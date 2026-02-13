Crónica: un día en la estación más concurrida de Ecobici en la CDMX

Con 1,500 viajes diarios, en la esquina de las calles Luis Donaldo Colosio y Jesús García, alcaldía Cuauhtémoc, se encuentra la estación más usada de Ecobici, el sistema de bicicletas compartidas de la Ciudad de México.
En pleno martes en la estación CE-273-274 de Buenavista, decenas de personas que vienen del Metro, del Metrobús o incluso del Tren Suburbano buscan una bicicleta para escapar del caos de la hora pico en la ciudad y pedalear el último tramo de su trayecto a casa o al trabajo.
Apenas son las 8:30 horas cuando 12 personas esperan una bicicleta; 10 minutos después, ya son 18 los ciclistas en la fila. A las 8:45 horas llega a la estación José Antonio, trabajador de Ecobici, con una camioneta cargada de bicicletas, que junto a uno de sus compañeros acomoda rápidamente en los espacios de la cicloestación.
Tardan más las unidades en ser ancladas que los usuarios –respetando el orden de llegada– en tomar una bicicleta y emprender su camino.
José Antonio es una de las personas clave que hacen funcionar el punto de mayor demanda en la ciudad, pues, por lo que transporta entre 252 y 294 bicicletas por jornada.
“Lo más complicado de mi trabajo viene siendo el tráfico porque no puedo llegar a las otras estaciones para abastecerme y llegar aquí”, dice en entrevista.
Pese a las dificultades, para José Antonio lo más valioso de su trabajo es la unión entre compañeros y funcionar como equipo. “Para mí es un placer estar aquí, servirle al usuario para que lleguen a tiempo a su destino”, destaca.
Pese a la espera que es común en esta estación de Ecobici, Sandra, de 29 años, prefiere llegar pedaleando a su destino. Cada mañana se traslada en Metro desde Nezahualcóyotl, en el Estado de México, a Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, y aguarda una bicicleta disponible para llegar a su trabajo en Paseo de la Reforma.
“Se me hace más rápido que viajar en el Metro porque luego algunas líneas están muy saturadas, entonces es más cómodo irme en bici para mí y llego un poquito más rápido. La bici me gusta mucho porque me gusta sentir el airecito, el fresco en la mañana, para el trabajo es como el despertar, ya para el desestrés, el ejercicio del día”, cuenta la joven.
Julio César Hurtado también es parte del equipo de Ecobici que hace funcionar el sistema. Se encarga de la limpieza de las biciestaciones en la zona de Buenavista, así como de asegurarse del funcionamiento de los anclajes, darles mantenimiento y avisar ante la necesidad de una reparación mayor.
“Aunque parezca que nadie nos ve sí hay personas que nos agradecen el trabajo y eso es lo que hace que te empeñes más y lo trates de hacer mucho mejor”, cuenta el joven.
El momento de más demanda en esta estación de Ecobici termina cerca de las 9:30 horas, después los usuarios llegan a cuentagotas, un momento de calma hasta la segunda hora pico, que inicia alrededor de las 17:30 horas.
Mientras por la mañana los ciclistas esperan una bicicleta en una estación vacía ante la alta demanda, por la tarde los usuarios de Ecobici van a la caza de un espacio para anclar la bicicleta.
Marlon, periodista freelance de 26 años, usa en su día a día Ecobici para ir de Buenavista al Centro Histórico y regresar por las tardes, así como para pasear por la ciudad los fines de semana. Su razón para moverse en bicicleta es la libertad que le otorga.
“La Ciudad de México es muy caótica, entonces el hecho de usar una bicicleta es muy práctico, aparte que estén (las biciestaciones) en la calle es mucho más fácil. Yo vivo en un departamento (…) bajo, tomo la bicicleta, la llevo a un punto, creo que eso es una gran practicidad”, cuenta.
Por su parte Fernando, médico de 35 años, comparte que Ecobici es su opción para disminuir el uso de su auto en trayectos cortos, pues suele moverse en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.
Es muy funcional porque me evita tener que sacar el coche para algunos trayectos cortos o para cosas muy sencillas, me hace mucho más fácil desplazarme en ciertos lugares de la ciudad.
Con 10 años como usuario de Ecobici, para Fernando es necesario que hacia el futuro la cobertura del sistema de amplíe más allá de la zona central de la Ciudad de México y contar con infraestructura para que los ciclistas puedan moverse de una manera segura.
“Tiene que ver con ampliar esa infraestructura a lugares un poco más lejanos, que yo tenga la seguridad de trasladarme de aquí a Coyoacán en una sola vía o al menos en vías bien establecidas para la bicicleta sin tener que estar pasando a lo mejor por tramos donde sí hay cliclovía y luego no”, considera.
El sistema de Ecobici cuenta con 9,308 bicicletas en 689 cicloestaciones ubicadas en 118 colonias de seis alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón y Azcapotzalco.
Ante el próximo Mundial de Fútbol –del cual la capital será sede de cinco partidos– el Gobierno de la ciudad proyecta ampliar en 15,000 unidades el sistema de Ecobici este 2026, extendiéndose hacia el norte, sur y oriente.