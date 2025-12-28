Publicidad

Congreso

Gobierno destinará en 2026 casi 600,000 mdp para programas y atención a las mujeres

De acuerdo con el PEF 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores concentra la mayor parte de este presupuesto con 261,776 millones de pesos.
dom 28 diciembre 2025 03:00 PM
pension-bienestar
El programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores concentra el mayor recurso con un presupuesto de 261,776 millones de pesos para 2026. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro)

Para el próximo año 2026, las mujeres tendrán un “presupuesto histórico”, pues la Cámara de Diputados avaló 119 millones de pesos más que el año pasado para el Anexo 13 denominado "Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres".

De acuerdo con el PEF 2026, el anexo tendrá un gasto de 599,145 millones 377,644 pesos, de los cuales más de la mitad se concentrará en el Ramo 20 de Bienestar, sobre todo en el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con un presupuesto de 261,776 millones de pesos.

Este programa está dirigido a las mujeres de entre 60 a 64 años a quienes se les otorgan 3,108 pesos de forma bimestral.

En este anexo –impulsado en 2008 por el movimiento feminista para que se etiquetaran recursos específicos a favor de las mujeres– se encuentra el programa la Beca Rita Cetina, al que se le destinaron 103,508.8 mdp, el cual es para las estudiantes de secundaria en escuelas públicas. Este recurso representa un aumento de 42 millones en comparación con 2025.

Para el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres tiene etiquetado 784 millones 956,605 pesos.

Sin embargo, dentro de este incremento también desaparecieron programas, como el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, que hasta este 2025 tuvo 484 millones 740,910 pesos. Ahora esta acción social se fusionara al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas que contará con 856 millones 782,185 pesos.

Otro programa que desapareció fue el de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que en 2025 le etiquetaron 334 millones 947,832 pesos, pero este se fusionó al Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM), por lo que, este año el PAIMEF desapareció del Anexo 13.

Mientras, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, contará con un presupuesto 1.2 % menor en términos reales respecto a 2026. Ello pese a que fue creada el 1 de enero de 2025.

En comunicado la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa aseguró que ante este incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, habrá un “estricta vigilancia” para garantizar que sigan operando los programas destinados a combatir la violencia hacia las mujeres.

“Las mujeres han batallado durante años para alcanzar derechos como los que hoy se tienen el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y queremos darles viabilidad. Hay que apoyar metas como la entrega de 150 mil títulos de propiedad a mujeres del campo y desde el Senado estaremos vigilantes que los recursos se destinen y cumplan su función”, estableció.

