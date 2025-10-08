Diputados borran polémica retroactividad a dictamen de reforma a Ley de Amparo

El transitorio sobre retroactividad se añadió a propuesta del también morenista Manuel Huerta, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró en contra.

"En concreto, se eliminó lo que manda el Senado en el tema del transitorio y se pone en términos como lo propuso la presidenta de la República", detalló Moreno.

Se votará la próxima semana

La minuta de reformas a la Ley de Amparo será dictaminada el lunes próximo y el miércoles podría quedar aprobada por el pleno, previó Morena en la Cámara de Diputados, aunque la oposición logró preliminarmente el compromiso de que antes habrá foros.

El coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara, Ricardo Monreal, estableció que haya o no parlamento abierto, la aprobación quedará lista la próxima semana.

Ayer el pleno de la Cámara recibió formalmente la minuta proveniente del Senado y la turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda.

Sin embargo, en reunión privada este miércoles, los legisladores de las juntas directivas de las dos comisiones dictaminadoras acordaron que sí habrá parlamento abierto y las reglas deberán ser definidas por la Jucopo, aunque al mismo tiempo comenzó a circularse un proyecto de dictamen.

Te podría interesar: Senado aprueba reformas a Ley de Amparo

En ese documento, un “dictamen de salida” a la minuta, quedó eliminado el polémico artículo transitorio incluido por los senadores para que los cambios a la ley tuvieran aplicación retroactiva.

El grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN) ofreció conferencia de prensa, en la que festejó la “victoria ciudadana”, pues las junta directivas de las dos comisiones acordaron realizar parlamento y por tanto no se dictaminará el lunes, afirmó el vicecoordinador panista, Federico Döring.

Dijo que se pretendió engañarlos con la “trampa” de presentarles un borrador de dictamen sin la retroactividad, pero eso no es suficiente, pues equivale a decir que “se va a respetar el VAR, pero van a cambiar todas las reglas de juego”, así que se dará la batalla por defender la figura del amparo y no sólo que se elimine ese artículo transitorio.

El panista afirmó que hoy todo estará a debate y “todo lo que se dijo antes, que se dictaminará el lunes, ya no vale, este es juego nuevo. Todo está a revisión” y no sólo el transitorio''.

Tanto el PAN como Movimiento Ciudadano presentaron escritos para pedir formalmente discusión amplia de las reformas.

Llevamos más de un año con la mayoría oficialista legislando al vapor. Las consecuencias son evidentes: reformas regresivas, llenas de errores e incluso contradicciones. No podía ser de otra manera si se niegan a escuchar.



En mi calidad de secretario de la Comisión de Justicia,… pic.twitter.com/bw3T9YLQEW — Juan Zavala G. (@JZavalaGt) October 8, 2025

En el caso de MC el escrito fue promovido por los diputados Juan Zavala y Pablo Vázquez Ahued, quienes alegaron que la aprobación de reformas “al vapor” ha tenido consecuencias evidentes: se han emitido “reformas incoherentes, contradictorias y que no atienden los problemas del país”, por lo que urge discusión.