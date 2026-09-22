CDMX debe priorizar a peatones y ciclistas en movilidad, propone reforma

El presupuesto público también debe ser distribuido siguiendo la pirámide de movilidad, en la cual peatones –en especial personas con discapacidad o movilidad limitada– están en el primer lugar de importancia, seguidos de ciclistas, patinadores y otras formas de movilidad no motorizada.

En el último lugar de la prioridad quedan los usuarios de autos, camionetas, motocicletas y vehículos particulares, de acuerdo con la iniciativa.

Pirámide de movilidad en la Ciudad de México en la cual se da mayor prioridad a peatones y ciclistas, dejando en último lugar a usuarios de vehículos particulares. (Gráfico: Elaboración propia con Infogram)



“La jerarquía de movilidad (o pirámide de movilidad) es una estrategia de planificación urbana que invierte el orden tradicional de prioridad en las calles. Su objetivo es garantizar el derecho a la ciudad, favoreciendo a los usuarios más vulnerables y a los medios de transporte más sostenibles, eficientes y equitativos”, sostiene Larios al fundamentar su iniciativa.



De aprobarse, las autoridades en la Ciudad de México tendrían el deber de dar prioridad en el espacio público a áreas para peatones, ciclovías y transporte público, reduciendo el espacio destinado para vehículos particulares.

Dar prioridad a autos, camionetas y motocicletas no solo tiene un costo sobre el espacio público, también en la vida y seguridad de las personas.

Un total de 424 personas murieron a causa de hechos de tránsito –como atropellamientos, choques y derrapes– en la Ciudad de México durante 2025, mientras 31,741 personas resultaron lesionadas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) .