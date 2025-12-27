Ecobici: 15 años de transformar la movilidad en CDMX

*NOTA EDITORIAL: Este artículo fue publicado originalmente en la edición de diciembre de 2025 de revista Expansión .
Víctor Hernández viaja desde Tecámac, Estado de México, a la capital del país para trabajar. De lunes a viernes, su rutina es la misma: aborda una combi, el metro y, desde hace tres años, adoptó las bicis públicas para la última parte de su recorrido en el que invierte más de dos horas.
Tras salir de la estación Buenavista del metro, toma una bicicleta y pedalea por las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, y mientras lo hace, aprovecha para ‘turistear’ un poco.
“Tengo oportunidad de ver a veces las calles arregladas, algunos monumentos, como andas de aquí para allá, conoces lugares que a lo mejor en el metro o el Metrobús no tendrías oportunidad de conocer”, dice Hernández, de 38 años, mientras toma una bici.
La afluencia en la estación de Ecobici en Buenavista es constante, sobre todo, en las horas pico. “Por las mañanas hasta hay fila para tomar una bici”, cuenta.
Se realizan alrededor de 1,500 usos diarios en este punto que conecta con el Metrobús, el metro y el Tren Suburbano del Valle de México, lo que la convierte en la cicloestación más usada de este sistema de movilidad sustentable.
La idea de transformar la manera de moverse en una urbe tan compleja como la CDMX –con 9.2 millones de habitantes– comenzó a gestarse en 2006.
“¿Quién fregados va a andar en bicicleta en la Ciudad de México?”, “¿a quién se le ocurre?”, “¡aviéntales el carro!” eran algunas de las primeras reacciones ante la propuesta de impulsar su uso como política de movilidad y medioambiental que promovía Martha Delgado, entonces, secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal.
Nos dimos cuenta de que esto era justo lo que necesitaba la Ciudad de México: un sistema que complementara al metro y al Metrobús. Donde pudieras bajarte y recorrer los últimos kilómetros en bici”
Martha Delgado, entonces, exsecretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal.
Ámsterdam, Países Bajos, y Copenhague, Dinamarca, fueron referentes en ese camino, pero no comparables con las características y la magnitud de la capital mexicana. Ya en 2007 surgieron en París y en Barcelona sistemas de bicicletas compartidas que solucionaron los problemas de movilidad en la zona central de esas ciudades causados por la concentración de vehículos.
Si bien la bici tenía un lugar entre la comunidad ambientalista, no era un transporte popular debido a la falta de infraestructura y de una cultura de respeto entre usuarios de las vialidades. En esos años, la CDMX apenas contaba con 60 kilómetros de ciclovía que recorría las antiguas vías del ferrocarril a Cuernavaca.
Cuando nosotros empezamos, Ecobici fue el primer sistema de toda América. Ni en Estados Unidos había"
Martha Delgado, exsecretaria de Medio Ambiente de la CDMX.
Con Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno capitalino, se inició la ruta para transformar la movilidad. El plan comenzó en 2007 con el cierre de Paseo de la Reforma –la vialidad más emblemática y turística de la ciudad– para el paseo dominical ‘Muévete en bici’, con lo que la gente comenzó a desempolvar sus bicicletas y se dio cuenta de que podía ir tomando las calles para pedalear al Zócalo o al Monumento a la Madre en pocos minutos.
Se hizo un trabajo de sensibilización con los Paseos Ciclistas, se organizaron Biciescuelas y se subió a la bici a los funcionarios públicos, entre ellos, el propio Ebrard. Todos los lunes eran de trasladarse en bici a la Jefatura de Gobierno.
Un viaje a Dinamarca en 2009 fue el parteaguas. Ebrard acudió a presentar el Plan Verde ante el Consejo Mundial de Alcaldes por el Clima. Además de exponer los avances ambientales de su gobierno –como el corredor Cero Emisiones y los taxis eléctricos–, se reunió con la alcaldesa de Copenhague, Ritt Bjerregaard, para intercambiar ideas. Una de ellas: crear un sistema público de bicicletas para la Ciudad de México.
