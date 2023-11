Salomón Chertorivski: "El capitalino es mucho más que una etiqueta partidista"

¿Por qué quiere gobernar la Ciudad de México?

Porque esta ciudad merece más. (…) Es la ciudad a donde llegaron mis abuelos, donde se instalaron, donde tuvimos todas las oportunidades, donde nací, crecí, me desarrollé, donde llevo 25 años trabajando. Es la ciudad que amo y donde quiero que crezcan mis hijas. Pero sobre todas las cosas, porque sé lo que se tiene que hacer para que sea mejor y sé cómo hacerlo.

¿Cuáles son sus fortalezas frente a los aspirantes de PAN-PRI-PRD?

Primero, mi experiencia. (…) Nadie ha estado en la administración pública con la seriedad y en los espacios de responsabilidad que yo he estado con resultados claros, concretos, medibles. Ahí está el Seguro Popular y lo que sucedió y cómo nos iba; ahí está cómo le fue a la ciudad cuando yo dirigía la economía, cómo inició la batalla por el salario mínimo que hoy es una realidad. Y, lo más importante: a mí no me pueden acusar de ningún negocio, ni con inmobiliarias, ni con ningún otro que sea ilegal y yo no me junto con criminales.

¿Y frente a los aspirantes de Morena?

La visión de futuro con toda puntualidad en los diferentes temas que se necesitan atender en esta ciudad y que no hago trampa. Los aspirantes de Morena decidieron hacer trampa y eso yo creo que no lo podemos aceptar; no le hacemos un favor a este país si creemos que hacer trampa puede significar un beneficio.

Felipe Calderón es una figura muy polémica, ¿le afectará haber trabajado con el ex presidente?

Siempre voy a estar agradecido con el presidente Calderón. A mí me dio la oportunidad de ser el secretario de Salud más joven –y no médico– que ha habido en este país y demostré, con resultados y con la libertad que él me dio para trabajar, que se podían hacer las cosas diferentes. Nunca, como en esos años, la salud había llegado a estar tan bien. No era perfecto, pero lo que tuvimos en salud fue gracias a la oportunidad que él me dio, a la confianza que él me dio, y eso siempre lo voy a agradecer. Para mí no hay ninguna cosa más que agradecimiento y el orgullo de haber trabajado y dado resultados.