CDMX

Doble Hoy No Circula 13 de febrero de 2026: qué terminación de placas no circula en CDMX y Edomex

La CAMe activó el Doble Hoy No Circula para este viernes; incluso los autos que suelen circular libremente tendrán restricciones. ¿Tu vehículo podrá salir?
vie 13 febrero 2026 07:24 AM
El Doble Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos en CDMX y Edomex durante contingencias ambientales. (Jeff Greenberg/Universal Images Group via Getty)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decretó la Fase I de contingencia ambiental, por lo que este viernes 13 de febrero se aplicará el programa Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México.

Es fundamental que los automovilistas revisen cómo queda el programa para este viernes, ya que incluso algunos vehículos con holograma 0 y 00, que normalmente circulan todos los días sin restricciones, deberán permanecer en casa para contribuir a mejorar la calidad del aire.

Salir cuando no corresponde no solo agrava la contingencia en el Valle de México, sino que también puede generar una multa superior a 3,000 pesos, según la gravedad de la falta.

Doble Hoy No Circula: qué autos no salen el viernes 13

Mañana viernes 13 de febrero, de 5:00 a 22:00 horas, no podrán circular:

-Autos con holograma 2

-Autos con holograma 1 y último dígito de placa 1, 3, 5, 7, 9 o 0

-Autos con holograma 0 o 00, engomado azul, terminación de placa 9 o 0

Otros vehículos que no circulan

Además, existen otras restricciones de movilidad para ciertos vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México:

-Vehículos sin holograma, incluidos autos antiguos, de demostración, nuevos, con pase turístico o placas foráneas (mismo esquema que holograma 2).

-50% de las unidades de reparto de gas L.P. sin válvula de desconexión seca y con terminación de matrícula NON.

-Vehículos de carga local o federal entre las 6:00 y 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación.

-Taxis afectados por restricciones según holograma, de 10:00 a 22:00 horas.

Dónde aplica el Doble Hoy No Circula

En la Ciudad de México, la medida cubre sus 16 alcaldías.

En el Estado de México, opera en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, la medida aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas se empezaron a aplicar desde el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costarte caro. Con el nuevo valor de la UMA en 2026, las sanciones son:

-Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

-Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Recomendaciones antes de salir

-Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula.

-Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que pueden modificar las reglas.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas, también ayuda a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular: tu bolsillo y el aire lo agradecerán.