En 2010, aquella idea se concretó y nació Ecobici, el primer sistema de bicicletas públicas con anclaje en la Ciudad de México. Inició con 1,114 bicicletas, 85 cicloestaciones y una cobertura de 4.3 kilómetros, con la meta de captar al menos el 5% de los viajes realizados en transporte público en la capital. A 15 años de su creación, el sistema cuenta con 689 estaciones y más de 9,300 bicicletas, ocho veces más que cuando inició.
Pero esto no fue fácil. Martha Delgado cuenta que se hicieron campañas publicitarias y activaciones con personas que usaban las bicis a fin de que la gente las viera como una opción de movilidad. “Se hizo la campaña de gente en traje, mujeres con tacones, personas muy fashion. Pusimos gente famosa a usar la bici, la metimos en Soy tu fan (serie mexicana protagonizada por la actriz Ana Claudia Talancón)”, cuenta.
La preparación para la llegada del sistema incluyó enseñar el nuevo reglamento de tránsito, que ya contemplaba las bicis. Se capacitó a conductores de transporte público y se les subió a bicis para que sintieran lo endeble que eran pedalear al lado de los camiones y se hizo una campaña de respeto al ciclista. “Se cambió todo antes de que llegara la Ecobici”, platica Delgado, quien recuerda las tres opciones de nombres para el sistema: Metrobici, Bip y Ecobici.
Al inicio, explica Marcelo Ebrard, el reto fue convencer a los capitalinos de inscribirse al programa y que empezaran a apropiarse de una nueva forma de moverse en la capital. “Nadie quería subirse”, comenta.
El actual secretario de Economía recuerda aquella reunión con la alcaldesa de Copenhague donde le señaló: “El día que las mujeres se suban al sistema, va a funcionar”. “Y, de repente, se empezaron a subir más y más y más mujeres, y dije: ‘Ya funcionó’”.
Actualmente, el 40.3% de los usuarios de Ecobici son mujeres. Denisse Espinosa es una de ellas. La joven, de 29 años, lleva un año usándola de lunes a viernes para ir desde su domicilio en la colonia Santa María la Ribera a su trabajo, en una oficina frente a la glorieta del Ahuehuete, en Paseo de la Reforma. Además de evitar el tráfico, la motiva el sentirse más segura como mujer al moverse sobre dos ruedas.
Evito mucho el Metrobús y el metro porque la zona siempre está muy llena, me ‘engento’ y aparte por seguridad, por el tema del acoso, la bici es muy práctica para nosotras”.
Espinosa adoptó Ecobici como su opción para moverse a partir del cambio de ubicación de las oficinas de su trabajo, pues es una modalidad que le permite llegar a tiempo pese a marchas, cierres viales o retrasos en el transporte público. “La zona es muy conflictiva y Reforma es espectacular para ir en bici”, comenta.
Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), señala que Ecobici potencializó el uso de la bicicleta y demostró que los sistemas más avanzados que se estaban aplicando en Europa también se podían implementar exitosamente en la Ciudad de México.
La apuesta por un medio de transporte sustentable
Julio César Soto redujo en 25 minutos el recorrido de su domicilio, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a su trabajo, en Paseo de la Reforma. “Una amiga me prestó su tarjeta, la estuve probando y la verdad se me facilitó mucho para venir al trabajo. Me evité el tráfico, me hacía 40 minutos en el micro y en la bici llego en 15 minutos, por eso opté por contratar el servicio”, comparte el joven, de 25 años.
En la Zona Metropolitana del Valle de México circulan alrededor de 3.5 millones de vehículos y el 50% de los viajes que se realizan diariamente son menores a los 8 kilómetros. Esa distancia en auto se recorre en 40 minutos a una velocidad promedio de 12 km/h. En bicicleta, se logra hacer la misma distancia en 10 minutos menos, señala Pablo Ortiz Águila en el prólogo de Sueños sobre ruedas. Memoria gráfica de la bicicleta en la Ciudad de México (2006-2012).
Fue una de las razones por las que, poco a poco, se fue adoptando más este medio de transporte, pues se pretendía que fuera una alternativa práctica, saludable, ágil y cero emisiones para los ciudadanos. Se estima que el sistema contribuye a un ahorro anual de CO2 de más de 1,300 toneladas por año.
