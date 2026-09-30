Jesús Sesma: “El Partido Verde debe construirse para ir solo en CDMX”

Mientras define esa ruta, el dirigente también ya comenzó a recorrer el camino que puede llevarlo a disputar la Jefatura de Gobierno en 2030.

La estrategia del Partido Verde rumbo al 2030

Con la estrategia Guardianes Verdes, el Partido Verde busca crear una mayor presencia en territorio al recibir y dar eco de quejas y denuncias de la ciudadanía para presionar públicamente a las alcaldías –11 gobernadas por Morena y cinco por la oposición– e incluso al gobierno capitalino, encabezado por la morenista Clara Brugada.

Más de 67,000 denuncias fueron recolectadas y dirigidas hacia las autoridades desde el lanzamiento de Guardianes Verdes, en abril pasado, hasta la primera mitad de septiembre.

“Lo que se busca es ayudar a la gente. Esto no son denuncias del partido hacia una autoridad, es una denuncia ciudadana”, afirma en entrevista.



El Verde tuvo peso en los resultados de la elección de 2024: obtuvo el 11.9% de los votos para la elección del Congreso de la ciudad, que –junto al 27.7% de Morena y 8.9% del Partido del Trabajo (PT)– le dieron la mayoría a la ‘ Cuarta Transformación’.

Actualmente cuenta con siete legisladores locales, luego de que cuatro de sus diputados decidieran irse a Morena en 2025, no obstante, los votos del Verde pueden dar o quitar la mayoría calificada que se requiere por ejemplo para reformas a la Constitución o para aprobar leyes constitucionales.