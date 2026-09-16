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CDMX

"Veo fuerte la caballada en todos los territorios", dice el nuevo líder de Morena CDMX ante el reto electoral de 2027

El presidente de Morena CDMX, Paulo García, afirma que el objetivo es competir junto a sus aliados en 2027, aunque el PVEM ha planteado ir por su cuenta.
mié 16 septiembre 2026 07:00 AM
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Rostro de Paulo García, el nuevo líder de Morena CDMX.
Morena gobierna 11 alcaldías y tiene la mayoría en el Congreso, sin embargo Paulo García asegura que no se tiene el triunfo asegurado. (Foto: Paulo García/Facebook)

Paulo García, el nuevo líder de Morena en la Ciudad de México, llega con una estrategia de movilización en la capital para cumplir el compromiso que lanzó en la Plaza de las Tres Culturas en un mitin frente a militantes: convertir la mayoría social en mayoría electoral y asegurar el triunfo en las elecciones de 2027 .

“Creemos que las victorias no caen del cielo, hay que trabajarlas, hay que construirlas”, afirma en entrevista con Expansión Política.

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Si bien Morena gobierna 11 de las 16 alcaldías y tiene –junto a sus aliados– 48 de las 66 diputaciones en el Congreso de la capital, el Partido Verde Ecologista de México puso en duda continuar con la coalición.

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El dirigente morenista señala que van a hacer todo de su parte para que exista coalición. "Creo que es lo mejor para los tres partidos y es lo mejor para la gente que ha apoyado esa coalición, ha permitido que tengamos mayorías", dice.

De servidor de la Nación a dirigente de Morena

Esta construcción desde las bases viene del inicio de la carrera política de García, quien mucho antes de ser diputado local por Morena, formó parte de la primera generación de Servidores de la Nación, luego de que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia en 2018.

“Nos tocó construir el primer censo de programa adultos mayores. También, en particular, yo me involucré mucho en el de las Becas Benito Juárez, estuvimos en todas las preparatorias de Coyoacán, más de 12,000 jóvenes. Así empezamos, de ahí siempre hemos hecho trabajo territorial”, cuenta García.

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Paulo García tiene experiencia en el territorio y es lo que quiere replicar rumbo a los comicios del próximo año.

A partir del viernes 18 de septiembre organizarán encuentros con la militancia en las alcaldías gobernadas por la oposición, para construir proyectos alternativos y dar respuestas a demandas no atendidas sobre desarrollo urbano, espacios y servicios públicos.

Mientras en aquellas encabezadas por Morena, se buscará crear acuerdos y fortalecer el diálogo con liderazgos locales.

Cada comunidad, cada militancia tendrá que hacer la propuesta de la construcción de proyectos alternativos y eso es lo que estaremos llevando a las próximas elecciones,

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El proyecto para la Ciudad de México

En entrevista, Paulo García habla de cómo enfrentar el proceso electoral en puerta, de su estrategia para conservar la mayoría de Morena, su postura frente a sus aliados y su estrategia para recuperar alcaldías que actualmente gobierna la oposición.

(Obligatorio)

Expansión Política: Con 16 alcaldías y 66 diputaciones en juego, ¿cómo definirán las candidaturas en la Ciudad de México?
Paulo García: El estatuto marca las dos opciones: el consenso y la encuesta. De manera natural en una ciudad como la nuestra, que hay muchos aspirantes, compañeros que tienen legítimas aspiraciones, suele ser la encuesta.

De entrada la gente tiene un criterio claro. Cuando le preguntan sobre quién quiere que sea nuestro representante y coordinador, pues obviamente la gente toma en cuenta sus antecedentes a la hora de escoger a uno u otro perfil de compañero o compañera.

Serán al final las encuestas quienes determinarán quién nos representa en cada territorio.
Paulo García, presidente de Morena CDMX

EP: Hay una fuerte competencia dentro de Morena y aliados ¿cómo mantener la unidad en 2027?
PG: Esa variedad de dirigentes más que un problema es una fortaleza para nuestro movimiento. Yo veo fuerte la caballada en todos los territorios y eso me da gusto, que tengamos perfiles competitivos, con trayectoria, con principios.

