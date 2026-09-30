Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Jesús Sesma: “El Partido Verde debe construirse para ir solo en CDMX”

La alianza con Morena para las elecciones de 2027 aún está abierta pero no en subordinación, afirma el líder del PVEM en la capital, quien se apuntó como aspirante a la Jefatura de Gobierno para 2030.
mié 30 septiembre 2026 02:44 PM
Añadir Expansión Política en Google
Jesús Sesma, líder del Partido Verde en CDMX, viste un saco color gris con una camisa blanca y una corbata verde.
Jesús Sesma, líder del Partido Verde en CDMX, afirma que esta fuerza política tiene posibilidad de ganar dos alcaldías sin Morena para las elecciones de 2027 y se apuntó como aspirante a la Jefatura de Gobierno para 2030. (Mario Jasso/Cuartoscuro)

A menos de dos años de las elecciones de 2027 , el Partido Verde busca cambiar los términos de su relación con Morena en la Ciudad de México. Jesús Sesma, secretario general del PVEM capitalino, afirma que su partido debe prepararse para competir solo y calcula que tiene posibilidades de ganar al menos dos alcaldías sin depender de la estructura electoral morenista.

No se trata, dice, de romper con Morena. El Verde mantiene abierta la posibilidad de una coalición, pero Sesma quiere que cualquier acuerdo se construya desde la equidad y no desde la subordinación.

Publicidad

Mientras define esa ruta, el dirigente también ya comenzó a recorrer el camino que puede llevarlo a disputar la Jefatura de Gobierno en 2030.

La estrategia del Partido Verde rumbo al 2030

Con la estrategia Guardianes Verdes, el Partido Verde busca crear una mayor presencia en territorio al recibir y dar eco de quejas y denuncias de la ciudadanía para presionar públicamente a las alcaldías –11 gobernadas por Morena y cinco por la oposición– e incluso al gobierno capitalino, encabezado por la morenista Clara Brugada.

Más de 67,000 denuncias fueron recolectadas y dirigidas hacia las autoridades desde el lanzamiento de Guardianes Verdes, en abril pasado, hasta la primera mitad de septiembre.

“Lo que se busca es ayudar a la gente. Esto no son denuncias del partido hacia una autoridad, es una denuncia ciudadana”, afirma en entrevista.

Te puede interesar:

Paulo García, nuevo presidente de Morena CDMX, ofrece un discurso en la Ciudad de México.
CDMX

Paulo García alista plan para elecciones de 2027: de Servidor de la Nación a presidente de Morena en CDMX


El Verde tuvo peso en los resultados de la elección de 2024: obtuvo el 11.9% de los votos para la elección del Congreso de la ciudad, que –junto al 27.7% de Morena y 8.9% del Partido del Trabajo (PT)– le dieron la mayoría a la ‘ Cuarta Transformación’.

Actualmente cuenta con siete legisladores locales, luego de que cuatro de sus diputados decidieran irse a Morena en 2025, no obstante, los votos del Verde pueden dar o quitar la mayoría calificada que se requiere por ejemplo para reformas a la Constitución o para aprobar leyes constitucionales.

Publicidad

El PVEM también fue decisivo en la victoria en seis alcaldías –Magdalena Contreras Álvaro Obregón, Tlalpan Iztacalco, Milpa Alta y Xochimilco– donde los votos aportados por el Verde permitieron que la coalición formada junto a Morena y PT superaran a los sufragios obtenidos por la alianza PAN-PRI-PRD.

Sin embargo, Sesma va por construir una ruta para el Verde sin depender de Morena rumbo al 2027.

¿Cuál es el objetivo del Partido Verde en la Ciudad de México para las elecciones de 2027?

Evidentemente lo que queremos es ganar alcaldías. (...) Sabemos que hay unas alcaldías que son difíciles, pero te puedo decir que la fuerza del Partido Verde se está concentrando para poder ser competitivos en Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan. Tenemos grandes bastiones donde están nuestros diputados locales, que es Iztacalco, Iztapalapa.

