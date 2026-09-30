El error al estacionar tu carro en una pendiente que amerita multa aún con el freno de mano bien puesto

¿Por qué pueden multarme al estacionarme en una pendiente en CDMX aunque use el freno de mano correctamente?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece en el artículo 29 las reglas generales que deben observar los conductores al estacionar su carro en la vía pública.

Para las pendientes, la fracción IV establece que cuando el vehículo quede en una pendiente descendente, ademas de aplicar el freno de mano, las ruedas delanteras deben quedar dirigidas hacia la banqueta.

Mientras que la fracción V explica que, cuando quedes en una pendiente ascendente, las ruedas deben quedar en posición inversa a la banqueta.

¿Cuál es la multa y sanción a la licencia por no estacionar bien el carro en una pendiente en CDMX?

En caso de no respetar las reglas, los automovilistas podrán ser acreedores a una multa de 10, 15 o hasta 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Durante el 2026, la UMA tiene un valor de 117. 31 pesos, por lo que la multa iría de los 1,173.1 hasta los 2,346.2 pesos.

Adicional a esto se restara un punto a la licencia de conducir.



El riesgo de estacionarse mal en una pendiente

Aunque algunos pueden tomar esta medida como un capricho, lo cierto es que existen escenarios en los que esto representa un riesgo tanto para otros carros como para los peatones.

Si el freno de mano falla en una pendiente descendente, el carro se desengancharse y avanzara hacia abajo, lo que podría provocar choques o inclusive atropellar a un peatón. La posición de las llantas en una pendiente ascendente actúa como un seguro adicional, pues, al momento perder el frenado las llantas chocaran inmediatamente con la banqueta y evitaran que el vehículo se vaya.

Lo mismo pasa en las pendientes ascendientes, solo que el escenario cambia, pues al perder el freno de mano, la posición de las llantas provocará que le carro de una curva y tanmbién se detenga con la banqueta.