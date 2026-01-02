La agenda la discutirán los senadores y diputados a partir del 1 de febrero, cuando comience el próximo periodo ordinario de sesiones en las cámaras.

El periodo en el Senado

En el Senado uno de los principales temas a discutir este 2026 son reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con las que se crean la figura de jueces sin rostro; es decir, la identidad de juzgadores será reservada cuando estén a cargo de casos de tráfico de personas, delitos contra la salud, tráfico de armas, financiamiento al terrorismo o tráfico de órganos.

La propuesta –que se encuentra en el Senado- señala que será el Órgano de Administración Judicial, la presidencia o la comisión correspondiente al Poder Judicial la que verificará la existencia de riesgo y tomará en cuenta los siguientes criterios:

· Indicios de participación de los procesados

· Capacidad del grupo delictivo para causar daño

· Gravedad del delito y pena asociada

· Amenazas o agresiones previas

La creación de la figura de jueces sin rostro no es nueva, esta fue propuesta en 2010 en el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa.

En el Senado también tienen pendiente para este año la discusión de la iniciativa que envió la mandataria federal para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales en diciembre pasado.

La propuesta modifica el artículo 123 de la Constitución para establecer que la jornada laboral será de cuarenta horas semanales y, por cada seis días de trabajo, los trabajadores deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

En los artículos transitorios se aclara que las 40 horas se alcanzarán de manera gradual; es decir, en 2026 la jornada se mantendrá en 48 horas como actualmente está en la legislación y la disminución será de dos horas por año hasta el 2030 cuando se logre las 40.

Sin embargo, esta iniciativa ha provocado desacuerdos, ya que los legisladores de MC alertaron que la iniciativa presidencial no incrementa a dos días el descanso a la semana, pues se conservan los seis días laborales.

Este planteamiento viene desde 2023 con una iniciativa de la morenista Susana Prieto Terrazas; sin embargo, en esa ocasión el sector empresarial estuvo en contra al considerar que la reducción provocaría afectaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas.