era jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal, estaba en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF como directora general Jurídica y de Estudios Legislativos.

Cuando Claudia Shienbaum fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Godoy ocupó el cargo de fiscal general de la ciudad. Ya en el sexenio presidencial actual, fue la consejera jurídica de Sheinbaum.

Luis Manuel Pérez de Acha. Es abogado constitucionalista y fiscalista. Fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de 2017 a 2019.

Alfredo Barrera Flores. Fue candidato en las elecciones judiciales del 1 de junio , pero perdió. Tiene experiencia en el Poder Judicial, pues ha sido juez y magistrado.

Hamlet García Almaguer. Ha sido diputado y senador por el partido oficialista. Él es cercano al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues durante la campaña para elegir al candidato presidencial de Morena en 2024, lo apoyó. Además, es simpatizante a la Luz del Mundo, cuyo líder, Nassón Joaquín, se encuentra en prisión.

Luz María Zarza Delgado. Es abogada con más de 30 años de trayectoria. Dentro de su experiencia está haber sido directora jurídica de Pemex, pero renunció para contender en las elecciones para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales no ganó.

Maribel Bojorges Beltrán. Fue fiscal Especializada en Combate Anticorrupción del Estado de México y coordinadora general de Investigación Territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la CDMX.

Sandra Luz González Mogollón. Se ha desempeñado como abogada tributaria del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el área de servicios especializados y oficial secretario de agencia investigadora en la antes Procuraduría General de la República delegación Tabasco. En mayo de este año buscó ser fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Veracruz, pero no logró el cargo.

David Borja Padilla. Fue secretario de Seguridad pública en Coyuca de Benítez, pero dejó este cargo tras sufrir una emboscada en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, donde resultó herido.

Mirna Lucía Grande Hernández. Actualmente se en encuentra como jefa de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos y Transparencia en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Antes de este cargo fue subdirectora en la Procuraduría General de Justicia del antes Distrito Federal.

Miguel Nava Alvarado. Fue presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Querétaro y fue representante legal de 40 familias afectadas por el incendio de la Guardería ABC. También fue candidato a la gubernatura de Querétaro por el partido Redes Sociales Progresistas, pero no ganó.

Oposición acusa favoritismo, Morena enaltece a Godoy

Durante la aprobación de esta lista, el PAN y el PRI votaron en contra al considerar que este proceso es para favorecer a Ernestina Godoy.

"Salió la lista de los 10 comparsas con la fiscal carnala que va a elegir el oficialismo más tarde, y pues todo mundo sabemos que ya sabemos lo que va a pasar y sabemos que quienes están inscritos también lo saben. Entonces, pues vamos a esperar cómo se desahoga esto", declaró la priista Carolina Viggiano.

Mientras, Adán Augusto López, coordinador de Morena, sostuvo que aún no tienen algún perfil preferido, pero enalteció la experiencia de Ernestina Godoy.

"Yo creo que hay mejores perfiles que otros, ¿verdad? Desde luego, Ernestina, que es una abogada con mucha experiencia; ha estado en áreas de procuración de justicia, ha sido legisladora, recientemente era consejera jurídica, es una persona honesta, de una larga trayectoria en el servicio público", dijo el morenista.

Esta tarde el Senado enviará la lista de 10 al Poder Ejecutivo, por lo que la mandataria Claudia Sheinbaum, se prevé, conteste inmediatamente para que esta noche ya estén los nombres de la terna que comparecerá y dentro de la que los senadores elegirán al próximo titular de la FGR.