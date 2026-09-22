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CDMX

De Citlalli Hernández a Alessandra Rojo de la Vega, las aspirantes que suenan para competir por la Cuauhtémoc en 2027

Son cuatro políticas las que aspiran contender por la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones de 2027: Alessandra Rojo de la Vega, Citlalli Hernández, Cinthya López Castro y Diana Sánchez Barrios.
mar 22 septiembre 2026 08:00 PM
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Cynthia López Castro, Citlalli Hernández, Diana Sánchez Barrios y Alessandra Rojo de la Vega.
Ellas son las aspirantes que podrían competir por la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones de 2027: la senadora Cynthia López Castro; la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, la diputada de CDMX y líder de vendedores ambulantes, Diana Sánchez Barrios y la actual alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega. (Fotos: Facebook)

“CH nos une” con la silueta del Chapulín Colorado y los colores de Morena fue la forma en la que Citlalli Hernández se sumó a la competencia por la alcaldía Cuauhtémoc –corazón político y económico de la Ciudad de México– hacia las elecciones de 2027.

La aspirante suena como la apuesta de Morena para intentar recuperar la demarcación que no ha logrado ganar desde 2021. En la competencia también está la actual alcaldesa de oposición, Alessandra Rojo de la Vega, quien ha criticado a los gobiernos morenistas.

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También se colocan las expolíticas de oposición ahora aliadas de la ‘ Cuarta Transformación’: la expriista Cynthia López Castro y la líder de vendedores ambulantes, Diana Sánchez Barrios.

Conoce a las mujeres que podrían competir por la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones de 2027.

Citlalli Hernández

Es presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, por lo que tiene a su cargo coordinar la definición de candidaturas.

Fue destapada por el diputado federal Arturo Ávila, quien declinó competir por la alcaldía Cuauhtémoc a favor de la morenista, aunque Hernández se ha reservado el confirmar la aspiración para las elecciones de 2027.

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Fue nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum al frente de la Secretaría de las Mujeres de enero de 2025 hasta abril de 2026, cuando dejó el cargo para concentrarse en el trabajo de su partido para las votaciones del próximo año.

Alessandra Rojo de la Vega

La actual alcaldesa de Cuauhtémoc se ha convertido en una de las políticas más críticas de Morena.

“En todo México duele que el partido en el poder defienda, cobije y proteja a narcopolíticos”, dijo Rojo de la Vega en referencia al caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa acusado por autoridades en Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico .


La política dejó claro que buscará ser reelecta al frente de la demarcación en 2027.

Tres años no son suficientes para todos los cambios que queremos hacer después de más de 15 años de las mafias y los corruptos que se apoderaron de Cuauhtémoc”, dijo en entrevista con Milenio .

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Gobierna la demarcación desde octubre de 2024, al ganar como candidata de la coalición opositora formada por PAN, PRI y PRD con el 46.3% de los votos.

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Cynthia López Castro

La expriista renunció tras 21 años de militancia en el Revolucionario Institucional en 2024 por ‘diferencias’ con el dirigente nacional del partido Alejandro ‘Alito’ Moreno y después se unió a Morena.

Actualmente es senadora por la Ciudad de México y dejó ver su aspiración a competir por la alcaldía Cuauhtémoc.

“Con el apoyo de los vecinos vamos a recuperar (la Cuauhtémoc). Voy a esperar los tiempos de Morena”, dijo ante medios de comunicación el 19 de agosto.

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Diana Sánchez Barrios

Pasó de ser rival de Morena en las elecciones de 2021 y 2024, llegando como diputada local en el Congreso de la Ciudad de México bajo la coalición PAN, PRI y PRD, a ser aliada ahora desde la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista.

Es una política con una historia marcada por polémicas. Construyó su carrera política a partir de su trabajo como lideresa de comerciantes informales en la alcaldía Cuauhtémoc, con fuerte presencia en las colonias Juárez, Roma Norte y Centro Histórico.

En 2021 fue detenida y estuvo en prisión preventiva –primero en Santa Martha y después en prisión domiciliaria– acusada de extorsión agravada y robo agravado en pandilla.

A continuación:

En la imagen, integrantes del INE reparten el material electoral en los estados, mientras portan chalecos con las siglas del Instituto.
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Sufrió un atentado en octubre de 2024 en el cual un sujeto disparó en su contra mientras la ya legisladora caminaba por la Calle Motolinia en el Centro Histórico. Aunque herida, logró recuperarse y regresar a su lugar en el legislativo.

Hay dos contendientes más por la Cuauhtémoc, aunque sin tanta presencia mediática como aspirantes: la diputada local por Morena, Leonor Gómez Otegui y el concejal de la alcaldía Emilio Villar.

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Alcaldía Cuauhtémoc Elecciones México 2027

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