Martha Delgado recuerda que reducir los gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos fue, precisamente, el origen de la política. Por eso, el programa estaba en la Secretaría de Medio Ambiente capitalina, de la que era titular, pero aprendieron que era una política de salud pública más allá del medioambiente. “Es un impacto muy importante en la sociedad sedentaria en la que vivimos, que te transportas y, al mismo tiempo, estás haciendo una actividad física”, dice.
Un estudio realizado por 40 Ciudades por el Cambio Climático detalla que el 22% de los usuarios de Ecobici afirman sentirse más relajados, el 25% presentó mejoría en su salud, el 35% dedicó 71 horas al año a pedalear o a caminar y el 82% mejoró su calidad de vida. En materia ambiental, el uso de Ecobici ayuda a disminuir más de 1.4 toneladas de contaminantes al año, refiere.
Iván de la Lanza, líder regional de las Américas en la iniciativa Global para el Diseño de las Ciudades (GDCI, por sus siglas en inglés), sostiene que cada peso que un gobierno local o federal destina a mejorar la movilidad no motorizada, puede multiplicar hasta seis veces su retorno de inversión; lo que –dice– no solo se mide en valor económico, también en la mejora de la movilidad, reducción de emisiones y en términos de salud y bienestar.
La suma del total de los viajes es equivalente a salvar la vida de 10 personas a causa de su activación física”
Iván de la Lanza, líder regional de las Américas en la iniciativa Global para el Diseño de las Ciudades.
Más bicis, más ciclovías y más inversión
Los recorridos en bicicleta por Paseo de la Reforma se volvieron recurrentes y, con ello, la necesidad de ampliar el sistema. Así lo reconoce Mario Delgado, cofundador de BKT Bici Pública. Explica que en una ciudad como la capital mexicana, la alta demanda de las y los usuarios implica un reto de mantenimiento de las unidades y de las infraestructuras de la ciudad: ciclovías, calles y andadores.
“Cambió drásticamente la escena de la movilidad en la Ciudad de México. También promovió de forma progresiva nuevas infraestructuras ciclistas en la ciudad”, sostiene Delgado. Pero también detonó la inversión en infraestructura. El sistema comenzó con 6.8 kilómetros de vía exclusiva para ciclistas en Paseo de la Reforma y, actualmente, el polígono alcanza 75 km² con cobertura en seis alcaldías.
En 2022, tras más de una década de bicicletas rojas, Ecobici entró en una nueva era con la ampliación y renovación del sistema emprendida por el Gobierno de la Ciudad de México de la mano del Consorcio 5M2-BKT.
“Fue totalmente una revolución porque se ofrece una nueva tecnología más robusta y también una forma de acceso más sencilla, además de tener una mayor cobertura geográfica. Esta combinación de factores originó un repunte de viajes y un incremento de usuarios muy radical, sobre todo, en 2023 y 2024, cuando se consolidó la nueva era del proyecto”, explica el representante de BKT.
Ecobici es el sistema más grande de América Latina, con 9,300 bicicletas. Cuenta con más del doble de unidades que MiBici, en Guadalajara, 2.6 más que BikeSantiago, en Chile, y 4.4 más que EnCicla, en Medellín, Colombia.
Recientemente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció en su Primer Informe de Gobierno la próxima expansión de Ecobici. La meta es sumar 15,000 bicicletas adicionales en 2026 y otras 5,000 en 2027, con lo que superaría las unidades que tiene el sistema Velib, en París, que cuenta con 20,000 bicis, y se acercaría a Citi Bike, en Nueva York, que tiene 40,000.
El nuevo reto de Ecobici es crecer hacia el norte y el oriente de la capital para llegar a más alcaldías o ampliar ciclovías en donde la demanda es mayor. La expansión del sistema pretende integrar a más colonias y alcaldías a una forma más sustentable y económica para moverse, pues en comparación con otros sistemas de transporte motorizados o eléctricos, Ecobici puede costar solo 1.51 pesos un viaje, tomando en cuenta el pago de la suscripción anual y que se realice solo una rodada al día.
