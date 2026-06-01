Iniciativas de Sheinbaum buscan incrementar sanciones contra piratería física, digital e intelectual

Piratería digital

La propuesta modifica los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor en los que se obliga a los proveedores de servicios de Internet (PSI) a contar con una política de terminación de la provisión del servicio a infractores reincidentes en la generación de cualquier obra, material o creación que se distribuya sin la autorización del titular de los derechos.

Esta política deberá ser del conocimiento público de los usuarios. La propuesta señala que esta modificación se hace con la intención de inhibir conductas reiteradas que generan un daño a los titulares de derechos.

Señala la iniciativa que el PSI será responsable de las infracciones cometidas por los usuarios de sus servicios cuando se incumpla con la generación de dicha política de terminación provisional y cuando contribuya, induzca o cause la conducta infractora y tenga conocimiento de la misma, o cuando tenga la capacidad de controlar la conducta del usuario infractor y obtenga un beneficio financiero.

La piratería ha aumentado con la llegada el Mundial 2026. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro )

La infracciones serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) con multa de hasta 40,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente equivale a 4.6 millones de pesos, a quien utilice públicamente una obra protegida por cualquier medio sin la autorización previa del autor; grabe, produzca, reproduzca o almacene copias de obras cinematográficas.

Así como quien use, reproduzca un programa de cómputo sin el consentimiento del titular, y quien utilice las obras literarias y artísticas protegidas.

Y tendrá una sancione hasta de 5,000 veces la UMA, que en la actualidad equivale a 586,000 pesos, a quien retransmita, reproduzca y difunda al público emisiones de organismos de radiodifusión sin la autorización debida.

Se aplicará una multa adicional de 100 hasta 500 veces el UMA a quien persista en la infracción.