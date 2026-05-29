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Congreso

Reforma sobre nulidad de elecciones logra la aprobación en 23 congresos estatales

El lunes se emitirá la declaratoria de constitucionalidad para su publicación en el DOF y entrada en vigor.
vie 29 mayo 2026 09:04 PM
Aprobación General Reforma Judicial
Se espera que el próximo lunes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emita la declaratoria de constitucionalidad. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

En menos de 16 horas de enviarse la reforma que anula las elecciones en caso de injerencia o intervención extranjera a los Congresos de los estados para su discusión y aprobación, la modificación alcanzó los votos necesarios para ser validada y que entre en vigor.

Hasta la tarde de este viernes, 23 Congresos estatales aprobaron modificaciones al artículo 41 de la Constitución, reforma impulsada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

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Con ello, se espera que el próximo lunes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emita la declaratoria de constitucionalidad para que sea enviada al Poder Ejecutivo y éste a su vez la publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación y posterior entrada en vigor.

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El primero en aprobar esta reforma fue Tabasco, congreso que se ha caracterizado por ser uno de los primero en aprobar otras reformas constitucionales impulsadas por Morena. En una sesión que se realizó en la madrugada de este viernes, avaló este cambio constitucional con 26 votos a favor y 7 en contra.

Los estados que avalaron los cambios son:

  1. - Tabasco
  2. - Nayarit
  3. - Chiapas
  4. - Tlaxcala
  5. - Zacatecas
  6. - Campeche
  7. - Tamaulipas
  8. - Michoacán
  9. - Baja California
  10. - Oaxaca
  11. - Sonora
  12. - Estado de México
  13. - San Luis Potosí
  14. - Sinaloa
  15. - Baja California Sur
  16. - Guerrero
  17. - Veracruz
  18. - Quintana Roo
  19. - Colima
  20. - Ciudad de México
  21. - Puebla
  22. - Yucatán
  23. - Morelos

Reforma judicial también alcanza aval

La reforma sobre la elección judicial también logró en menos de un día los votos necesarios para su aplicación. Hasta esta tarde del viernes, 25 Congresos estatales aprobaron las modificaciones a diversos artículos de la Constitución.

Esta reforma aplaza la elección judicial de 2027 a 2028, también permite que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podrán participar en las elecciones de 2028 para quedarse otro periodo.

Otro cambio que establece que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional con lo que no podrán coincidir ni con elecciones intermedias ni en presidenciales.

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También aprobaron homologar los criterios de evaluación de aspirantes mediante la creación de una Comisión integrada por quienes coordinan los Comités de Evaluación. Este órgano verificará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, además de definir criterios y metodologías para la selección de quienes aspiren a integrar el Poder Judicial.

Restituye las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora bajo la denominación de “secciones”, con el objetivo de “gestionar de manera más eficiente las cargas de trabajo”, y da mayor tiempo para preparar el proceso electoral, pues la convocatoria para la integración del listado de candidaturas se publicará a más tardar el 30 de abril del año anterior al proceso electoral.

En la reforma se implanta que el Tribunal de Disciplina no solo investigue y sancione a juzgadores, sino que además evalúe su desempeño y participe en su capacitación junto con la Escuela Nacional de Formación Judicial.

En este caso, el Congreso de Oaxaca fue el primero en aprobar la reforma judicial. En una sesión realizada en la madrugada, los legisladores avalaron los cambios.

Los estados que avalaron los cambios son:

  1. - Oaxaca
  2. - Tabasco
  3. - Nayarit
  4. - Chiapas
  5. - Zacatecas
  6. - Campeche
  7. - Tlaxcala
  8. - Sonora
  9. - Tamaulipas
  10. - Michoacán
  11. - Baja California
  12. - Estado de México
  13. - Veracruz
  14. - San Luis Potosí
  15. - Sinaloa
  16. - Ciudad de México
  17. - Baja California Sur
  18. - Guerrero
  19. - Quintana Roo
  20. - Colima
  21. - Puebla
  22. - Yucatán
  23. - Durango
  24. Morelos
  25. - Hidalgo
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