Para el 2026, los legisladores mexicanos tienen una larga agenda de reformas pendientes por aprobar. En su mayoría son iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y que no han sido analizadas o que solo fueron aprobadas en una parte.
Entre estas propuestas se encuentran modificaciones para crear la figura de jueces sin rostro, disminuir las horas laborales de los trabajadores y hasta crear nuevas reglas para las elecciones de 2027.
La agenda la discutirán los senadores y diputados a partir del 1 de febrero, cuando comience el próximo periodo ordinario de sesiones en las cámaras.
El periodo en el Senado
En el Senado uno de los principales temas a discutir este 2026 son reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con las que se crean la figura de jueces sin rostro; es decir, la identidad de juzgadores será reservada cuando estén a cargo de casos de tráfico de personas, delitos contra la salud, tráfico de armas, financiamiento al terrorismo o tráfico de órganos.
La propuesta –que se encuentra en el Senado- señala que será el Órgano de Administración Judicial, la presidencia o la comisión correspondiente al Poder Judicial la que verificará la existencia de riesgo y tomará en cuenta los siguientes criterios:
· Indicios de participación de los procesados
· Capacidad del grupo delictivo para causar daño
· Gravedad del delito y pena asociada
· Amenazas o agresiones previas
La creación de la figura de jueces sin rostro no es nueva, esta fue propuesta en 2010 en el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa.
En el Senado también tienen pendiente para este año la discusión de la iniciativa que envió la mandataria federal para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales en diciembre pasado.
La propuesta modifica el artículo 123 de la Constitución para establecer que la jornada laboral será de cuarenta horas semanales y, por cada seis días de trabajo, los trabajadores deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.
En los artículos transitorios se aclara que las 40 horas se alcanzarán de manera gradual; es decir, en 2026 la jornada se mantendrá en 48 horas como actualmente está en la legislación y la disminución será de dos horas por año hasta el 2030 cuando se logre las 40.
Sin embargo, esta iniciativa ha provocado desacuerdos, ya que los legisladores de MC alertaron que la iniciativa presidencial no incrementa a dos días el descanso a la semana, pues se conservan los seis días laborales.
Este planteamiento viene desde 2023 con una iniciativa de la morenista Susana Prieto Terrazas; sin embargo, en esa ocasión el sector empresarial estuvo en contra al considerar que la reducción provocaría afectaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas.
En la Cámara Baja también hay pendientes y uno es la iniciativa de Reforma Electoral que mande la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se prevé que establezca la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), la reducción de legisladores por representación proporcional o “pluris” y la disminución el presupuesto de los partidos políticos.
La presidenta ha dicho que la propuesta -que elabora la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual encabeza Pablo Gómez Álvarez- será entregada a “mediados de enero” con el fin de que sea analizada durante este periodo ordinario de sesiones.
Se contempla que estas modificaciones sean aplicadas en las elecciones de 2027, cuando se elija a 17 gobernadores y 500 diputados federal, por lo que los legisladores deberán aprobar estos cambios a más tardar en mayo, ya que la Constitución prohíbe promulgar nuevas normas electorales 90 días antes de que inicie el año electoral.
Otra reforma que se discutirá en la Cámara baja es la relativa a las modificaciones al Código Penal Federal en materia de abuso sexual. En el artículo 260 se establece que comete este delito quien, sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la copula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo para un tercero o para el propio sujeto activo.
Esta modificación se dio después de la agresión que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de un hombre el pasado 4 de noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Esta reforma –que fue aprobada en el Senado- señala que se entiende por acto sexual los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas.
Se aclara que no se considera consentimiento cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad ni el consentimiento podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima.
Esta Cámara también tiene pendiente la dictaminación de la reforma al artículo 35 de la Constitución para adelantar la consulta de revocación de mandato para 2027 y hacerla coincidir con las elecciones intermedias y judiciales.
La propuesta fue presentada a mediados de septiembre por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, bajo el argumento de ahorrar recursos económicos.
Esta consulta se encuentra establecida en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Por medio de este mecanismo, los ciudadanos solicitan una consulta para determinar si el gobernante continúa en su puesto o si debe ser removido con anticipación ante la pérdida de confianza.
Para realizar la consulta, se deben recolectar firmas de al menos 3% de las personas registradas en la Lista Nominal de Electores.
Otra propuesta que se planea discutir en San Lázaro es la eliminación del fuero constitucional a senadores, diputados y gobernadores, la cual está en la “congeladora” desde marzo pasado.
La propuesta también fue presentada por el vicecoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, pues consideró que es una “protección injustificada, de privilegio excesivo y una vía para actos de arbitrariedad que provocan enojo social”.
Al desaparecer el fuero, que es una protección constitucional, estos funcionarios pueden ser detenidos y juzgados por las autoridades judiciales en caso de existir cargos contra ellos, por lo que ya no será necesario que la Cámara de Diputados emita la declaración de procedencia que estos suceda.
Además, la Cámara de Diputados deberá lanzar la convocatoria para renovar o ratificar al titular de la Auditoría Auditor de la Federación (ASF), cargo que ocupado desde 2018 David Colmenares Páramo. También, los legisladores deberán renovar a los funcionarios electorales consejeros, que concluyen su periodo de responsabilidad al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).