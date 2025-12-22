Publicidad

México

Lo que debes saber del tren de Lechería al AIFA que se estrenará en 2026

La nueva ruta del tren suburbano permitirá comunicar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la Ciudad de México; su recorrido de 23.7 kilómetros se podrá realizar en 23 minutos.
lun 22 diciembre 2025 03:17 PM
El tren suburbano Lechería-AIFA se inaugurará con cuatro años de retraso: estas son las claves de la ruta
El Tren Suburbano Lechería-AIFA comenzará a operar en el primer trimestre de 2026, según lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum al realizar un recorrido de supervisión este domingo 21 de diciembre. (Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com)

El tren suburbano Lechería-AIFA ya tiene fecha de inauguración, pues la presidenta Claudia Sheinbaum prevé que ya esté abierto al público para la Semana Santa de 2026 , la cual será del 29 de marzo al 5 de abril del próximo año, antes del arranque del Mundial de Fútbol, cuyo partido inaugural será el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

Esta puesta en marcha se dará casi cuatro años después de lo esperado, pues aún durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se anunció que el nuevo tren –que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la Ciudad de México– estaría listo solo un par de meses después de la inauguración de la nueva terminal aérea abierta en marzo de 2022.

¿Qué debes saber sobre el tren interurbano AIFA-Lechería?

  • Inauguración. Prevista para el primer trimestre de 2026.
  • Recorrido. 23.7 kilómetros con seis estaciones y una terminal
  • Ruta. Seis estaciones que son Lechería (donde conecta con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán), Cueyamil, Los Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan, Xaltocan y la terminal AIFA.
  • Tiempo. 23 minutos de Lechería a AIFA y 43 minutos de Buenavista al AIFA
  • Trenes. Cuenta con 10 trenes acoplables (se pueden unir dos trenes) con espacio para 719 pasajeros cada uno, 100% accesibles y con portaequipajes.
  • Capacidad. Se estima una demanda inicial de 82,621 pasajeros por día.
  • Estaciones. Cuenta con andenes de 200 metros, mientras que las terminales AIFA de tienen 300 metros de largo. Están equipadas con elevadores, sistemas de información al viajero, cámaras de seguridad, megafonía, voceo, sistema de boletaje y Red de Protección Contra Incendios.
  • Conexiones. En su enlace con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán se permitirá traslados también con la Línea B del Metro, las Línea 1, 3 y 4 del Metrobús; también se comunicará con el Mexibús y con transporte local.

  • Pago. Comenzará con una tarjeta de prepago del Tren Suburbano y código QR para usuarios no frecuentes. Después se incorporará la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México y al final pagos con tarjeta de crédito o débito.
  • ¿Cómo se llamará? La presidenta Sheinbaum señaló que consideran llamarlo Tren Suburbano ‘Felipe Ángeles’, pero el nombre definitivo se dará a conocer en la inauguración.
  • A futuro. Se proyecta conectar con la próxima línea del Tren Suburbano AIFA-Pachuca en la estación Xaltocan.
