Ratificación de Ernestina Godoy, un nuevo frente entre el PAN y Morena

Autonomía comprometida

Woolrich lamentó que el proceso para reelegir a Ernestina Godoy esté “contaminado” de temas políticos, cuando esta institución debe conducirse por la vía jurídica.

“Aquí se está mezclando indebidamente la política con la justicia, la justicia debe ser como el agua, transparente, y cuando se entromete la política ya estamos hablando de que la autonomía institucional puede estar comprometida”, dijo.

En tanto, Morera anotó que el término “fiscal carnal” ya es un común denominador de distintas administraciones, empezando por el fiscal general Gertz Manero, lo que deja en evidencia que los políticos buscan que una persona ocupe el cargo para beneficio personal y del partido en el poder.

“Todo el tiempo hemos visto a fiscales de casa y me parece que la Ciudad de México no es la excepción, quieren poner otra vez a una fiscal afín a (Claudia) Sheinbaum, y el mensaje que se envía es que no les importa la justicia general, sino los problemas internos de Morena”, agregó.

La ratificación de Ernestina Godoy se da en medio de las investigaciones que se dieron a conocer recientemente por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre presuntos casos de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, la detención del exdiputado panista Christian Von Roehrich y el señalamiento de un empresario constructor contra el alcalde Santiago Taboada.