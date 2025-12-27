Ecobici: 15 años de transformar la movilidad en CDMX

La apuesta por un medio de transporte sustentable

Julio César Soto redujo en 25 minutos el recorrido de su domicilio, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a su trabajo, en Paseo de la Reforma. “Una amiga me prestó su tarjeta, la estuve probando y la verdad se me facilitó mucho para venir al trabajo. Me evité el tráfico, me hacía 40 minutos en el micro y en la bici llego en 15 minutos, por eso opté por contratar el servicio”, comparte el joven, de 25 años.

En la Zona Metropolitana del Valle de México circulan alrededor de 3.5 millones de vehículos y el 50% de los viajes que se realizan diariamente son menores a los 8 kilómetros. Esa distancia en auto se recorre en 40 minutos a una velocidad promedio de 12 km/h. En bicicleta, se logra hacer la misma distancia en 10 minutos menos, señala Pablo Ortiz Águila en el prólogo de Sueños sobre ruedas. Memoria gráfica de la bicicleta en la Ciudad de México (2006-2012).

Fue una de las razones por las que, poco a poco, se fue adoptando más este medio de transporte, pues se pretendía que fuera una alternativa práctica, saludable, ágil y cero emisiones para los ciudadanos. Se estima que el sistema contribuye a un ahorro anual de CO2 de más de 1,300 toneladas por año.

Martha Delgado recuerda que reducir los gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos fue, precisamente, el origen de la política. Por eso, el programa estaba en la Secretaría de Medio Ambiente capitalina, de la que era titular, pero aprendieron que era una política de salud pública más allá del medioambiente. “Es un impacto muy importante en la sociedad sedentaria en la que vivimos, que te transportas y, al mismo tiempo, estás haciendo una actividad física”, dice.

Un estudio realizado por 40 Ciudades por el Cambio Climático detalla que el 22% de los usuarios de Ecobici afirman sentirse más relajados, el 25% presentó mejoría en su salud, el 35% dedicó 71 horas al año a pedalear o a caminar y el 82% mejoró su calidad de vida. En materia ambiental, el uso de Ecobici ayuda a disminuir más de 1.4 toneladas de contaminantes al año, refiere.

Además de viajes más rápidos, Ecobici genera beneficios a la salud de sus usuarios. (Foto: Especial.)

Iván de la Lanza, líder regional de las Américas en la iniciativa Global para el Diseño de las Ciudades (GDCI, por sus siglas en inglés), sostiene que cada peso que un gobierno local o federal destina a mejorar la movilidad no motorizada, puede multiplicar hasta seis veces su retorno de inversión; lo que –dice– no solo se mide en valor económico, también en la mejora de la movilidad, reducción de emisiones y en términos de salud y bienestar.