“No podemos permitir que se coman el bosque”: Tabe rechaza museo del Ejército en Chapultepec

El alcalde propuso como una de las alternativas el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al considerar que la construcción de un museo podría contribuir a generar mayor actividad en esa zona y aprovechar la infraestructura de transporte existente.
También planteó utilizar terrenos de la antigua refinería de Azcapotzalco que, afirmó, permanecen sin uso.
“¿Cómo vas a destruir un área de valor ambiental para colocar un museo cuando tienes predios ociosos?”, insistió.
Tabe recordó que anteriormente había propuesto utilizar terrenos de la exrefinería para construir una Utopía, al considerar que un proyecto de ese tipo tendría un beneficio social para la zona.
Como otra posibilidad mencionó terrenos de Pemex ubicados en Laguna de Mayrán, que, según dijo, también podrían utilizarse para desarrollar proyectos de este tipo.
Tabe advirtió además que permitir una nueva intervención en Chapultepec sentaría un precedente para continuar ocupando áreas del bosque.
“Ya le dieron un mordisco al bosque y nosotros no podemos permitir que se coman el bosque”, afirmó.
El alcalde también cuestionó el uso de recursos públicos para el proyecto y sostuvo que existen otras necesidades en la Ciudad de México, entre ellas obras de repavimentación y alumbrado.
“No nos negamos a que haya un museo del Ejército. Sí cuestionamos que se quieran utilizar esos recursos. Hay muchas necesidades en la ciudad”, dijo.
En un video publicado en sus redes sociales, Tabe reforzó su postura y señaló que el proyecto implicaría intervenir más de 55,000 metros cuadrados del Bosque de Chapultepec.
“No nos parece justo. Por eso defendemos el Bosque de Chapultepec y levantamos la voz en contra de este proyecto”, afirmó.
“Con el bosque ni se metan. Ni se atrevan a meterse con el bosque de Chapultepec”, reiteró.
Otros panistas como la diputada Laura Álvarez; la directora ejecutiva de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, Gabriela Salido, y organizaciones ciudadanas como La Voz de Polanco también han alzado la voz para pronunciarse en contra de este proyecto.