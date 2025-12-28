Gobierno destinará en 2026 casi 600,000 mdp para programas y atención a las mujeres

En este anexo –impulsado en 2008 por el movimiento feminista para que se etiquetaran recursos específicos a favor de las mujeres– se encuentra el programa la Beca Rita Cetina, al que se le destinaron 103,508.8 mdp, el cual es para las estudiantes de secundaria en escuelas públicas. Este recurso representa un aumento de 42 millones en comparación con 2025.

Para el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres tiene etiquetado 784 millones 956,605 pesos.

Sin embargo, dentro de este incremento también desaparecieron programas, como el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, que hasta este 2025 tuvo 484 millones 740,910 pesos. Ahora esta acción social se fusionara al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas que contará con 856 millones 782,185 pesos.

Otro programa que desapareció fue el de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que en 2025 le etiquetaron 334 millones 947,832 pesos, pero este se fusionó al Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM), por lo que, este año el PAIMEF desapareció del Anexo 13.

Mientras, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, contará con un presupuesto 1.2 % menor en términos reales respecto a 2026. Ello pese a que fue creada el 1 de enero de 2025.