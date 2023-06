Chertorivski se destapa por la CDMX; MC descarta alianza con bloque opositor

En el evento encabezado por Dante Delgado, líder nacional del partido naranja, Chertoreiwsky, quien manifestó su interés por buscar la jefatura de gobierno, dijo que se requiere un verdadero plan para los jóvenes para que puedan encontrar dónde vivir, en lugar –apuntó– de expulsarlos de la periferia.

Además, pugnó por un plan de desarrollo urbano y de movilidad, donde el metro vuelva a ser el eje del transporte, por más seguridad y porque el agua y la salud llegue a todos los “chilangos”.

Alejandro Piña, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, resaltó que hace cuatro años Movimiento Ciudadano inició el “movimiento chilango” y ahora la meta no solo será ganar en el 2024, sino salir fortalecidos frente a los ataques.

“Sabemos que los tiempos actuales son complejos. Nos encontramos frente a una polarización absurda y no vamos a caer en ese juego… van a insistir que nos unamos a una alianza que no tiene pies ni cabezas. Nos van a descalificar, pero ante sus ataques nosotros responderemos con alegría porque no somos iguales”, señaló.

Piña comentó que, mientras el partido naranja se posiciona entre la ciudadanía y lo voltean a ver como la mejor alternativa, el bloque opositor sabe que no cuentan con el respaldo de la población.