CDMX

CDMX apuesta por ciclistas, movilidad eléctrica y rescate de la L3 del Metro

En el proyecto de Presupuesto 2026 se proponen más recursos para movilidad ciclista y peatonal, nuevas líneas de Cablebús y Trolebús, así como iniciar la rehabilitación de la Línea 3 del Metro.
mar 02 diciembre 2025 04:16 PM
movilidad presupuesto 2026 cdmx.jpg
El Gobierno de la CDMX busca aumentar la inversión en movilidad ciclista, transporte público eléctrico como el Cablebús y comenzar la intervención de la Línea 3 del Metro. (Fotos: Graciela López, Victoria Valtierra y Daniel Augusto / Cuartoscuro.com)

Para 2026 la apuesta en la Ciudad de México será la inversión en movilidad ciclista, la ampliación del transporte público eléctrico y la rehabilitación de la Línea 3 del Metro, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al Congreso capitalino.

Para promover el uso de la bicicleta como opción de movilidad, se propone aumentar 12 veces el presupuesto del Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón (Fonacipe), alcanzando un total de 10.8 millones de pesos para 2026, frente a los 855,142 pesos asignados en 2025.

“Este crecimiento extraordinario permitirá ampliar y consolidar acciones orientadas a proteger a quienes caminan y se desplazan en bicicleta, mejorando la infraestructura urbana, reforzando la seguridad vial y promoviendo entornos más accesibles y humanos”, indica el proyecto de Presupuesto 2026.

El Plan Ciclista 2025-2030 para la ciudad coloca como objetivo la construcción de 300 kilómetros de nuevas ciclovías durante la administración de Brugada, así como la instalación de 50 biciestacionamientos públicos.

Se suma la ampliación del sistema de bicicletas compartidas Ecobici que para 2026 crecerá con 15,000 bicicletas, además de las 9,300 con las que ya cuenta el sistema. También habrá nuevos puntos de cobertura en la ciudad.

“La creación y adecuación de infraestructura específica para peatones y ciclistas, los biciestacionamientos masivos, la expansión del sistema de transporte individual en bicicleta pública y los programas de formación y cultura vial permitirán incrementar el uso de estas modalidades”, indica el proyecto presupuestal.

Para 2026 se planea invertir en la ampliación del transporte público, en especial con opciones de movilidad eléctrica.

El próximo año el gobierno capitalino construirá tres nuevas líneas de Cablebús: con 4,559.7 millones de pesos se crearán la Línea 5 de Magdalena Contreras a Álvaro Obregón, la cual conectará con la estación Mixcoac del Metro, y la Línea 6 de Milpa Alta a Tláhuac, que llevará a la estación Tláhuac del Metro.

A la par, con recursos del Gobierno de México, se levantará la Línea 4 del Cablebús de Tlalpan a Coyoacán, la cual conectará con la estación Universidad del Metro. Para este proyecto se destinarán 4,754 millones de pesos de la federación.

Con 900 millones de pesos se instalará la nueva Línea 0 del Trolebús, que irá de Chapultepec a Universidad y atravesará 10 alcaldías de la ciudad, además de tener 30 puntos de conexión a más opciones de transporte, como Metro, Metrobús, Centros de Transferencia Modal (Cetram) y otras líneas de Trolebús.

“La Línea 0 simboliza el compromiso de una ciudad que avanza hacia la movilidad sustentable, equitativa y sin emisiones, fortaleciendo la red de transporte público con infraestructura moderna y de beneficio ambiental”, indica el proyecto de Presupuesto.

El próximo año se proyecta iniciar con 5,000 millones de pesos la rehabilitación de la Línea 3 del Metro, la cual cruza la ciudad de norte a sur desde Indios Verdes, en Gustavo A. Madero, hasta Universidad, en Coyoacán, la cual transporta a alrededor de 14 millones de personas al mes.

La obra incluye la sustitución total del sistema de vías, la reconstrucción del cajón superficial, la renovación de instalaciones eléctricas y electrónicas, la modernización de cárcamos, ventilación y red contra incendios, así como la intervención en el Taller Ticomán para el mantenimiento de trenes.

“Permitirá elevar de manera sustantiva la confiabilidad del servicio, reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad estructural y extender la vida útil de la línea, beneficiando directamente a cientos de miles de personas usuarias”, señala el proyecto de Presupuesto.

Se propone continuar además con ocho contratos multianuales de mantenimiento, modernización de material rodante, asesorías especializadas y prestación de servicios de trenes para la red del Metro por 3,859 millones de pesos.

Para 2026 se prevé un incremento en el presupuesto de los diferentes sistemas de transporte público en la Ciudad de México, de acuerdo con el proyecto enviado por la jefa de Gobierno, el cual debe ser discutido y votado por el Congreso capitalino a más tardar el próximo 15 de diciembre.

