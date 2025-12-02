CDMX apuesta por ciclistas, movilidad eléctrica y rescate de la L3 del Metro

“Este crecimiento extraordinario permitirá ampliar y consolidar acciones orientadas a proteger a quienes caminan y se desplazan en bicicleta, mejorando la infraestructura urbana, reforzando la seguridad vial y promoviendo entornos más accesibles y humanos”, indica el proyecto de Presupuesto 2026.

El Plan Ciclista 2025-2030 para la ciudad coloca como objetivo la construcción de 300 kilómetros de nuevas ciclovías durante la administración de Brugada, así como la instalación de 50 biciestacionamientos públicos.

Se suma la ampliación del sistema de bicicletas compartidas Ecobici que para 2026 crecerá con 15,000 bicicletas, además de las 9,300 con las que ya cuenta el sistema. También habrá nuevos puntos de cobertura en la ciudad.

“La creación y adecuación de infraestructura específica para peatones y ciclistas, los biciestacionamientos masivos, la expansión del sistema de transporte individual en bicicleta pública y los programas de formación y cultura vial permitirán incrementar el uso de estas modalidades”, indica el proyecto presupuestal.

Para 2026 se planea invertir en la ampliación del transporte público, en especial con opciones de movilidad eléctrica.

El próximo año el gobierno capitalino construirá tres nuevas líneas de Cablebús: con 4,559.7 millones de pesos se crearán la Línea 5 de Magdalena Contreras a Álvaro Obregón, la cual conectará con la estación Mixcoac del Metro, y la Línea 6 de Milpa Alta a Tláhuac, que llevará a la estación Tláhuac del Metro.

A la par, con recursos del Gobierno de México, se levantará la Línea 4 del Cablebús de Tlalpan a Coyoacán, la cual conectará con la estación Universidad del Metro. Para este proyecto se destinarán 4,754 millones de pesos de la federación.

Con 900 millones de pesos se instalará la nueva Línea 0 del Trolebús, que irá de Chapultepec a Universidad y atravesará 10 alcaldías de la ciudad, además de tener 30 puntos de conexión a más opciones de transporte, como Metro, Metrobús, Centros de Transferencia Modal (Cetram) y otras líneas de Trolebús.

“La Línea 0 simboliza el compromiso de una ciudad que avanza hacia la movilidad sustentable, equitativa y sin emisiones, fortaleciendo la red de transporte público con infraestructura moderna y de beneficio ambiental”, indica el proyecto de Presupuesto.