¿En qué alcaldías ve posibilidad de ganar?

No te puedo decir porque si no me van a poner el dedo en el renglón y ¿para qué? Pero sí te puedo decir que tengo dos que podemos ganar solos.

Lee también:

Rostro de Paulo García, el nuevo líder de Morena CDMX.
CDMX

"Veo fuerte la caballada en todos los territorios", dice el nuevo líder de Morena CDMX ante el reto electoral de 2027

¿Sigue en duda ir en coalición con Morena para las elecciones de 2027?

Todavía como que no son los tiempos, pero yo no puedo esperarme para ver si ya tenemos o no tenemos un tipo de alianza.

El Partido Verde debe más bien de construirse con una visión de ir solos porque podemos y porque creo que es natural de cualquier partido político.
Jesús Sesma, secretario general del PVEM CDMX

Publicidad

¿De qué dependerá ir junto a Morena o competir solos como partido?

No hay una valoración de una posible alianza cuando uno pretende ganar y el otro perder. Si hay un respeto y hay una equidad en esa visión, se pueden hacer muchas cosas y si no, no pasa nada.

Lo único que nosotros queremos dejar claro es que, vaya el partido solo o no, los diputados del Partido Verde, tanto locales como federales, seguirían ayudando a abonar a la Cuarta Transformación.

Nosotros queremos que le vaya bien a la jefa de gobierno (Clara Brugada) y queremos que le vaya bien a la presidenta (Claudia Sheinbaum). Eso sí lo tenemos claro, pero tampoco en un grado de subordinación.
Jesús Sesma, secretario general del PVEM CDMX

Conoce más:

elecciones 2027 calendario
México

Elecciones 2027: estas son las fechas clave del calendario electoral

Se disputarán 16 alcaldías y 66 diputaciones en la ciudad, ¿cómo van a definir las candidaturas del Verde?

Ya estamos en pláticas. Son perfiles que responden a las necesidades del ciudadano, que tienen una aceptación ciudadana importante, que son actores importantes en territorio y evidentemente que comparten la ideología y los principios del Partido Verde.

¿Cómo se encuentra el Partido Verde rumbo a elecciones de 2027?

El Partido Verde ha venido teniendo un crecimiento brutal. Después del programa de Guardianes Verdes nos dimos cuenta que hay muchísima afinidad de las personas.

Hemos encontrado muchísima gente ciudadana apolítica, digamos que nunca había tenido un trabajo en la política, que se ha querido sumar y muchísimas personas de otros partidos políticos que no se sienten a gusto con su partido y que quieren incorporarse al Partido Verde.

Guardianes Verdes, ¿es una crítica a los gobiernos de Morena en CDMX?

Si tú no hablas de los problemas, estás lejos de poderlos resolver. Nosotros lo que queremos es con nuestros aliados decirles: "Ojo, esto es lo que está pasando en la ciudad, a lo mejor no se han dado cuenta, utilícenos para poderle resolver a los ciudadanos".

La mayoría de las alcaldías están gobernadas por el partido aliado, pero hay otras que no, que también hubieron denuncias. Entonces no era hacia un color, sino era hacia el incumplimiento o la falta de atención de una demanda ciudadana.

¿Cuál será la estrategia del Partido Verde para las elecciones de 2027?

Nosotros vamos a hacer una campaña propositiva, sin descalificaciones, con autocrítica, que es importante decir dónde estamos, y sobre todo vamos a hacer propuestas que realmente se puedan cumplir.

Somos el único partido que en las últimas cinco elecciones hemos cumplido lo que prometemos y eso es una garantía de que genera confianza.
Jesús Sesma, secretario general del PVEM CDMX

Lee también:

Una ilustración de los magistrados y la magistrada electoral con dos espacios vacíos correspondientes a las dos magistraturas que faltan.
México

El Tribunal Electoral a prueba: incompleto y con crisis de credibilidad enfrenta las elecciones 2027

Busca colocar al Partido Verde como segunda fuerza política en la ciudad. ¿Van por los votantes PAN?

