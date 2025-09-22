En 2009, al resolver el caso Rosendo Radilla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México a hacer cambios en su orden jurídico para garantizar el respeto de los derechos humanos. Uno de esos cambios fueron las reformas al artículo 1° constitucional del 6 y 10 de junio de 2011, estableciendo las bases bajo las cuales deben interpretarse los derechos humanos en nuestro país desde esa fecha.

En ese momento teníamos una Ley de Amparo expedida por el presidente Lázaro Cárdenas en 1936, donde se establecía que podían pedir amparo las personas a las que afectara un acto de autoridad de manera directa por tener un derecho a su favor reconocido en la ley. Es decir, para que procediera el amparo, se tenían que afectar directamente sus derechos. Por ejemplo, cuando la autoridad prohibió a las personas utilizar sus automóviles libremente y ordenó la verificación vehicular, solamente podían pedir el amparo para que esa medida se revisara, las personas que acreditaran al Juez ser propietarias de un automóvil, excluyendo a aquellas que no lo tuvieran. Esto es un ejemplo de interés jurídico.

Ante esta limitación, para reforzar la reforma constitucional de 2011 y respetar más ampliamente los derechos humanos de todos, el 2 de abril de 2013 se expidió una nueva ley de amparo, que es la que nos rige actualmente. Se previó en el artículo 5°, que, además de reconocer que pueden solicitar amparo las personas que tengan un interés jurídico como anteriormente sucedía, también podrían hacerlo aquellas con un interés legítimo, “en virtud de su especial situación frente al orden jurídico”.

Esto significa, utilizando el ejemplo anterior, que si la autoridad cancelara el programa de verificación vehicular, una persona que se considere afectada por la medida al considerar que se afecta su derecho a un medio ambiente sano, puede pedir el amparo para que el programa no se cancele, aunque esa persona no tenga automóvil. También puede pedir el amparo una asociación ambientalista en nombre de la colectividad por el mismo motivo. Pueden solicitar el amparo “en virtud de su especial situación frente al orden jurídico” porque, como todas las personas, tenemos el derecho de respirar aire lo más limpio posible, aunque no tengamos un automóvil. Este es un ejemplo de interés legítimo.

¿Cuál es el problema? La ley de amparo vigente desde 2013 reconoce el interés legítimo de las personas cuando se violen sus derechos “en virtud de su especial situación frente al orden jurídico”, pero no señalaba como había de interpretarse esa figura. Entonces, desde 2013, han existido más de 200 tesis de jurisprudencia donde el Poder Judicial señala la forma en que debe interpretarse el artículo. Pero como es jurisprudencia y no está expresamente en la ley, a veces los jueces no aplican correctamente el artículo.