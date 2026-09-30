Jesús Sesma: “El Partido Verde debe construirse para ir solo en CDMX”

Sesma fue destapado como aspirante a la Jefatura de Gobierno en abril por Arturo Escobar, consejero nacional del PVEM. “Acepto el reto para 2030, aquí nadie de raja, aquí el Partido Verde crece y aquí el Partido Verde va a ganar", respondió Sesma. "Está muy verde", fue la reacción de la mandataria capitalina, Clara Brugada, al anuncio.
El político ha tenido tensiones con la actual jefa de Gobierno, pues durante el proceso de selección de candidaturas en 2023 se pronunció a favor del entonces aspirante por la Ciudad de México, Omar García Harfuch, e incluso advirtió que el Verde no iría con Morena en la ciudad si se elegía a otra persona. Al final, tras dialogar, decidió apoyar la candidatura de Brugada.
Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) y con maestría en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hasta agosto Sesma fue presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, pero pidió licencia y dejó su lugar como diputado para concentrase en construir el camino del Verde hacia 2027 y el propio rumbo a las elecciones de 2030.
¿Buscará ser candidato para la Jefatura de Gobierno en 2030?
Voy a ir recorriendo cada una de las alcaldías, colonias, ver si genero esa empatía con la ciudadanía, si me tienen confianza, si les genero credibilidad, si les genero honestidad, y si llegando el momento hay la posibilidad, siempre levantaré la mano.
No es un tema de capricho, pero creo que ante lo que estamos viendo, lo que está pasando en la Ciudad de México, lo que quiere la gente es una persona de carne y hueso, pero que sea honesta. Yo no tengo empacho de decir todos los errores que he cometido en mi vida, pero yo creo que la diferencia es cómo resuelves esos problemas, cómo quieres construir y hacia dónde vas.
Jesús Sesma, secretario general del PVEM CDMX
¿Cuál sería su objetivo a lograr de gobernar la Ciudad de México?
Quisiera regresarle a los ciudadanos de la Ciudad de México mejor calidad de vida. Hoy no se tiene calidad de vida. Las distancias de transporte del día a día son de más de cinco horas por las personas, las distancias, la complejidad de la movilidad, del transporte público.
La gente tiene que salir muy temprano para poder llegar a su trabajo, no tienen posibilidad de regresar a su casa a comer, ver a sus hijos, salen y ya llegan muy tarde y empiezan a tener problemas de salud.