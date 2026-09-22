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“No podemos permitir que se coman el bosque”: Tabe rechaza museo del Ejército en Chapultepec

El proyecto de la Defensa contempla un complejo museístico de 55,624 metros cuadrados en Chapultepec, una zona considerada Área de Valor Ambiental.
mar 22 septiembre 2026 05:00 PM
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Vista aérea del Bosque de Chapultepec con el Castillo de Chapultepec al fondo, rodeado de vegetación y con la Ciudad de México y las montañas en el horizonte.
La Secretaría de la Defensa Nacional proyecta construir un complejo museístico de 55,624 metros cuadrados en el Bosque de Chapultepec. (Foto: Cuartoscuro/ Editada con IA)

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe , rechazó este martes el proyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para construir un museo del Ejército en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec y pidió que se busquen otros terrenos para desarrollar el complejo.

“No podemos permitir que se coman el bosque. Se caracterizan por hacer proyectos que no son sustentables, les vale un cacahuate el medio ambiente, pero en lo que está en nuestras manos, vamos a levantar la voz en contra de estas tonterías”, dijo Tabe este martes durante una conferencia.

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Así reaccionó el alcalde luego de que recientemente Reforma dio a conocer que la Defensa proyecta construir en Chapultepec un Museo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, además de un Centro Nacional de Historia Militar, con una inversión estimada de 1,658 millones de pesos.

El proyecto contempla intervenir una considerada un Área de Valor Ambiental (AVA) de la Ciudad de México de alrededor de 55,624 metros cuadrados, equivalente a más de cinco hectáreas y superior a la superficie de la plancha del Zócalo capitalino.

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De acuerdo con el proyecto, el complejo se ubicaría en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, al fondo del Campo Militar Marte y del Centro Cultural del Bosque, en una zona que se extiende desde la Calzada Chivatito hasta Periférico.

La obra tendría un periodo estimado de construcción de 36 meses, aunque cabe resaltar que todavía requiere las autorizaciones correspondientes de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

El proyecto contempla la construcción de dos edificios principales de dos y tres niveles destinados a las salas de exposición del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. También considera espacios para exhibir aeronaves, un auditorio para 364 personas, cafetería y tienda de souvenirs.

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Además, se plantea construir el Centro Nacional de Historia Militar, con tres niveles para albergar el Archivo Histórico de la Defensa, una biblioteca especializada, áreas de consulta y un taller de digitalización.

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Tabe propone otros terrenos para el museo

Cuestionado sobre el proyecto, Tabe sostuvo este miércoles que aunque no se opone a que exista un museo del Ejército, sí cuestiona que se pretenda instalarlo dentro de una zona ambientalmente relevante como Chapultepec.

“¿En qué cabeza cabe un museo del Ejército en el Bosque de Chapultepec?”, apuntó.

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El alcalde propuso como una de las alternativas el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al considerar que la construcción de un museo podría contribuir a generar mayor actividad en esa zona y aprovechar la infraestructura de transporte existente.

También planteó utilizar terrenos de la antigua refinería de Azcapotzalco que, afirmó, permanecen sin uso.

“¿Cómo vas a destruir un área de valor ambiental para colocar un museo cuando tienes predios ociosos?”, insistió.

Tabe recordó que anteriormente había propuesto utilizar terrenos de la exrefinería para construir una Utopía, al considerar que un proyecto de ese tipo tendría un beneficio social para la zona.

Como otra posibilidad mencionó terrenos de Pemex ubicados en Laguna de Mayrán, que, según dijo, también podrían utilizarse para desarrollar proyectos de este tipo.

Tabe advirtió además que permitir una nueva intervención en Chapultepec sentaría un precedente para continuar ocupando áreas del bosque.

“Ya le dieron un mordisco al bosque y nosotros no podemos permitir que se coman el bosque”, afirmó.

El alcalde también cuestionó el uso de recursos públicos para el proyecto y sostuvo que existen otras necesidades en la Ciudad de México, entre ellas obras de repavimentación y alumbrado.

“No nos negamos a que haya un museo del Ejército. Sí cuestionamos que se quieran utilizar esos recursos. Hay muchas necesidades en la ciudad”, dijo.

En un video publicado en sus redes sociales, Tabe reforzó su postura y señaló que el proyecto implicaría intervenir más de 55,000 metros cuadrados del Bosque de Chapultepec.

“No nos parece justo. Por eso defendemos el Bosque de Chapultepec y levantamos la voz en contra de este proyecto”, afirmó.

“Con el bosque ni se metan. Ni se atrevan a meterse con el bosque de Chapultepec”, reiteró.

Otros panistas como la diputada Laura Álvarez; la directora ejecutiva de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, Gabriela Salido, y organizaciones ciudadanas como La Voz de Polanco también han alzado la voz para pronunciarse en contra de este proyecto.

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Bosque de Chapultepec Ciudad de México Secretaría de la Defensa Nacional

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