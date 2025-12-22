El tren suburbano Lechería-AIFA se inaugurará con cuatro años de retraso: estas son las claves de la ruta

El tren suburbano Lechería-AIFA ya tiene fecha de inauguración, pues la presidenta Claudia Sheinbaum prevé que ya esté abierto al público para la Semana Santa de 2026 , la cual será del 29 de marzo al 5 de abril del próximo año, antes del arranque del Mundial de Fútbol, cuyo partido inaugural será el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

Esta puesta en marcha se dará casi cuatro años después de lo esperado, pues aún durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se anunció que el nuevo tren –que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la Ciudad de México– estaría listo solo un par de meses después de la inauguración de la nueva terminal aérea abierta en marzo de 2022.