La licencia permanente en CDMX 2026 no es para todos: quiénes no pueden tramitarla aunque ya tengan cita

El gobierno de la Ciudad de México amplió hasta 2026 el plazo para tramitar la licencia permanente para conductores; sin embargo, algunas personas no podrán sacar a este beneficio, aun cuando ya hayan pagado o cuenten con una cita.
Esto se debe a que las autoridades capitalinas establecieron restricciones para impedir que ciertos usuarios obtengan este tipo de licencia, cuyo propósito es aumentar la recaudación y evitar que el titular tenga que renovarla de por vida.
Así será el trámite de la licencia permanente en 2026
En 2026, obtener la licencia permanente será un proceso ágil, con opciones presenciales y digitales, y con un esquema pensado para evitar filas y reducir tiempos. El costo seguirá siendo de 1,500 pesos, correspondiente únicamente al pago de derechos, ya que el trámite como tal se mantiene gratuito. Una vez emitida, la licencia no necesitará renovarse nunca.
Las personas interesadas podrán realizar el trámite en oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el Macromódulo de la Magdalena Mixiuhca, en módulos de la SEMOVI y alcaldías, además de contar con la alternativa de obtenerla en formato digital. La cita seguirá siendo obligatoria para organizar la atención, que actualmente es de alrededor de 18 minutos.
Para acceder al beneficio será necesario contar con identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente, la línea de captura pagada y no tener adeudos o sanciones que impidan la emisión del documento.
En 2026 la recaudación por este programa continuará integrándose al fideicomiso para movilidad, destinado a financiar obras de seguridad vial, ampliación de Ecobici, la compra de autobuses eléctricos para la RTP y mejoras en CETRAM. La ampliación del programa responde a la alta demanda ciudadana y a que 2025 cerró como el año con mayor emisión de licencias en la capital.
Motivos por los que te pueden revocar la licencia permanente en CDMX
Las autoridades de la CDMX pueden retirar la licencia permanente cuando el conductor incurre en faltas graves o reincide en conductas que ponen en riesgo la seguridad vial. Entre las causas de revocación se encuentran:
-Ser responsable de un hecho de tránsito con víctimas graves o mortales.
-Tener una sanción previa en el programa Conduce sin Alcohol.
-Acumular infracciones monetarias sin pagar o regularizar.
-Invadir carriles confinados, como los exclusivos para transporte público.
-Reincidir en el Sistema de Infracciones.
-Provocar daños al mobiliario urbano.
-Presentar o utilizar documentos oficiales falsificados durante el trámite o en actos relacionados.
Estas conductas pueden llevar a la pérdida definitiva del documento, aun cuando se trate de una licencia permanente.