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Lo más importante que hay que tener todas y todos claro es que hay un proyecto detrás: un proyecto de nación, un proyecto de ciudad. Es legítima la aspiración que puedan tener todas y todos, pero lo más importante es el proyecto.

EP: ¿Está en riesgo la coalición con el Partido Verde en la capital? Jesús Sesma, secretario general, ha planteado la posibilidad de competir sin Morena.
PG: Vamos a hacer todo de nuestra parte para que exista coalición. Creo que es lo mejor para los tres partidos y es lo mejor para la gente que ha apoyado esa coalición, ha permitido que tengamos mayorías, que ha permitido reformas muy profundas como la del Poder Judicial, que han podido llevar y ampliar derechos en la Constitución con la agenda del Plan C.

Nosotros queremos coalición en 2027, nos vamos a poner a construirla.

EP: ¿Incluso si tuvieran que ceder más espacios para el Partido Verde en la ciudad?
PG: No lo veo así, tiene que ser todo en su debida proporción. Ya cuando vengan las mesas platicaremos de manera concreta de los planteamientos de cada uno, pero yo veo voluntad de las partes, también del PT y del Verde para que pueda existir coalición.

EP:¿Cuál será la estrategia en las cinco alcaldías gobernadas por la oposición?
PG: Tenemos muy claro en el diagnóstico por qué no queremos que sigan los gobiernos del PRIAN que han incrementado la venta indiscriminada del espacio público, ha florecido la especulación inmobiliaria, han dado permisos a diestra y siniestra para una serie de desarrollos.

Es muy importante que seamos capaces en esas alcaldías de construir proyectos alternativos. No es el quítate tú para ponerme yo, hay que construir una propuesta.
Paulo García, presidente de Morena CDMX

EP: Desde 2021 Morena no ha logrado volver a ganar en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿será una prioridad para las próximas elecciones?
PG: Cuauhtémoc no la hemos seleccionado nosotros, la ha seleccionado el conservadurismo como su punta de lanza contra para afectar o dañar a nuestro movimiento. La verdad es que desde nuestro lado vemos que es una expresión más del mismo conservadurismo que siempre ha existido de manera minoritaria en esta ciudad.

Vamos a combatirla como vamos a combatir a los cinco proyectos de derecha que gobiernan en esta ciudad en cinco demarcaciones.

EP: Perdieron cinco alcaldías en las elecciones de 2021, aunque las recuperaron en 2024. ¿Le preocupa un escenario similar?
PG: No hay que confiarnos, lo hemos dicho, las victorias se construyen. Tenemos gobiernos muy bien evaluados, una presidenta (Claudia Sheinbaum) muy bien evaluada, una jefa de Gobierno (Clara Brugada) muy bien evaluada, pero eso no significa que automáticamente se convierte en mayoría electoral.

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EP: Con 31 años, ¿cómo será el acercamiento para llegar a las y los jóvenes como nuevo líder de Morena en CDMX?
PG: Somos de una generación muy específica que nos tocó vivir de niños la resistencia al fraude, de adolescentes padecer la 'Guerra contra el Narco' de (Felipe) Calderón, la explosión de la violencia en el país, que resistimos en la universidad, las reformas antipopulares de (Enrique) Peña Nieto.

Conocemos lo que es estar fuera del gobierno, lo que es ser incluso oposición y entendemos las demandas que pueda haber. Creo que podemos construir un proyecto que también pueda establecer un futuro para las generaciones que vienen.

EP: ¿Van a escuchar las críticas y demandas de jóvenes de la ciudad?
PG: Hay que distinguir entre ser receptivos a las demandas de la gente siempre y cuando es una formulación narrativa de la oposición. A la segunda pues hay que contestarle, debatir y confrontarla con todo y a la primera siempre hay que escucharla.

Cuando hay una demanda legítima de una comunidad no es que tenga algo en contra del movimiento, sino está pidiendo simplemente la atención a un problema y hay que tener siempre la sensibilidad para atenderlo.

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Elecciones México 2027 Elecciones CDMX Morena

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