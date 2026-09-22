También se colocan las expolíticas de oposición ahora aliadas de la ‘ Cuarta Transformación’: la expriista Cynthia López Castro y la líder de vendedores ambulantes, Diana Sánchez Barrios.

Conoce a las mujeres que podrían competir por la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones de 2027.

Citlalli Hernández

Es presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, por lo que tiene a su cargo coordinar la definición de candidaturas.

Fue destapada por el diputado federal Arturo Ávila, quien declinó competir por la alcaldía Cuauhtémoc a favor de la morenista, aunque Hernández se ha reservado el confirmar la aspiración para las elecciones de 2027.



Fue nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum al frente de la Secretaría de las Mujeres de enero de 2025 hasta abril de 2026, cuando dejó el cargo para concentrarse en el trabajo de su partido para las votaciones del próximo año.

Alessandra Rojo de la Vega

La actual alcaldesa de Cuauhtémoc se ha convertido en una de las políticas más críticas de Morena.

“En todo México duele que el partido en el poder defienda, cobije y proteja a narcopolíticos”, dijo Rojo de la Vega en referencia al caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa acusado por autoridades en Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico .

¿Y qué hacemos contra el narcogobierno? pic.twitter.com/nVTFtQwAMv — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) September 21, 2026



La política dejó claro que buscará ser reelecta al frente de la demarcación en 2027.

“ Tres años no son suficientes para todos los cambios que queremos hacer después de más de 15 años de las mafias y los corruptos que se apoderaron de Cuauhtémoc”, dijo en entrevista con Milenio .