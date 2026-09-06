Ahora García deberá encabezar la estrategia para disputar las 16 alcaldías y las 66 diputaciones locales que estarán en juego en 2027 .

“Vamos a convertir la amplia mayoría social que respalda a nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, en mayoría electoral”, definió García como su objetivo al frente del partido en la capital.

El nuevo líder de Morena en la ciudad apuesta por la presencia territorial y el contacto directo con las y los habitantes.

“En los próximos días comenzaremos a recorrer toda la ciudad con el propósito de encontrarnos y organizarnos para la batalla que viene, porque nunca había sido tan necesario ponerle un alto a quienes quieren volver para saquear a México”, afirmó durante la ‘ Asamblea en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional’, realizada en la Plaza de las Tres Culturas este 5 de septiembre.

García busca la mayoría para Morena, que obtuvo el 51.9% de los votos junto al Partido del Trabajo ( PT) y el Partido Verde Ecologista de México ( PVEM) en las elecciones de 2024.



No obstante, Morena no tiene asegurada la Ciudad de México. Aunque se mantuvo a la cabeza con el 40% de los votos en las elecciones intermedias de 2021, perdió terreno al ganar en siete de las 16 alcaldías: son nueve las alcaldías encabezadas por la oposición, en la alianza formada entonces por PRI, PAN y PRD.

Para las elecciones de 2027, se elegirán a las y los 16 alcaldes de la ciudad así como 66 diputaciones en el Congreso local.