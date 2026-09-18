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México

En Morena perfilan a Citlalli Hernández para contender por alcaldía Cuauhtémoc

El vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, "declinó" a favor de Citlalli Hernández para priorizar la unidad interna, pero la dirigente ha pedido esperar los tiempos.
vie 18 septiembre 2026 06:51 PM
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En la imagen Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, quien es impulsada por el diputado Arturo Ávila para buscar la alcaldía Cuauhtémoc en 2027.
Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, quien es impulsada por el diputado Arturo Ávila para buscar la alcaldía Cuauhtémoc en 2027. (Foto: Especial )

El vocero de los diputados federales de Morena, Arturo Ávila, adelantó los tiempos electorales de su partido, al destapar a Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión de Elecciones morenista, para que sea la coordinadora en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La propia Citlalli Hernández dejó entrever que podría interesarle la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en esa demarcación y declaró en entrevista, el miércoles: “no lo niego, no lo confirmo”.

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La dirigente morenista expresó en entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula: “estoy en un encargo ahora y bueno, vamos, yo creo que hay que ser muy prudentes con los tiempos”.

Arturo Ávila hizo el “destape” por la vía de “declinar” a favor de Hernández Mora, aunque no hay proceso en curso para definir la coordinación morenista en las alcaldías, mismas que de acuerdo a las reglas de Morena, son las virtuales candidaturas.

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En la entrevista radiofónica la responsable de las alianzas y de definir las coordinaciones y las candidaturas en Morena expuso que apenas se lanzará la convocatoria para alcaldías, pero eso será una vez que concluya el nombramiento de los coordinadores estatales, de los cuales faltan diez.

Destacó que espera “tener definido el mayor número de coordinaciones posibles en diciembre y también avanzar mucho en la coalición”.

Sin embargo expuso que su encargo en el partido terminará “antes de que inicie el proceso electoral”, aunque para la Ciudad de México este inició el pasado 7 de septiembre.

“Yo soy la mujer de los encargos. Asumí este encargo que me hizo el partido. Tengo este compromiso de terminar la definición de todas las coordinaciones, las coaliciones, eso termina antes de que inicie el proceso electoral”, dijo Hernández.

En tanto, Ávila explicó que su decisión de “declinar” busca garantizar la unidad interna del movimiento.

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Consideró que esa cohesión es indispensable para recuperar la demarcación, misma que es gobernada desde 2021 por la oposición, tras arrebatarle esa posición a Morena.

Desde 2024 la alcaldesa es la opositora Alessandra Rojo De la Vega, quien ya anunció su interés en reelegirse y ha sostenido varios enfrentamientos verbales con líderes de Morena, entre ellos Citlalli Hernández.

El vocero de los legisladores morenistas afirmó que dado que no buscará la “coordinación” en la alcaldía, buscará la reelección como diputado y como vocero.

Aseguró incluso que su decisión de no buscar la posición capitalina, declinar por Hernández y buscar la reelección, ya lo platicó con el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal.

“Platicando con varias y con varios compañeros, nosotros pensamos que el cuadro que encabece los trabajos de la coordinación debe ser uno con el que todos podamos simpatizar”, dijo el diputado federal al referirse a Hernández, también exsecretaria de las Mujeres del gobierno federal.

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¿Quiénes aspiran para ser alcaldes en Cuauhtémoc?

Además de Hernández Morena, la alcaldía tiene varios aspirantes a convertirse en candidatos.

Estos son la senadora expriista y ahora de Morena Cynthia López Castro; dos diputadas locales: Diana Sánchez Barrios, lideresa de ambulantes, y Leonor Otegui, además del concejal Emilio Villar.

Esa alcaldía es considerada "corazón financiero, comercial y político" de la Ciudad de México y uno de sus motores económicos.

Incluye el Centro Histórico de la capital, con todos sus corredores de comercio formal e informal, además de ser sede del gobierno federal y capitalino, pues en el Zócalo se encuentra el Palacio Nacional, donde vive y despacha la presidenta Claudia Sheinbaum y el Palacio del Ayuntamiento, donde despacha la jefa de gobierno Clara Brugada.

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Elecciones México 2027 Morena Ciudad de México Alcaldía Cuauhtémoc

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