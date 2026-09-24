El Tribunal Electoral a prueba: incompleto y con crisis de credibilidad enfrenta las elecciones 2027

Para especialistas, la falta de una integración completa y la incertidumbre sobre cuándo se resolverá abonan a los cuestionamientos sobre la credibilidad y legitimidad del órgano encargado de resolver las controversias electorales.

"Si el Tribunal debe tener siete magistraturas así debe integrarse, y el que inicie con cinco magistraturas es símbolo de debilidad", señala Arturo Espinosa Silis, director del think tank Laboratorio Electoral.

En ningún lugar del mundo se ve bien que el máximo órgano de decisión atienda el proceso electoral incompleto. Arturo Espinosa Silis, director del think tank Laboratorio Electoral.





El deber ser del Tribunal

El artículo 99 de la Constitución mexicana establece expresamente que la Sala Superior del Tribunal Electoral debe integrarse por siete magistradas y magistrados electorales.

Esta Sala es la encargada de calificar la elección presidencial; es decir, realizar el cómputo final, declarar la validez de la misma y otorgar la constancia de mayoría a quien resulte ganador.



Además, atiende la resolución de controversias. Sus integrantes deben conocer y resolver en última instancia los juicios de inconformidad, proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía, revisar la legalidad de resoluciones de otras autoridades electorales, como el INE y los Tribunales locales, y sancionar a actores políticos que incumplan la norma.

Pero, una de sus mayores atribuciones es fijar jurisprudencia, es decir, establecer los criterios obligatorios para la aplicación de la ley electoral en todo el territorio nacional. Precisamente por eso, las sentencias y los votos de cada magistratura son tan relevantes.

Idealmente, los siete espacios de la Sala Superior deben ocuparse para diversificar los criterios jurídicos, garantizar equilibrio de visiones en la interpretación de la ley y cumplir con la paridad de género.