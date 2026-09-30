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CDMX

El error al estacionar tu carro en una pendiente que amerita multa aún con el freno de mano bien puesto

Quedar mal estacionado en una pendiente de la Ciudad de México puede hacerte acreedor a una multa de mas de 2,000 pesos.
mié 30 septiembre 2026 10:39 AM
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Hombre deja estacionada su camioneta en una pendiente. Estacionarse mal en una pendiente en la CDMX implica una multa, pues pude ocasionar un accidente vial o peatonal.
El freno de mano puede fallar en pendientes debido al estiramiento natural de su cable de acero con el tiempo, el desgaste de las balatas traseras y la falta de ajuste en su mecanismo de tensión. (Expansión|Gemini)

Estacionar correctamente el carro en la Ciudad de México es indispensable para no ser acreedor a multas. Sin embargo, en las pendientes no basta con colocarse bien y usar el freno de mano, pues existe una condición específica que si no se respeta puede generar multas y sanciones a la licencia de conducir.

Te explicamos cuál es el procedimiento correcto para estacionarte en una pendiente, de cuánto es la multa y las sanciones adicionales por no cumplir el Reglamento de Tránsito.

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¿Por qué pueden multarme al estacionarme en una pendiente en CDMX aunque use el freno de mano correctamente?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece en el artículo 29 las reglas generales que deben observar los conductores al estacionar su carro en la vía pública.

Para las pendientes, la fracción IV establece que cuando el vehículo quede en una pendiente descendente, ademas de aplicar el freno de mano, las ruedas delanteras deben quedar dirigidas hacia la banqueta.

Mientras que la fracción V explica que, cuando quedes en una pendiente ascendente, las ruedas deben quedar en posición inversa a la banqueta.

¿Cuál es la multa y sanción a la licencia por no estacionar bien el carro en una pendiente en CDMX?

En caso de no respetar las reglas, los automovilistas podrán ser acreedores a una multa de 10, 15 o hasta 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Durante el 2026, la UMA tiene un valor de 117. 31 pesos, por lo que la multa iría de los 1,173.1 hasta los 2,346.2 pesos.

Adicional a esto se restara un punto a la licencia de conducir.

Hombre instalando una nueva pantalla en la parte frontal del carro. Estas pantallas suelen funcionar para controlar el infoentretenimiento.
CDMX

Cuidado si le instalaste una pantalla nueva a tu carro, en CDMX esto no solo amerita multa

El riesgo de estacionarse mal en una pendiente

Aunque algunos pueden tomar esta medida como un capricho, lo cierto es que existen escenarios en los que esto representa un riesgo tanto para otros carros como para los peatones.

Si el freno de mano falla en una pendiente descendente, el carro se desengancharse y avanzara hacia abajo, lo que podría provocar choques o inclusive atropellar a un peatón. La posición de las llantas en una pendiente ascendente actúa como un seguro adicional, pues, al momento perder el frenado las llantas chocaran inmediatamente con la banqueta y evitaran que el vehículo se vaya.

Lo mismo pasa en las pendientes ascendientes, solo que el escenario cambia, pues al perder el freno de mano, la posición de las llantas provocará que le carro de una curva y tanmbién se detenga con la banqueta.

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¿Por qué el freno de mano puede fallar en calles muy inclinadas?

El freno de mano puede fallar en pendientes debido al estiramiento natural de su cable de acero con el tiempo, el desgaste de las balatas traseras y la falta de ajuste en su mecanismo de tensión.

Cuando se estaciona el carro en calles inclinadas, el peso completo del carro ejerce una fuerza de gravedad extrema sobre las ruedas; si el cable está flojo o los componente de fricción están desgastados, el sistema no logra generar la presión suficiente para bloquear por completo el movimiento.

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Ciudad de México automóviles, movilidad Automóviles

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