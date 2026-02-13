Doble Hoy No Circula 13 de febrero de 2026: qué terminación de placas no circula en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decretó la Fase I de contingencia ambiental, por lo que este viernes 13 de febrero se aplicará el programa Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México.

Es fundamental que los automovilistas revisen cómo queda el programa para este viernes, ya que incluso algunos vehículos con holograma 0 y 00, que normalmente circulan todos los días sin restricciones, deberán permanecer en casa para contribuir a mejorar la calidad del aire.

Salir cuando no corresponde no solo agrava la contingencia en el Valle de México, sino que también puede generar una multa superior a 3,000 pesos, según la gravedad de la falta.