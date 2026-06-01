Sin dar tregua a los legisladores, la presidenta Claudia Sheinbaum envió dos iniciativas para reformar diversas leyes con el fin de incrementar las sanciones contra aquellos que cometan piratería física, digital e intelectual.
Iniciativas de Sheinbaum buscan incrementar sanciones contra piratería física, digital e intelectual
Piratería digital
La propuesta modifica los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor en los que se obliga a los proveedores de servicios de Internet (PSI) a contar con una política de terminación de la provisión del servicio a infractores reincidentes en la generación de cualquier obra, material o creación que se distribuya sin la autorización del titular de los derechos.
Esta política deberá ser del conocimiento público de los usuarios. La propuesta señala que esta modificación se hace con la intención de inhibir conductas reiteradas que generan un daño a los titulares de derechos.
Señala la iniciativa que el PSI será responsable de las infracciones cometidas por los usuarios de sus servicios cuando se incumpla con la generación de dicha política de terminación provisional y cuando contribuya, induzca o cause la conducta infractora y tenga conocimiento de la misma, o cuando tenga la capacidad de controlar la conducta del usuario infractor y obtenga un beneficio financiero.
La infracciones serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) con multa de hasta 40,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente equivale a 4.6 millones de pesos, a quien utilice públicamente una obra protegida por cualquier medio sin la autorización previa del autor; grabe, produzca, reproduzca o almacene copias de obras cinematográficas.
Así como quien use, reproduzca un programa de cómputo sin el consentimiento del titular, y quien utilice las obras literarias y artísticas protegidas.
Y tendrá una sancione hasta de 5,000 veces la UMA, que en la actualidad equivale a 586,000 pesos, a quien retransmita, reproduzca y difunda al público emisiones de organismos de radiodifusión sin la autorización debida.
Se aplicará una multa adicional de 100 hasta 500 veces el UMA a quien persista en la infracción.
Piratería física e intelectual
También modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para incrementar penas contra aquellas personas que introduzcan piratería al país hasta quienes la comercialicen en locales.
La iniciativa establece penas de hasta siete años de prisión y 10,000 días de multa a quien venda u ofrezca en venta los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública (SEP).
También se impondrá prisión de hasta 10 años y 20,000 días de multa a quien produzca, reproduzca, introduzca al país y exporte, transporte y venda, a escala comercial, copias de obras , fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor sin la autorización del titular del derecho.
Otra incremento de pena es para quien venda u ofrezca en venta, a escala comercial, a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos copias de obras, fonogramas, videogramas o libros que estén protegidos por la ley y sin autorización de titular del derecho.
Señala que la venta o la oferta de venta, a escala comercial, se realizan en establecimientos comerciales, locales, fijos, puestos temporales o semifijos de forma física o empleando medios electrónicos, tendrá una pena de cuatro a 10 años de prisión y hasta 20,000 días de multa.
También pasó a seis años de prisión y 10,000 días de multa a quien publique una obra substituyendo el nombre del autor por otro nombre.
Además, señala que para determinar el monto de la indemnización correspondiente a la reparación del daño, se tomará en cuenta la fecha en que se haya acreditado la comisión del delito y, a elección del titular afectado, cualquier indicado de valor legítimo presentado por este, como el valor de los productos o servicios afectado, la perdida de ganancias sufrida, los beneficios obtenidos derivados del delito, el monto de regalía