CDMX

Cómo usar la nueva Tarjeta de Movilidad Integrada Digital para pagar Metro y Metrobús con tu celular

La Tarjeta de Movilidad Integrada ya cuenta con una versión digital que permite pagar y recargar el transporte desde el celular.
mar 09 diciembre 2025 06:14 PM
Tarjeta de Movilidad Integrada Digital
La App CDMX ya permite usar la Tarjeta MI virtual en Metro, Metrobús, Cablebús y más.
 (Expansión/Google AI Studio)

La Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la llave de acceso al transporte público de la Ciudad de México, ya tiene versión digital. A partir de esta semana, los usuarios pueden recargarla y pagar sus viajes directamente desde su celular, sin necesidad de una tarjeta física.

La nueva modalidad llega a través de la App CDMX, que ahora permite habilitar una Tarjeta MI virtual y usarla para entrar al Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, Tren Ligero y otros sistemas del transporte capitalino.

¿Qué es la Tarjeta MI digital?

Es una versión virtual de la tarjeta tradicional. Funciona igual que la física, pero vive en tu teléfono.

Permite:

-Pagar el transporte acercando el celular al lector.

-Recargar con CoDi, tarjeta de crédito o débito, sin acudir a máquinas o tiendas.

-Consultar tu saldo en tiempo real desde la aplicación.

Por ahora, está disponible solo en dispositivos Android y Huawei. La versión para iPhone llegará después.

¿Cómo activarla?

El proceso es sencillo y toma menos de dos minutos:

-Abre la App CDMX y entra con tu Llave CDMX.

-Ve a la sección Recarga Tarjeta.

-Activa el NFC de tu teléfono.

-Selecciona Tarjeta Virtual.

-Realiza una primera recarga de 15 pesos.

Y listo. A partir de ese momento, tu celular funcionará como tarjeta de acceso en la mayoría de los sistemas de transporte.

¿En qué transporte se puede usar?

La tarjeta virtual ya funciona en:

-Metro

-Metrobús

-Cablebús

-Trolebús

-Tren Ligero

-ECOBICI (consulta de rutas y disponibilidad)

Además, la app ya integra información del Mexibús, Mexicable y el Tren Interurbano México–Toluca, útil para quienes se mueven entre CDMX y Edomex.

El único pendiente es el RTP, que será compatible en enero o febrero, según la Secretaría de Movilidad.

¿Qué pasa si aún uso tarjeta física?

No hay cambios. Puedes seguir utilizándola y recargarla desde la misma aplicación. La nueva versión simplemente suma una opción más para quienes prefieren digitalizar todo desde el celular.

historial-tarjeta-movilidad-integrada
Quienes usan tarjeta física pueden seguir haciéndolo sin cambios; ambas modalidades convivirán. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

¿Qué otras novedades trae la App CDMX?

La actualización no solo agregó la tarjeta virtual. También renovó la imagen —con el ajolote como identidad— y ordenó sus funciones en seis categorías.

Entre los servicios destacados:

-Renovación digital de la licencia de conducir.

-Botón de emergencia conectado directamente con policías de cuadrante.

-Información en tiempo real sobre ciclovías y rutas de transporte.

-Cartelera cultural, servicios de Utopías y atención preventiva en salud.

-Soporte en más idiomas para visitantes rumbo al Mundial 2026.

-Próximamente: pago de más servicios y líneas de captura.

