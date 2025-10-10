Diputados inicia parlamento exprés sobre amparo; oposición acusa que es "farsa"

Julio César Moreno, diputado morenista, aseguró que el documento que circuló es un “dictamen de saque” en el cual ya se eliminó el polémico artículo transitorio que abría la puerta a dar efecto retroactivo a los cambios.

La representación de Acción Nacional (PAN) asistió a la audiencia como oyente, sin participar. No obstante, el vocero de la bancada, Federico Döring, subrayó que respaldan a los críticos a la reforma y pidió a la mayoría morenista no acallarlos.

El coordinador priista, Rubén Moreira, mantuvo sus críticas hechas la víspera respecto a que fue un “agandalle y una farsa” el parlamento abierto convocado la noche del miércoles.

El próximo lunes, al término de los foros, se realizará la sesión de Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda para dictaminar la minuta. Esta será presentada para publicidad del pleno el martes y en sesión posterior, tentativamente el mismo día, será sometida a discusión y votación de los diputados.

Este viernes, el primer módulo del foro trató sobre la reforma al Código Fiscal de la Federación. Además, se abordaron los cambios a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.

Todas las modificaciones buscan reducir tiempos y evitar que los juicios de amparo en materia fiscal sean “infinitos”.

Según el formato, los ponentes tienen cinco minutos para exponer sus propuestas u observaciones y en la primera fase participaron José Barrios Moreno, constitucionalista, especialista en derecho administrativo y exasesor del Senado; y Luis Curiel Piña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, entre otros.