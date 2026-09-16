"Veo fuerte la caballada en todos los territorios", dice el nuevo líder de Morena CDMX ante el reto electoral de 2027

Si bien Morena gobierna 11 de las 16 alcaldías y tiene –junto a sus aliados– 48 de las 66 diputaciones en el Congreso de la capital, el Partido Verde Ecologista de México puso en duda continuar con la coalición.



El dirigente morenista señala que van a hacer todo de su parte para que exista coalición. "Creo que es lo mejor para los tres partidos y es lo mejor para la gente que ha apoyado esa coalición, ha permitido que tengamos mayorías", dice.

De servidor de la Nación a dirigente de Morena

Esta construcción desde las bases viene del inicio de la carrera política de García, quien mucho antes de ser diputado local por Morena, formó parte de la primera generación de Servidores de la Nación, luego de que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia en 2018.

“Nos tocó construir el primer censo de programa adultos mayores. También, en particular, yo me involucré mucho en el de las Becas Benito Juárez, estuvimos en todas las preparatorias de Coyoacán, más de 12,000 jóvenes. Así empezamos, de ahí siempre hemos hecho trabajo territorial”, cuenta García.



Paulo García tiene experiencia en el territorio y es lo que quiere replicar rumbo a los comicios del próximo año.

A partir del viernes 18 de septiembre organizarán encuentros con la militancia en las alcaldías gobernadas por la oposición, para construir proyectos alternativos y dar respuestas a demandas no atendidas sobre desarrollo urbano, espacios y servicios públicos.

Mientras en aquellas encabezadas por Morena, se buscará crear acuerdos y fortalecer el diálogo con liderazgos locales.