Andrés Omaña Antunez, director de Ecobici, explica que para la expansión de la red analizan cada aspecto, como la ubicación, las necesidades de los usuarios, el espacio alrededor, pues incluso a veces tienen que negociar con propietarios de locales o vecinos, que pueden estar en contra de que se coloque una estación o, por el contrario, la buscan porque consideran que revaloriza su cafetería, hotel o panadería. “Son múltiples factores que se toman en cuenta para poder decir ‘aquí va una estación’. Nos han llegado a pedir cicloestaciones frente a negocios. Lo ven como una valorización de su activo”, asegura.
Para Omaña, en 15 años, Ecobici pasó de ser una bicicleta recreativa a un medio de transporte individual y parte de la rutina diaria de los capitalinos.“Cuando hay espacios confinados que son seguros y que pueden rodar sin tener riesgos, se logra que se masifique el uso de bicicleta”, afirma.
Una de las formas para conocer hacia dónde hay que moverse son las encuestas que se lanzan con los usuarios para saber no solo las sugerencias de los ciclistas sobre la expansión, sus peticiones y áreas para mejorar. “Para la planeación básicamente la encuesta de satisfacción es la prioritaria para poder planificar, sobre todo, temas de nuevas inversiones”, resalta.
Milton Guzmán se desplaza de Santa María la Ribera –donde vive– a Paseo de la Reforma, Polanco, Buenavista y Balderas para visitar clientes. El asesor financiero, de 45 años, combina la bicicleta con el transporte público para moverse entre esas zonas con mayor facilidad. “Prácticamente, la uso diario en mis salidas justamente para ir al trabajo, ir a recoger documentos, ir a ver a clientes. Es como me muevo”, detalla.
Cuenta que el servicio es bueno y “saca de muchos apuros” cuando cortan el transporte, pero considera necesario contar con Ecobici en más puntos de la ciudad, como Tlatelolco, y que se dé mantenimiento más estricto a las bicicletas. “Muchos [usuarios] no cuidan las bicicletas, no tienen cuidado”, señala.
El secretario de Economía sostiene que la Ciudad de México ha tenido un éxito muy grande con ese sistema de Ecobici y que, por su ritmo de crecimiento, México va a ser cuarto o quinto lugar en lo que hace al uso de bicicleta como modelo de movilidad. “¿Por qué es importante? Porque cambias todo el sistema de movilidad y la experiencia de la ciudad”, afirma Ebrard.
Hoy en día, es uno de los principales. Estamos en el top de los seis sistemas del mundo. Y por su ritmo de crecimiento, yo auguraría que México va a ser cuarto o quinto lugar en lo que hace al uso de bicicleta como modelo de movilidad"
Marcelo Ebrard, exjefe de gobierno de la CDMX.
Con él coincide Bernardo Baranda, quien señala que la expansión de Ecobici, junto con más biciestacionamientos en las principales estaciones de transporte público, así como edificios públicos y privados, una mayor promoción de la cultura ciclista y ciclovías que conecten el Valle de México, son pasos que deben darse.
La Ciudad de México está en proceso de consolidarse como una ciudad ciclista y es un muy buen ejemplo para otras ciudades del país y de la región"
Bernardo Baranda, director de ITDP para Latinoamérica.
Al igual que ellos, Martha Delgado impulsa que no se deje de incentivar esta alternativa de movilidad: “El sistema necesita crecer más rápido y necesita inversión”, señala.
Tanto Víctor como Denisse, Milton o Julio César la adoptaron como una opción accesible para sus actividades diarias. Mientras que hay otros usuarios, como Claudio Guarneros, que dicen que ya forma parte importante de su vida. “Ecobici me gusta mucho, es parte de mi vida porque hago todo en ella, todo; me divierte muchísimo andar en bicicleta, me relaja, me hace vagar, me hace sentirme bien”, asegura el hombre, de 65 años.
Guarneros, quien es actor, platica que la usa desde hace una década para moverse diario por la ciudad: visita amistades, repasa sus guiones mientras pedalea, va a ensayos y también la utiliza solo para pasear.
“Es una de mis amantes Ecobici, tengo más amores que pueden ser la música y el teatro, la bicicleta es uno. Haces ejercicio, no gastas dinero, no contaminas, te sirve para relajarte, para despejarte. Tienes que estar muy concentrado al andar en bici, debes estar en el aquí y en el ahora”, señala.