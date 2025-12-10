La licencia permanente en CDMX 2026 no es para todos: quiénes no pueden tramitarla aunque ya tengan cita

Así será el trámite de la licencia permanente en 2026

En 2026, obtener la licencia permanente será un proceso ágil, con opciones presenciales y digitales, y con un esquema pensado para evitar filas y reducir tiempos. El costo seguirá siendo de 1,500 pesos, correspondiente únicamente al pago de derechos, ya que el trámite como tal se mantiene gratuito. Una vez emitida, la licencia no necesitará renovarse nunca.

Las personas interesadas podrán realizar el trámite en oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el Macromódulo de la Magdalena Mixiuhca, en módulos de la SEMOVI y alcaldías, además de contar con la alternativa de obtenerla en formato digital. La cita seguirá siendo obligatoria para organizar la atención, que actualmente es de alrededor de 18 minutos.

Para acceder al beneficio será necesario contar con identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente, la línea de captura pagada y no tener adeudos o sanciones que impidan la emisión del documento.

En 2026 la recaudación por este programa continuará integrándose al fideicomiso para movilidad, destinado a financiar obras de seguridad vial, ampliación de Ecobici, la compra de autobuses eléctricos para la RTP y mejoras en CETRAM. La ampliación del programa responde a la alta demanda ciudadana y a que 2025 cerró como el año con mayor emisión de licencias en la capital.

Puntos clave del trámite en 2026:

Costo: 1,500 pesos; trámite gratuito

Modalidades: presencial y digital

Tiempo de atención: 18 minutos en promedio

Requisitos: identificación vigente, comprobante de domicilio, pago de línea de captura y no tener adeudos

El trámite mantendrá en 2026 un costo de 1,500 pesos por derechos y no requerirá renovación una vez emitida la licencia. (Magdalena Montiel Velázquez)

¿Quiénes no pueden tramitar la licencia permanente en CDMX?

El programa de licencia permanente contempla restricciones para garantizar que solo conductores responsables y sin antecedentes de riesgo obtengan este documento. No podrán acceder:

-Personas con sentencias por delitos vinculados a siniestros viales.

-Conductores sancionados en el Programa Conduce sin Alcohol (alcoholímetro).

-Quienes tramiten licencia por primera vez y no aprueben el examen teórico obligatorio.

Estas limitaciones buscan asegurar que la licencia permanente sea otorgada únicamente a quienes cumplen con los requisitos de seguridad vial y demuestran habilidades básicas de conducción.

Motivos por los que te pueden revocar la licencia permanente en CDMX

Las autoridades de la CDMX pueden retirar la licencia permanente cuando el conductor incurre en faltas graves o reincide en conductas que ponen en riesgo la seguridad vial. Entre las causas de revocación se encuentran:

-Ser responsable de un hecho de tránsito con víctimas graves o mortales.

-Tener una sanción previa en el programa Conduce sin Alcohol.

-Acumular infracciones monetarias sin pagar o regularizar.

-Invadir carriles confinados, como los exclusivos para transporte público.

-Reincidir en el Sistema de Infracciones.

-Provocar daños al mobiliario urbano.

-Presentar o utilizar documentos oficiales falsificados durante el trámite o en actos relacionados.

Estas conductas pueden llevar a la pérdida definitiva del documento, aun cuando se trate de una licencia permanente.