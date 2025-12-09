Cómo usar la nueva Tarjeta de Movilidad Integrada Digital para pagar Metro y Metrobús con tu celular

La Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la llave de acceso al transporte público de la Ciudad de México, ya tiene versión digital. A partir de esta semana, los usuarios pueden recargarla y pagar sus viajes directamente desde su celular, sin necesidad de una tarjeta física.
La nueva modalidad llega a través de la App CDMX, que ahora permite habilitar una Tarjeta MI virtual y usarla para entrar al Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, Tren Ligero y otros sistemas del transporte capitalino.
¿Qué es la Tarjeta MI digital?
Es una versión virtual de la tarjeta tradicional. Funciona igual que la física, pero vive en tu teléfono.
Permite:
-Pagar el transporte acercando el celular al lector.
-Recargar con CoDi, tarjeta de crédito o débito, sin acudir a máquinas o tiendas.
-Consultar tu saldo en tiempo real desde la aplicación.
Por ahora, está disponible solo en dispositivos Android y Huawei. La versión para iPhone llegará después.
