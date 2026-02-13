Crónica: un día en la estación más concurrida de Ecobici en la CDMX

Apenas son las 8:30 horas cuando 12 personas esperan una bicicleta; 10 minutos después, ya son 18 los ciclistas en la fila. A las 8:45 horas llega a la estación José Antonio, trabajador de Ecobici, con una camioneta cargada de bicicletas, que junto a uno de sus compañeros acomoda rápidamente en los espacios de la cicloestación.

Tardan más las unidades en ser ancladas que los usuarios –respetando el orden de llegada– en tomar una bicicleta y emprender su camino.

En la estación de Buenavista se registran 1,500 viajes diarios, de acuerdo con autoridades. (Foto: Shelma Navarrete)

José Antonio es una de las personas clave que hacen funcionar el punto de mayor demanda en la ciudad, pues, por lo que transporta entre 252 y 294 bicicletas por jornada.

“Lo más complicado de mi trabajo viene siendo el tráfico porque no puedo llegar a las otras estaciones para abastecerme y llegar aquí”, dice en entrevista.

Pese a las dificultades, para José Antonio lo más valioso de su trabajo es la unión entre compañeros y funcionar como equipo. “Para mí es un placer estar aquí, servirle al usuario para que lleguen a tiempo a su destino”, destaca.