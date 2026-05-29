Reforma sobre nulidad de elecciones logra la aprobación en 23 congresos estatales

Con ello, se espera que el próximo lunes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emita la declaratoria de constitucionalidad para que sea enviada al Poder Ejecutivo y éste a su vez la publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación y posterior entrada en vigor.

El primero en aprobar esta reforma fue Tabasco, congreso que se ha caracterizado por ser uno de los primero en aprobar otras reformas constitucionales impulsadas por Morena. En una sesión que se realizó en la madrugada de este viernes, avaló este cambio constitucional con 26 votos a favor y 7 en contra.

Los estados que avalaron los cambios son:

- Tabasco - Nayarit - Chiapas - Tlaxcala - Zacatecas - Campeche - Tamaulipas - Michoacán - Baja California - Oaxaca - Sonora - Estado de México - San Luis Potosí - Sinaloa - Baja California Sur - Guerrero - Veracruz - Quintana Roo - Colima - Ciudad de México - Puebla - Yucatán - Morelos

Reforma judicial también alcanza aval

La reforma sobre la elección judicial también logró en menos de un día los votos necesarios para su aplicación. Hasta esta tarde del viernes, 25 Congresos estatales aprobaron las modificaciones a diversos artículos de la Constitución.

Esta reforma aplaza la elección judicial de 2027 a 2028, también permite que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podrán participar en las elecciones de 2028 para quedarse otro periodo.

Otro cambio que establece que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional con lo que no podrán coincidir ni con elecciones intermedias ni en presidenciales.