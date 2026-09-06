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CDMX

Paulo García alista plan para elecciones de 2027: de Servidor de la Nación a presidente de Morena en CDMX

El nuevo presidente de Morena en CDMX apostará por la presencia en territorio para obtener la mayoría electoral en las elecciones de 2027.
dom 06 septiembre 2026 07:04 PM
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Paulo García, nuevo presidente de Morena CDMX, ofrece un discurso en la Ciudad de México.
Paulo García fue designado como el nuevo dirigente de Morena en la Ciudad de México. (Morena CDMX)

A sus 30 años, Paulo García llega a la presidencia de Morena en la Ciudad de México con una tarea central: convertir el respaldo que mantiene el partido en la ciudad en una fuerza electoral capaz de conservar el poder y recuperar terreno frente a la oposición rumbo a las elecciones de 2027.

Aunque Morena mantiene el gobierno de la capital y obtuvo la mayor votación en 2024, los resultados de 2021 evidenciaron que su dominio territorial no está asegurado.

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Ahora García deberá encabezar la estrategia para disputar las 16 alcaldías y las 66 diputaciones locales que estarán en juego en 2027 .

“Vamos a convertir la amplia mayoría social que respalda a nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, en mayoría electoral”, definió García como su objetivo al frente del partido en la capital.

El nuevo líder de Morena en la ciudad apuesta por la presencia territorial y el contacto directo con las y los habitantes.

“En los próximos días comenzaremos a recorrer toda la ciudad con el propósito de encontrarnos y organizarnos para la batalla que viene, porque nunca había sido tan necesario ponerle un alto a quienes quieren volver para saquear a México”, afirmó durante la ‘ Asamblea en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional’, realizada en la Plaza de las Tres Culturas este 5 de septiembre.

García busca la mayoría para Morena, que obtuvo el 51.9% de los votos junto al Partido del Trabajo ( PT) y el Partido Verde Ecologista de México ( PVEM) en las elecciones de 2024.

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No obstante, Morena no tiene asegurada la Ciudad de México. Aunque se mantuvo a la cabeza con el 40% de los votos en las elecciones intermedias de 2021, perdió terreno al ganar en siete de las 16 alcaldías: son nueve las alcaldías encabezadas por la oposición, en la alianza formada entonces por PRI, PAN y PRD.

Para las elecciones de 2027, se elegirán a las y los 16 alcaldes de la ciudad así como 66 diputaciones en el Congreso local.

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¿Quién es Paulo García, dirigente de Morena CDMX?

Paulo García es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, además estudia actualmente la maestría en Políticas Públicas Comparadas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Comenzó su activismo político como estudiante y fue uno de los integrantes del programa ‘Servidores de la Nación’, un grupo operativo de la Secretaría del Bienestar creado con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) cuyo propósito era ir casa por casa para difundir y afiliar a personas a los programas sociales.

Después se desempeñó como coordinador de las Becas Benito Juárez y secretario técnico del Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz en Coyoacán, así como concejal en esa misma alcaldía.

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En 2024 se convirtió en diputado por representación proporcional por Coyoacán en el Congreso de la Ciudad de México. Fue vocero del Grupo Parlamentario de Morena hasta el pasado 1 de septiembre, cuando fue aprobada su licencia para dejar el Legislativo e irse a dirigir Morena en la capital.

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Morena Ciudad de México Elecciones México 2027

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