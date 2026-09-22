“No podemos permitir que se coman el bosque”: Tabe rechaza museo del Ejército en Chapultepec

Así reaccionó el alcalde luego de que recientemente Reforma dio a conocer que la Defensa proyecta construir en Chapultepec un Museo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, además de un Centro Nacional de Historia Militar, con una inversión estimada de 1,658 millones de pesos.

El proyecto contempla intervenir una considerada un Área de Valor Ambiental (AVA) de la Ciudad de México de alrededor de 55,624 metros cuadrados, equivalente a más de cinco hectáreas y superior a la superficie de la plancha del Zócalo capitalino.

¿Qué propone la Defensa para el Bosque de Chapultepec?

De acuerdo con el proyecto, el complejo se ubicaría en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, al fondo del Campo Militar Marte y del Centro Cultural del Bosque, en una zona que se extiende desde la Calzada Chivatito hasta Periférico.

La obra tendría un periodo estimado de construcción de 36 meses, aunque cabe resaltar que todavía requiere las autorizaciones correspondientes de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

El proyecto contempla la construcción de dos edificios principales de dos y tres niveles destinados a las salas de exposición del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. También considera espacios para exhibir aeronaves, un auditorio para 364 personas, cafetería y tienda de souvenirs.