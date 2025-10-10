Publicidad

Diputados inicia parlamento exprés sobre amparo; oposición acusa que es "farsa"

El próximo lunes, al término de las audiencias públicas, se dictaminará la minuta de reforma a la Ley de Amparo, ya sin el articulo transitorio sobre retroactividad.
vie 10 octubre 2025 01:17 PM
Las comisiones de Justicia y Hacienda abrieron audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Amparo. (Foto: Carina García / Expansión)

La Cámara de Diputados abrió este viernes los foros de parlamento abierto para discutir la minuta de reformas a la Ley de Amparo, organizado de forma exprés y con el reclamo opositor por su improvisación.

Los foros se realizarán del 10 al 13 de octubre. No obstante, la oposición da por un hecho que no habrá modificaciones, pues el proyecto de predictamen ya fue circulado y todo está listo para que, una vez concluyan las audiencias, se dictamine la reforma sin análisis integral de propuestas recibidas.

Julio César Moreno, diputado morenista, aseguró que el documento que circuló es un “dictamen de saque” en el cual ya se eliminó el polémico artículo transitorio que abría la puerta a dar efecto retroactivo a los cambios.

La representación de Acción Nacional (PAN) asistió a la audiencia como oyente, sin participar. No obstante, el vocero de la bancada, Federico Döring, subrayó que respaldan a los críticos a la reforma y pidió a la mayoría morenista no acallarlos.

El coordinador priista, Rubén Moreira, mantuvo sus críticas hechas la víspera respecto a que fue un “agandalle y una farsa” el parlamento abierto convocado la noche del miércoles.

El próximo lunes, al término de los foros, se realizará la sesión de Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda para dictaminar la minuta. Esta será presentada para publicidad del pleno el martes y en sesión posterior, tentativamente el mismo día, será sometida a discusión y votación de los diputados.

Este viernes, el primer módulo del foro trató sobre la reforma al Código Fiscal de la Federación. Además, se abordaron los cambios a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.

Todas las modificaciones buscan reducir tiempos y evitar que los juicios de amparo en materia fiscal sean “infinitos”.

Según el formato, los ponentes tienen cinco minutos para exponer sus propuestas u observaciones y en la primera fase participaron José Barrios Moreno, constitucionalista, especialista en derecho administrativo y exasesor del Senado; y Luis Curiel Piña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, entre otros.