En las últimas encuestas ha bajado Morena, no lo digo yo, son datos públicos. (…) Eso que ha bajado Morena no se ha trasladado a ningún partido político, se ha trasladado a "no se sabe por quién van a votar".

Creo yo también que en la oposición no han visto una opción y el valor agregado que trae el Partido Verde es que si la gente vota por el Partido Verde y le tiene la confianza, nosotros sabemos hacer nuestra chamba con los aliados para poder cumplirles lo que estamos prometiendo.

Sesma fue destapado como aspirante a la Jefatura de Gobierno en abril por Arturo Escobar, consejero nacional del PVEM. “Acepto el reto para 2030, aquí nadie de raja, aquí el Partido Verde crece y aquí el Partido Verde va a ganar", respondió Sesma. "Está muy verde", fue la reacción de la mandataria capitalina, Clara Brugada, al anuncio.

El político ha tenido tensiones con la actual jefa de Gobierno, pues durante el proceso de selección de candidaturas en 2023 se pronunció a favor del entonces aspirante por la Ciudad de México, Omar García Harfuch, e incluso advirtió que el Verde no iría con Morena en la ciudad si se elegía a otra persona. Al final, tras dialogar, decidió apoyar la candidatura de Brugada.

Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) y con maestría en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hasta agosto Sesma fue presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, pero pidió licencia y dejó su lugar como diputado para concentrase en construir el camino del Verde hacia 2027 y el propio rumbo a las elecciones de 2030.

¿Buscará ser candidato para la Jefatura de Gobierno en 2030?

Voy a ir recorriendo cada una de las alcaldías, colonias, ver si genero esa empatía con la ciudadanía, si me tienen confianza, si les genero credibilidad, si les genero honestidad, y si llegando el momento hay la posibilidad, siempre levantaré la mano.

No es un tema de capricho, pero creo que ante lo que estamos viendo, lo que está pasando en la Ciudad de México, lo que quiere la gente es una persona de carne y hueso, pero que sea honesta. Yo no tengo empacho de decir todos los errores que he cometido en mi vida, pero yo creo que la diferencia es cómo resuelves esos problemas, cómo quieres construir y hacia dónde vas.
Jesús Sesma, secretario general del PVEM CDMX

Te recomendamos:

En la imagen se observa a Guadalupe Taddei, presidenta del INE, levantando su mano derecha para votar a favor.
México

Crisis laboral sacude al INE rumbo a la elección 2027: recortes masivos a trabajadores y compensación para consejeros

¿Cuál sería su objetivo a lograr de gobernar la Ciudad de México?

Quisiera regresarle a los ciudadanos de la Ciudad de México mejor calidad de vida. Hoy no se tiene calidad de vida. Las distancias de transporte del día a día son de más de cinco horas por las personas, las distancias, la complejidad de la movilidad, del transporte público.

La gente tiene que salir muy temprano para poder llegar a su trabajo, no tienen posibilidad de regresar a su casa a comer, ver a sus hijos, salen y ya llegan muy tarde y empiezan a tener problemas de salud.

¿Morena apoyaría a un candidato que venga del Verde para la Jefatura de Gobierno?

Pues soñar, nunca hay que dejar de soñar. Yo espero que así como uno cree y respeta a quienes estén con las grandes posibilidades de hacer una buena gestión, si fuera el caso del Partido Verde, yo no creo que haya ninguna complicación por parte de los aliados en dejar los egos y sentimientos a un lado.

Yo no cometería los errores que han cometido, y me refiero a uno: yo sí los tomaría en cuenta para poder gobernar.
Jesús Sesma, secretario general del PVEM CDMX

Tags

Elecciones México 2027 Ciudad de México PVEM Morena

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad