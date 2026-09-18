En Morena perfilan a Citlalli Hernández para contender por alcaldía Cuauhtémoc

La dirigente morenista expresó en entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula: “estoy en un encargo ahora y bueno, vamos, yo creo que hay que ser muy prudentes con los tiempos”.

Arturo Ávila hizo el “destape” por la vía de “declinar” a favor de Hernández Mora, aunque no hay proceso en curso para definir la coordinación morenista en las alcaldías, mismas que de acuerdo a las reglas de Morena, son las virtuales candidaturas.



¿Cuándo define Morena coordinadores en CDMX?

En la entrevista radiofónica la responsable de las alianzas y de definir las coordinaciones y las candidaturas en Morena expuso que apenas se lanzará la convocatoria para alcaldías, pero eso será una vez que concluya el nombramiento de los coordinadores estatales, de los cuales faltan diez.

Destacó que espera “tener definido el mayor número de coordinaciones posibles en diciembre y también avanzar mucho en la coalición”.

Sin embargo expuso que su encargo en el partido terminará “antes de que inicie el proceso electoral”, aunque para la Ciudad de México este inició el pasado 7 de septiembre.

“Yo soy la mujer de los encargos. Asumí este encargo que me hizo el partido. Tengo este compromiso de terminar la definición de todas las coordinaciones, las coaliciones, eso termina antes de que inicie el proceso electoral”, dijo Hernández.

En tanto, Ávila explicó que su decisión de “declinar” busca garantizar la unidad interna del movimiento.